Ни адвокатов, ни родни

Крымская правозащитная группа (КПГ) сообщила о гибели четырех человек в Следственном изоляторе Симферополя. Три человека, по утверждениям правозащитников, были найдены повешенными, один — с перерезанным горлом. Все инциденты произошли в течение апреля.

СИЗО Симферополя. Фото: lb.ua

«Предположительно, 6 апреля найдены повешенными: Сервер Билялов, 69 лет, и Олег Гончаров, 46 лет, — рассказали правозащитники «Новой газете». — 12 апреля в штрафном изоляторе найден повешенным 23-летний Дмитрий Шапошник. 13 апреля в камере № 8, куда помещают вновь прибывших, с перерезанным горлом найден 39-летний Ислам Искеров, доставленный в СИЗО Симферополя из Джанкоя».

Погибшие — не политические заключенные. Известно, что Ислама Искерова обвиняли по ч. 1 ст. 258 УК РФ «Кража». Максимальное наказание, которое ему грозило, — два года лишения свободы. Сервера Билялова подозревали в педофилии. Статьи, которые вменялись Олегу Гончарову и Дмитрию Шапошнику, неизвестны.

В КПГ также заявили, что сомневаются в версии о самоубийствах. «По имеющимся сведениям, Сервер Билялов в ближайшее время рассчитывал на прекращение уголовного преследования по вновь открывшимся обстоятельствам, — заявили правозащитники. — Дмитрий Шапошник был «найден» повешенным в карцере (ШИЗО). Однако это место, куда помещают людей после тщательного личного досмотра, и заключенный находится там один под постоянным надзором».

Всех погибших объединяло отсутствие денег на адвоката. Ни правозащитникам, ни «Новой газете» также не удалось найти их родственников.

Сотрудники ФСИН Крыма факты самоубийств не отрицают. Однако заявляют: погибших не четыре, а три. «Осужденный П. (предположительно, Искеров. — И. Ж.) нанес себе телесное повреждение в виде резаной раны шеи. Сотрудниками СИЗО-1 незамедлительно была вызвана бригада скорой медицинской помощи, которая госпитализировала пострадавшего в городскую больницу для оказания квалифицированной помощи. В настоящее время осужденный П. находится в медицинском учреждении, его состояние удовлетворительное», — сообщили во ФСИН. Что касается других самоубийств, отмечают в ведомстве, то два из них произошли в марте.

Уполномоченный по правам человека Верховной рады Украины Людмила Денисова обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой проверить информацию о череде суицидов в симферопольском СИЗО. Пресс-секретарь российского уполномоченного Алексей Зловедов подтвердил «Новой газете» факт получения запроса украинской стороны, однако от дальнейших комментариев воздержался.

Свою проверку по фактам суицидов провели и во ФСИН. Ее материалы направлены в Следственный комитет по Железнодорожному району Симферополя.

Апрельские случаи самоубийств — не первые для симферопольского СИЗО. У следственного изолятора крымской столицы вообще плохая репутация. Так, в апреле прошлого года здесь пытался покончить с собой приговоренный к пожизненному лишению свободы гражданин Украины Андрей Лугин. Он перерезал себе горло, но врачи смогли его спасти. Находившийся в СИЗО с сентября 2016 по сентябрь 2017 года гражданин Афганистана Кабир Мохаммад подал в суд на руководство изолятора, утверждая, что в СИЗО у него произошел инсульт, но медицинской помощи при этом ему оказано не было. В августе прошлого года замначальника симферопольского следственного изолятора Никита Федоров был задержан за взятку в размере 3 млн рублей. За эти деньги он обещал одному из арестантов помочь с условно-досрочным освобождением.