Алексея Малобродского могут выпустить из СИЗО по ходатайству СК РФ

27 апреля, в 14.30, в Басманном суде федеральный судья Евгения Николаева должна принять решение о переводе Алексея Малобродского, обвиняемого по делу «Седьмой студии», из СИЗО под домашний арест. Следственный комитет России уже направил соответствующее ходатайство в суд.

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Формальные мотивы СК: по причинам «возраста, состояния здоровья и иных обстоятельств». Как будто за эту неделю после заседания суда, на котором арестованного и его адвоката Ксения Карпинскую буквально не слышали, Алексей Малобродский «сильно постарел». Как будто возникли еще какие-то важные «иные обстоятельства». На судах о продлении меры пресечения под стражей неоднократно говорилось и о возрасте, и о сложных заболеваниях, и о «иных причинах», например — письме посольства Израиля, в котором заверено, что ни одно израильское представительство не выдаст Малобродскому паспорт.

Отчего же следствие решило смягчить участь единственного фигуранта дела, посаженного за решетку, вызволить его из СИЗО (хотя совсем недавно его, напротив, отправили из «Матросской тишины» в СИЗО «Медведково», в переполненную камеру с наркоманами, в которой заключенные спали по очереди)?

Видимо, сработало сразу несколько факторов.

Есть решение Европейского суда по правам человека в пользу бывшего директора «Гоголь-центра»… В случае продления срока содержания под стражей будет не исполнено решение Страсбургского суда, по которому Россия является ответчиком и в котором установлено нарушение Европейской Конвенции в связи с чрезмерной длительностью содержания под стражей. Несколько дней назад новый художественный руководитель МХТ Сергей Женовач направил в Министерство культуры письмо с просьбой помочь Малобродскому. Напомним, что в суде возникло ходатайство Минкульта, подписанное некоей Еленой Зайцевой, которая просила продлить сроки меры пресечения всем фигурантам дела. Это письмо вызвало настоящий скандал. Наш источник в министерстве сообщил, что даже для министра культуры Владимира Мединского эта бумага стала неожиданностью. Нам удалось выяснить, что у Елены Зайцевой, заместителя начальника судебной работы, были соответствующие доверенности и полномочия представлять интересы министерства в судах (так что заверения о недостаточности ее полномочий не верны). И, видимо, под давлением следствия или спецслужб ею и была составлена эта бумага. В настоящее время Владимир Мединский «лично занимается» вопросом о переводе Малобродского из СИЗО под домашний арест. Это подтвердил и Сергей Женовач. Нам также стало известно, что министр, действительно, максимально воспользовался связями и принял деятельное участие в облегчении участи Алексея Малобродского. Стойкость Алексея Малобродского, который под многомесячным давлением не сломался и не дал нужных показаний против Кирилла Серебренникова. Активная позиция общественности и СМИ. В иных случаях, это не очень работает, но в совокупности причин может быть еще одним весомым аргументом в защиту подследственного.

Эксперты говорят, что вопрос о переводе практически решён, но формальное решение будет принято только в пятницу.

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский находится под арестом с лета 2017 года. Его, как и остальных фигурантов дела, подозревают в хищении более 130 миллионов рублей, выделенных на театральные постановки.