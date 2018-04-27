Это был «Спартак» или какая-то другая команда с тем же названием? Это из действующего чемпиона и претендента на титул на его поле «Ахмат» делал петрушку? Это знаменитый Массимо Каррера очень кинематографично страдал за бровкой? Что там вообще происходило? Происходила сдача чемпионских полномочий. Правда, началась она туром ранее, продолжилась феерическим поражением в полуфинале Кубка России от «Тосно», а низшей точки падение достигло в уже упомянутом матче. Ниже падать, правда, еще есть куда.

Вы думаете, что футбольная общественность переживает по поводу готовности сборной России к стартующему через полтора месяца чемпионату мира? Дудки. Футбольная общественность обсуждает «Спартак». Кто-то радуется, кто-то негодует, и никто не понимает, что случилось с действующим чемпионом в самый неподходящий момент. Народ строит догадки и знакомится с версиями, в основном конспирологическими. Уже подхвачена версия «или Каррера, или Глушаков». Уже отправляют главного тренера в родной «Ювентус» (интересно, в качестве кого?). Уже считают потери «Спартака» от непопадания в Лигу чемпионов.

Две недели назад эксперты расписали финишный график красно-белых яркими красками. Получалось, что у «Спартака» он самый легкий из всех претендентов. «Локомотив», может быть, не догонят, но борьбу будут вести до последнего тура. ЦСКА с «Зенитом» опередят точно. Прогноз не с неба упал — «Спартак» после выхода из летнего провала выдал 17-матчевую беспроигрышную серию. Блистал не часто, но и не мучился, очков почти не терял, давил атакой. Квинси Промес и Луиз Адриану на двоих забили столько, сколько весь «Ростов». Правда, пропускали больше, чем надо, а в январе из-за разрыва крестообразных связок потеряли еще и ключевого оборонца Георгия Джикию. На подмогу взяли в аренду Николу Максимовича из самого «Наполи», восстановился после тяжелой травмы полузащитник сборной России Роман Зобнин. Нагрузку в еврокубках «успешно» сняли еще осенью, весной продолжили погоню за «Локомотивом» с хорошими шансами — виртуально набранные очки в оставшихся пяти матчах уже были сосчитаны. И ничто, ну совсем ничто не предвещало ситуации в духе «поскользнулся, упал, очнулся — гипс».

«Уралу» в Екатеринбурге «Спартак» проиграл на ровном месте и в равной борьбе в матче открытия новой арены, сданной к чемпионату мира. Ступор уже чувствовался, но легкий. Дальше предстояла передышка в виде кубкового полуфинала со вторым кандидатом на вылет из премьер-лиги по имени «Тосно». Тонущий клуб возглавляет бывший спартаковец Дмитрий Парфенов, но этот фактор Каррера по незнанию не учел. Хотя мог учесть, что «Тосно» терять нечего. Гости так и сыграли — зло, умно, жестко, причем слово «умно» здесь ключевое. Со «Спартаком» случился ступор-2, уже более серьезный. Антигерой матча Денис Глушаков не забил в пустые чужие ворота, привез гол в свои и запорол решающий из послематчевых пенальти. Вину капитан взял на себя, но его все равно чуть не съели.

Апофегей наступил с грозненским «Ахматом». После первых 25 минут вслед за любимой командой в ступор впали уже болельщики красно-белых. Подопечные еще одного экс-спартаковца Игоря Ледяхова контратаками рвали хозяев на мелкие кусочки и с видимым удовольствием. Александру Селихову для начала забили дважды. После серьезного разговора в раздевалке «Спартак» получил и третий мяч — косовар Бернард Бериша бежал слишком быстро и слишком резко разворачивался в штрафной, защитники при этом выглядели комично, как и вся команда, выглядевшая на уровне детской. Каррера после скажет, что это был худший матч его «Спартака», и возьмет вину на себя. Но будет выглядеть слишком растерянным, чтобы его пожалеть.

Две нулевые ничьи лидера давали потрясающий шанс в погоне за «Локо­мотивом», однако он был бездарно упущен. Сыграть по принципу «нам забьют два, а мы забьем три» — не получилось. Про то, чтобы забить четыре, и речи не шло. В довершение всего кубковым фиаско «Спартак» отсек от попадания в Лигу Европы одну из ведущих команд премьер-лиги. Теперь путевку получит либо «Тосно», либо курский «Авангард», которые встретятся в самом нерейтинговом и даже нелепом финале Кубка России.

Эксперты на вопрос, что происходит с той или иной командой, явно попавшей в яму, с умным видом ответствуют, что для этого надо знать обстановку изнутри. Когда внутреннее выходит наружу, комментировать уже поздно. В печальном спартаковском случае и выходить-то, может быть, особо нечему — взаимное недовольство еще не война на взаимоуничтожение. Если копнуть чуть глубже, то дело, возможно, в другом.

Массимо Каррера хороший мотиватор, но плохой строитель. Ресурс мотиватора эффективен, но на относительно короткой дистанции. Со строителем бывает скучно, но он работает вдолгую. Даже чемпионский «Спартак» внятную и поставленную игру не показывал — ему хватило страсти и индивидуального мастерства исполнителей. В начале чемпионата при первом спаде все грешили на послечемпионский синдром, а дело было в разбалансе — тренерский посыл перестал доходить до игроков. Вместе они как-то выбрались, включились в чемпионскую гонку, но прежней страсти и единства уже не было.

Может быть, к середине весны у проводящего всего второй сезон в качестве главного тренера просто кончился запал, батарейки сели. Потерю командного тонуса накачками не спасешь — может быть только хуже. А базы для того, чтобы побеждать и без мотивационного ресурса, итальянец не создал. Игра в обороне из проблемной стала выглядеть катастрофически не одномоментно, да ею Каррера по-настоящему и не занимался — все некогда было. В «Ювентусе» при Антонио Конте он слыл именно специалистом по защите, и, судя по образцовой игре туринцев в обороне, весьма квалифицированным. Но сейчас в это уже как-то слабо верится.

Оборону не надо мотивировать, оборону надо выстраивать. Если она выстраивается только с помощью замены одной пары центральных защитников на другую, толку не будет. Каррера заметался, команда это почувствовала, а на психологический спад наложилось и неважное физическое состояние — еще один застарелый спартаковский минус. До визита в Екатеринбург еще как-то получалось выезжать на Промесе и Адриану, идеально использовавших моменты, которые зачастую сами себе и создавали. Когда и у них случился сбой, «Спартак» поплыл, а с «Ахматом» просто рассыпался.

Под началом Массимо Карреры восемь кандидатов в сборную России. Из них четверо — защитники, если учитывать еще и травмированного Георгия Джикию. Это к вопросу о том, скажется ли состояние тех же Дмитрия Комбарова или Ильи Кутепова на игре сборной. По тому, что они демонстрируют сейчас, их и близко к основе подпускать нельзя. Так что за «Спартак» стоит волноваться не только его поклонникам.

За Карреру волноваться не надо — у него контракт до лета следующего года, совет директоров выразил тренеру полную поддержку перед тремя заключительными матчами. Но задача попасть в Лигу чемпионов тем не менее не отменяется, и в случае ее невыполнения разговор, понятно, будет другим.

В воскресенье «Спартаку» играть в Перми с «Амкаром». Еще один кандидат на вылет из премьер-лиги пропустил на три мяча меньше, чем кандидат на попадание в Лигу чемпионов. «Железные» спартаковские очки заранее уже никто не считает. Отучили.