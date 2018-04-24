Вторжение кибервандалов

Telegram официально заблокирован Роскомнадзором уже неделю, но продолжает быть доступным для российских пользователей. Глава ведомства Александр Жаров на вторые сутки блокировок заявил, что «деградация Telegram составила 30%» — и отрасль до сих пор спорит, что именно имелось в виду. По данным самого мессенджера, аудитория сервиса сократилась на 3%, а популярные каналы, напротив, получили новых подписчиков. При этом чиновников ни в коем случае нельзя обвинить в том, что они ничего не делают для исполнения российского законодательства: в списке запрещенных за неделю побывало около 20 млн IP-адресов, принадлежащих крупнейшим корпорациям, включая Microsoft, Amazon и Google, что составляет около 0,5% от всех адресов, доступных в интернете. В течение суток Роскомнадзор блокировал главную страницу крупнейшего в мире поисковика, что привело к нестабильной работе ключевых сервисов корпорации, включая популярный в России Gmail.

Действия чиновников провоцируют сбои в работе самых разных сайтов: от тех, где люди играют в компьютерные игры, до, например, систем, управляющих медицинскими датчикам.

К счастью, в результате вандализма Роскомнадзора пока никто не умер.

Все происходящее ставит несколько вопросов. Прежде всего, как можно объяснить эти ковровые блокировки, которые никак не могут попасть в цель? Здесь ответ довольно прост. Ни Telegram, ни пользователи не нарушают российских законов, используя все новые адреса в Сети. В России все еще не нужно получать справку у государства, когда подключаешься к какому-нибудь IP-адресу, так что если вы не можете использовать определенный адрес в интернете в результате блокировки, в вашем распоряжении по-прежнему находятся все остальные.

Чиновники действуют по процедуре. Telegram отказался выполнять требование о доступе к переписке пользователей для спецслужб, и его начали блокировать.

Проблема в том, что сама процедура негодная и неработоспособная: фактически все деньги, потраченные на внедрение нынешней цензуры, были выброшены на ветер.

В интернете все узлы Сети могут быть связаны друг с другом. Это означает, что цензурная блокировка связи между любыми двумя рассматривается Сетью как сбой, который нужно устранить. Когда цензоры создают в интернете помехи, Telegram автоматически предлагает пользователям устранить эту ошибку и получить доступ к необходимой информации. Разработчики «блокировок по IP» были к такому не готовы. У них нет законных оснований для блокировок сторонних сервисов, которые используются Telegram в качестве прокси.

В таком случае, на что рассчитывали чиновники? Тут основная гипотеза состоит в том, что Жаров и компания считали, что Telegram ритуально сдастся. Опыт ресурсов, которые были заблокированы уже несколько лет назад, таких как LinkedIn, показывает, что надзорное ведомство вполне устраивает ситуация, когда формального доступа через российских провайдеров к ним нет, но все желающие по-прежнему ими пользуются. Компания Павла Дурова должна была испугаться страшных российских блокировок, пользователи попрятаться под прокси-серверы, а Жаров мог бы отчитаться перед начальством, прислав скриншот поверженного мессенджера. В принципе российские блогеры и независимые медиа тоже готовились именно к этому сценарию. Мы рассказывали читателям о том, какие инструменты позволяют сохранять доступ к неугодным цензорам ресурсам в Сети.

Инструменты в итоге не понадобились, мессенджер работает в штатном режиме, а Роскомнадзору, соответственно, нечем отчитываться — и вот здесь у нас всех начинаются новые проблемы. К слову, ритуальный характер блокировок показывает, что официальная аргументация о борьбе с терроризмом как причине борьбы с мессенджером не имеет никакого отношения к реальности. Террористы, как можно предполагать, прекрасно умеют пользоваться VPN и другими подобными технологиями, и блокировка Жарова их бы не остановила.

Следующий вопрос звучит так: кто может остановить цензоров? Здесь многие связывают надежды с перспективами социальной и даже политической мобилизации, предложенной Дуровым. В воскресенье в крупных городах пользователи Telegram бросали из окон бумажные самолетики — в поддержку свободного интернета.

Эта акция была очень современной в том смысле, что Дуров дал своим сторонникам конкретную и простую инструкцию о том, как можно поддержать проект в борьбе с Роскомнадзором. Но политического смысла тут немного: гражданам предложили протестовать, не выходя из своих квартир, а это уже очень близко к традиционной русской забаве — «ругать власть на кухне». Важнее бумажных самолетиков Дурова сейчас позиция крупнейших IT-компаний мира: будут ли они сотрудничать с нашими цензорами? Надо сказать, что международный фон для переговоров Роскомнадзора с Google и другими грандами индустрии в этом отношении очень неудачный. Конфликт России с западными странами отражается и на готовности компаний броситься в объятия Жарова.

Наконец, что будет дальше и как на ситуацию могут повлиять пользователи Сети, которые не хотят молча смотреть на то, как ее инфраструктура разрушается? Ситуация на нынешнем технологическом уровне зашла в тупик. Содержательно перед Жаровым по-прежнему стоит выбор: отключить Россию от остального мира или оставить Дурова в покое и признать свое поражение.

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Иррациональным фактором, влияющим на ситуацию, все так же остается необходимость отчитываться перед силовиками. На стороне чиновников выступает «суверенный IT-бизнес», в частности Mail.ru Group, который пытался воспользоваться блокировкой Telegram для продвижения собственного клона мессенджера, а сейчас, по утверждению экспертов, помогает Роскомнадзору в выборе очередных целей для блокировки. Mail.ru Group все это яростно отрицает.

Правозащитники тем временем готовят ответ от лица пользователей и бизнесов, пострадавших от действий Роскомнадзора. Юристы «Агоры» во главе с Дамиром Гайнутдиновым консультируют пострадавших для подготовки исков в судах.

Адвокат Роскомсвободы Саркис Дарбинян подготовил шаблон обращения в правоохранительные органы: в действиях ведомства Жарова, мешающего работе сторонних сервисов в Сети, могут быть найдены признаки административного нарушения (ст. 13.18. КоАП РФ — «Воспрепятствование работе сайтов в Сети интернет»), а также действий, предусмотренных ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций»). Роскомсвобода напоминает о понятии массового шатдауна интернета — ситуации отказа в работе Сети, спровоцированной действием правительства. Поучаствовать в борьбе за свободный интернет можно в том числе через финансовую помощь «Агоре» и Роскомсвободе.

Роскомандзор тем временем сначала отрицал, что его действия могут вредить сторонним сервисам, затем признался в блокировке в России Google.

А теперь задним числом вносит изменения в нормативные акты, которые узаконили бы действия чиновников за последние неделю. Ведомство опубликовало на портале проектов нормативных актов новую версию проекта приказа «Об утверждении Порядка идентификации информационных ресурсов в целях принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам». Как отмечает Роскомсвобода, нынешняя версия документа отличается от предыдущей наличием нового основания для внесения сайтов в реестр запрещенных ресурсов для блокировки: «судебные решения и постановления по делам об административных правонарушениях, вступившие в законную силу». Это должно объяснить блокировку 20 млн IP-адресов и экстренно вернуть действия Роскомнадзора в правовое поле.