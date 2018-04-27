Молчальники

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Ведущий программы «Время» Кирилл Клейме­нов, предваряя сюжет о событиях в Армении, заявил, что ему не нравятся «бархатные революции». «Такую неприязнь испытываю — кушать не могу». Впрочем, эту фразу, ставшую афоризмом, произнес, конечно же, не Клейменов, а прекрасный Рубик Хачикян в блистательном исполнении Фрунзика Мкртчяна из фильма «Мимино». А Клейменов сказал, что ему не нравятся «бархатные революции», и он ничего с собой не может поделать. И вообще это не его дело, а внутреннее дело граждан Армении, то есть как раз сородичей Хачикяна с Мкртчяном.

Ну не можешь ничего с собой поделать — так и оставь свое личное мнение при себе. В конце концов миллионы зрителей смотрят программу «Время» вовсе не для того, чтобы узнать, что именно думает ее ведущий по тому или иному поводу. Ан нет. Клейменов смело ломает каноны информационного жанра, внося в них личное отношение и заранее формируя отношение публики к происходящему в стране и мире. Не забудем при этом, что он не просто ведущий главной информационной программы страны, но и руководитель всего департамента информации на Первом канале, то есть человек, который определяет новостную повестку и решает, что достойно освещения в эфире, а что нет.

События в Армении ни Первый, ни другие федеральные каналы не замечали почти десять дней, исходя, вероятно, из известного постулата, что если чего-то не показывать по ТВ, то этого, значит, как бы и нет в природе.

Меж тем кадры из Еревана, где проходили массовые акции протеста, наполнили интернет. Русская служба ВВС, канал «Настоящее время», РБК, «Дождь» и многие другие эфирные и неэфирные каналы вели свои прямые трансляции с улиц и площадей Еревана, и на это, как на огонь и воду, хотелось смотреть бесконечно.

В федеральном же эфире день за днем играли в молчанку, словно ожидая, что либо напряженность в армянской столице как-нибудь сама собой рассосется, либо власть наконец употребит силу, и тогда можно будет рассказать, как Вашингтонский обком в очередной раз хотел устроить революцию на постсоветском пространстве, да не вышло. И мудрый армянский народ во главе с опытным руководителем смог преодолеть кризис и вернуться к нормальной жизни.

Не рассосалось. В понедельник днем премьер-министр Серж Саргсян подал-таки в отставку, и федеральные российские каналы вынуждены были прервать заговор молчания, поставив самих себя в довольно глупое положение. Надо ведь было не только рассказать зрителям об отставке премьера, но и о том, что ей предшествовало.

Эту миссию доверили ток-шоу «Время покажет» на Первом канале, ведущим и участникам которого пришлось, что называется, танцевать от печки. Ведь мужики-то, зрители то есть, все эти дни смотревшие только телевизор, и не знали, что в дружественной нам стране народ вышел на улицы и добился своего.

«Начнем мы сегодня с очень актуальной темы, — заявил один из ведущих Анатолий Кузичев. — Вспомним, сколько у всех нас друзей с фамилиями, оканчивающимися на «ян». Я имею в виду акции протеста, которые продолжаются уже неделю. Задержаны десятки людей, протестующие требуют отставки конкретного человека по фамилии Саргсян, который после десяти лет президентства попытался переехать в парламент. И тут, что неожиданно для многих наблюдателей, Серж Саргсян подает в отставку…»

На кадрах, сопровождавших эти слова, победивший народ обнимался, танцевал, пел, а ведущие и участники шоу пытались донести до своих зрителей самое, с их точки зрения, важное: это не оранжевая революция, не Майдан и не переворот. Это что-то особое, не укладывающееся в шаблоны того, что происходило на постсоветском пространстве прежде. И вообще — это дело армянского народа, который при любых раскладах останется нашим братом и союзником.

Но тут слово предоставили человеку с фамилией, оканчивающейся на «ян», профессору Александру Сагомоняну, который чуть было не испортил им всю обедню, вовремя не сориентировавшись и не сменив долгоиграющую пластинку: «Во всем ищи руку Госдепа». Он так и сказал, объясняя причину отставки Саргсяна: «Была команда сверху, был звонок из Соединенных Штатов Америки… Не забывайте, что в Америке влиятельнейшая армянская диаспора».

«Неправильного» армянина зашикали, как какого-нибудь либерала Амнуэля. «А что, всем людям, которые вышли на улицы, тоже позвонили из США? — возбудился ведущий Артем Шейнин. — Это вопрос, кто ему посоветовал уйти в отставку. Я здесь больший сторонник не Вашингтонского обкома, а Московского райкома. Главное, что до Майдана не дошло. Смотрите, как нам трудно представить, что есть страна, в которой при любом развитии внутренних отношений сохранится ориентация на дружбу и союзничество с нами. Почему мы считаем, что страна, которая хочет что-то поменять в своей собственной жизни, обязательно против нас?»

Зрители в студии выглядели несколько озадаченными. И то сказать — сначала телеканалы словно воды в рот набрали, а теперь готовы взасос любить свободолюбивых армян, потому что мы братья навек. А самое интересное — оказывается, народ способен изменить свою жизнь по своему хотению, а не за печеньки Госдепа и прочие подачки Запада. Поневоле озадачишься и призадумаешься.

В шоу «60 минут», которое вышло на канале «Россия» вскоре после шоу «Время покажет», с позицией еще явно не определились и, упомянув в самом начале об отставке Саргсяна, перешли было к санкциям против России. Но Борис Надеждин вернул участников к армянской теме и выразил восхищение армянами и премьер-министром, добровольно отказавшимся от поста. «Я призываю всех руководителей государства — когда вы видите, что никто вас не хочет и вы всем надоели, уходите!»

«Это пример для России», — попытался развить тему украинский гость, но его по традиции заткнули, в очередной раз напомнив, что на Украине, в отличие от Армении, произошел антироссийский переворот, да еще и людей постреляли.

Ведущие Скабеева с Поповым держались отстраненно — бог его знает, как там еще все повернется. Вдруг окажется, что Армения — и не друг, и не враг, а так. Иногда лучше молчать, чем говорить. Вреда меньше.