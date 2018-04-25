За что боролись...

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Далеко от Москвы, в Бурятии, прошел международный турнир по национальной борьбе, чем-то похожий на застольный тост: за здравие и благополучие президента Российской Федерации Владимира Путина. То и другое просят ниспослать Владимиру Владимировичу буддийскую Богиню Сагаан Дара Эхэ — покровительницу высших иерархов России.

В отличие от застолья с обильными возлияниями красивая национальная борьба под названием «Бухэ Барилдаан» — вполне здоровое явление. И против того, чтобы 1000 борцов (от детского до зрелого возраста, в весовых категориях от 30 килограммов и свыше) во благо президента поборолись на кушаках, никакой Минздрав возражать не станет.

Другое дело, должны бы выступить с заявлениями Минфин, Росстат и другие ведомства, следящие за благополучием самой республики. Они могли бы предложить безотлагательно провести какое-нибудь соревнование за здравие и благосостояние населения Бурятии. Ведь в рейтинге регионов России по качеству жизни, при составлении которого используются аж 72 показателя (уровень доходов граждан, здоровье населения и его образование, жилищные условия и т.д.), республика второй год занимает лишь 76-е место.

Достаточно сказать, что в списке трезвости Бурятия среди субъектов Федерации на 83-м месте. То есть по части выпивки — на третьем. И не надо спрашивать у этого региона: «Третьим будешь?» Будет и дальше третьим, если нетвердо идущий четвертым Чукотский автономный округ не поднажмет.

Бороться на ковре за здоровье местного населения, пожалуй, труднее, чем за здоровье президента. Чем помогут 1000 босоногих борцов, когда в республике не хватает 500 врачей и 700 работников среднего медицинского звена? Медики в Бурятии не совсем босоногие, зарплату им то и дело прибавляют, но реальные «суммы прописью» в ведомостях не всегда соответствуют бодрой статистике. Здешняя газета «Номер один» сообщает: «В Улан-Удэ зарплата медиков редко когда поднимается выше 25–30 тысяч рублей в месяц… Причем не редкость, когда врачу на полную ставку обещано всего 20 тысяч рублей».

Заметим, по официальным данным, средняя зарплата российских врачей в прошлом году превышала 50 тысяч, хотя и колебалась вместе со средней температурой по больнице.

А что зарабатывают другие слои населения республики, в которой в прямом смысле борются за благополучие президента? Посмотрим на цифры, отражающие годовые доходы трудящихся: 68 миллионов рублей, 39 миллионов, 33 миллиона… Куда это мы попали? Это, оказывается, декларации о доходах депутатов Народного хурала. Парламентарии, как водится, владеют не только легковыми, но и грузовыми автомобилями с тракторами, а также мастерскими, котельными, кумысоварнями, картофелехранилищами и даже канализационными сетями, хотя вроде ходят чистенькими.

Не сказать что депутаты Хурала богаче своих коллег из других регионов. Пожалуй, даже немного беднее, но тоже не сидят со шляпами в подземных переходах. И глядя на них, всякий поймет, что заниматься национальной борьбой — хорошо, а борьбой за власть, даже на местном уровне, — еще лучше.