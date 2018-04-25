Российский хоккей — это кадры, деньги, два ствола. То есть Санкт-Петербург и Москва, СКА и ЦСКА. Казань была против такого расклада, и «Ак Барс» взял Кубок Гагарина. В третий раз, с одним и тем же тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Культовый форвард «зеленых» Данис Зарипов поднял «чашку» над головой вовсе в пятый раз.

Зинэтула Билялетдинов так редко улыбается на людях, что можно подумать — он совсем не улыбается. Но это неправда. Он улыбается редко, но к месту. Просто настоящих поводов было всего-то четыре за последние 10 лет, шесть — за последние 20. Хотя за подобное количество титулов иные его менее удачливые коллеги, наверное, душу бы дьяволу продали.

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Билла не раз могли уволить из клуба, как нынче увольняют всех. «Ак Барс» с Билялетдиновым высоко взлетал, но и падал сильно. Однако в клубе всегда верили, что подъем обязательно будет. Самый невероятный и вместе с тем закономерный случился в нынешнем сезоне.

Весной прошлого года «барсы» в финале «Востока» разгромно уступили «Магнитке». Билялетдинова снова не тронули. Он аккуратно, без шума и пыли, сохранил костяк и точечно усилил состав. В том числе двумя суперветеранами — обидно списанными из «Монреаля» защитником Андреем Марковым и форвардом Данисом Зариповым, вернувшимся из золотой командировки в «Магнитку». Над этими приобретениями разве что не смеялись, особенно когда почти сразу после подписания контракта Зарипов получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг.

Юристы добились справедливой реабилитации Даниса еще в ноябре. Заиграл он не сразу, но зимой над «Барсом» смеяться уже не хотелось никому. Никому, правда, и в голову не приходило назвать зализавшую раны и окрепшую команду Билялетдинова претендентом на титул. Претендентов в чемпионате Континентальной хоккейной лиги вообще осталось двое, а к финалу должен был остаться один — либо СКА, либо ЦСКА. У первых «нечаянно» в составе оказалось 15 олимпийских чемпионов, у вторых — 8. В составе «Ак Барса» не нашлось ни одного. Когда армейские олимпионики еще терзали друг друга в финале Западной конференции, вышедший из тени и на удивление легко расправившийся на «Востоке» с конкурентами казанский клуб уже спокойно готовился к главному финалу.

ЦСКА во главе с Игорем Никитиным своей героической победой над СКА спровоцировал отставку олимпийского чемпиона Олега Знарка и из клуба, и из сборной. Газпромовские питерские боссы дали понять, что не для того они собирали суперклуб, чтобы довольствоваться олимпийским успехом. Патрона ЦСКА в лице «Роснефти» тем более теперь устраивала только победа в Кубке Гагарина. Дорога к вожделенному трофею была открыта.

Нынче всего-то надо было обыграть команду, которая в регулярном чемпионате отстала от СКА на 38 очков, от ЦСКА — на 24. Возрастную. Не очень яркую. Играющую во вполне понятный, очень прагматичный, оборонительный и не таящий сюрпризов хоккей.

Но когда все началось, очень быстро выяснилось, что ЦСКА за два прошедших с предыдущего финала года — не подрос. Не стал вариативнее, не прибавил в искушенности, а голой «физикой», энергетикой и напором взять бастионы Билялетдинова сложно. Битва не могла получиться красивой: «Ак Барс» тоже не силен в плетении кружев, его хоккей — не праздник для эстетов. Но на фоне армейцев это был по крайней мере хоккей и со смыслом, и с озарениями. Смысл определял тренерский штаб, озарения обеспечивала пусть дозированная, но свобода маневра для лидеров, результат — командная спайка и стойкость.

Не в эпидемии невесть откуда взявшейся в ЦСКА свинки дело. И даже не в «олимпийской» усталости лидеров — по глубине состава равных армейцам по-прежнему нет. ЦСКА погубило однообразие и отсутствие креатива. Фаворит бился, старался и терпел, уступал на тоненького — но с какой-то неумолимой неизбежностью, выцарапав всего одну победу в овертайме. «Барс» сжал челюсти и хватку не ослабил. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что армейцев даже жаль.

Кто-то, может быть, забыл, что Билялетдинов слишком многое в хоккее прошел, чтобы сделать ставку исключительно на дисциплину. Он суховат и педантичен, но только до известной степени. Нынче у него под рукой снова, как десять и девять лет назад, оказалось достаточно людей, чтобы наполнить схемы живительной силой. Лучшим бомбардиром и самым ценным игроком плей-офф оказался миниатюрный канадец Джастин Азеведо, лучшим снайпером плей-офф — не пришедшийся ко двору в «Вашингтоне» Станислав Галиев, лучшим нападающим финальной серии — еще один «сбитый летчик» из НХЛ, швед Антон Ландер, а лучшим вратарем признали Эмиля Гарипова, сыгравшего золотой пятый матч вовсе на ноль.

Зарипову индивидуальной награды не досталось. Ему пятого Кубка Гагарина хватило. Теперь не скоро догонят, если догонят вообще. Не зря же еще на исходе нулевых с чьей-то легкой руки главный приз в шутку переназвали «Кубком татарина».

Билялетдинов у штурвала «Ак Барса» 11 сезонов с трехлетним перерывом на сборную. СКА и ЦСКА за эти годы сменили два десятка главных тренеров на двоих, будут менять их и дальше. И что?