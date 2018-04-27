Ученые, издатели и просветители поздравляют Дмитрия Борисовича с юбилеем и вспоминают славные дела «Династии». В мае 2015 года фонд был признан «иностранным агентом» и прекратил свою деятельность. Фактически государство запретило Зимину тратить на поддержку научных исследований в нашей стране его личные деньги. Замены для мецената не нашлось, но некоторые проекты Зимина продолжают развиваться. Сам меценат не будет забыт — и теми людьми, которые получали его помощь, и российским обществом в целом. С днем рождения, Дмитрий Борисович!

Александр Марков биолог, автор книги «Эволюция человека», лауреат премии «Просветитель»:

— Через год после того, как я получил премию, я уже был в жюри. И с Зиминым там лично общался в первый раз. Когда мы разговаривали, я понимал, что он настоящий патриот, потому что действительно хотел сделать что-то хорошее для страны.

«Династия» — была просто великим делом. Фонд совершил переворот в просветительской деятельности. До момента, когда он начал работать, в России практически перестали издавать книжки про науку, тиражи были минимальные, открытых лекций почти не было, не было модно читать и смотреть про науку. «Династия» все изменила: за несколько лет начали издаваться книги, появился спрос на научные тексты, и появились читатели. Невозможно было представить, что это так быстро все произойдет и что так можно переломить ход культуры.

Мою книгу выпустило издание Corpus, которое поддерживал фонд. Команда «Династии» активно рекламировала издание, рассылала книги финалистов и лауреатов по библиотекам. Все это создало спрос на научные книги.

Желаю Дмитрию Борисовичу, чтобы не опускал руки и чтобы не переставал верить в то, что в России может быть что-то хорошее.

Варвара Горностаева издатель. Вместе с «Династией» запустила в 2010 году просветительскую книжную серию «Элементы»:

— Зимин — один из величайших наших современников. Он внес совершенно бесценный вклад в популяризацию науки, в развитие образование, и он это делал многие годы очень последовательно, продуманно.

Серия «Элементы» многие годы выходила при поддержке фонда «Династия», а сейчас, после разгрома «Династии», это «Книжные проекты Дмитрия Зимина». Я безмерно благодарна Дмитрию Борисовичу за то, что он сделал так, что эти книги стали популярными и даже модными. Когда мы начинали, рынка научно-популярной литературы почти не было, а вот теперь, благодаря фонду «Династия», это одно из главных направлений нашей работы. А еще через некоторое время появилась премия «Просветитель». И во многом благодаря ее появлению, российские ученые и научные журналисты стали писать книги, посвященные разным отраслям науки. И не только писать книги, но и ездить по стране с лекциями, принимать участие в фестивалях науки, создавать сетевые научно-популярные сообщества.

Зимин очень хорошо понимал, что популяризация науки очень важна для развития общества. Так устроено, что академическая наука и ученый мир существуют отдельно, это замкнутое пространство, о котором обычные люди мало что знают, если специально не интересуются каким-то предметом. А Зимин помог сделать так, что все мы имеем возможность узнавать о новых научных открытиях и устройстве Вселенной из первых рук. Образование и просвещение невероятно важны для развития современного общества. Во многом наши сегодняшние беды проистекают именно от недостатка знаний о том, как должен быть устроен современный мир.

Я желаю Дмитрию Борисовичу жить очень долго, а нам — чтобы в нашей жизни было как можно больше Дмитрия Борисовича Зимина.

Константин Северинов биолог, профессор Сколтеха и университета Ратгерса (США)

— Первый раз мы с Зиминым встречались в одном клубе, где происходил мозговой штурм, люди из разных сфер обсуждали актуальные проблемы. В основном там были напыщенные интеллектуалы и те, кто считал себя таковым, но Дмитрий Борисович не из них. Дмитрий Борисович всегда говорит без пафоса. Человек кажется простым, а высказывает очень важные и глубокие мысли. Свое дело он делает так же. Все инициативы фонда «Династия» в дальнейшем находили воплощение в государственных программах. Дети, которые учились у меня при поддержке фонда, делали качественные проекты. Затем часть поступала в МГУ, часть ко мне в Соколовский институт, в мою лабораторию. «Династия» дала им необходимый импульс.

Государство не может спонсировать все. Финансирование «Династии» отличалось от государственного тем, что все строилось на доверии и почти отсутствовала бюрократия. Для того чтобы в РАН организовать новую программу, нужно было бы быть приближенным к начальству или иметь доступ к финансовому потоку. Все те проекты, которые я предлагал фонду, были спонтанными. Например, могла мне просто прийти идея в пятницу, я звоню в понедельник и предлагаю, и она реализовывается.

У нас был отдельный проект для учителей, он был одним из самых удачных. Там был конкурс, человек 30 на место. Помимо знаний фонд давал им еще инструменты для работы, чтобы хватало этого на учебный год в школе.

Учителя приезжали из разных городов — это была четкая политика, чтобы не было привилегий для столиц. Мы искали учителей из глубинки. В проекте за три года участвовали около 40 учителей из разных городов.

Дмитрию Борисовичу — здоровья!

Сергей Попов астрофизик, лауреат конкурса молодых докторов наук фонда «Династия» 2015 года:

— Меня с самого начала поразило, что Зимину совершенно чужд пафос. Зимин делает важные и полезные дела, не пуская пыль в глаза. Его фонд поддерживал молодых ученых и студентов. Очень важна роль книг, изданных «Династией». Фонд показал, в каком направлении двигаться ученым и популяризаторам науки.

Все конкурсы «Династии», с которыми я сталкивался, отличались отсутствием излишней бюрократии. У ученого не создавалось ощущение, что основную часть времени надо потратить на отчеты, а остальное на исследования. Идея была в том, что фонд помогал людям концентрироваться на исследованиях, а не тратить время на побочные действия.

Началось с того, что я тогда работал в Италии и еще не был доктором, я смотрел, где мне дальше развиваться: в России или в Европе. Я думаю, если бы я не получил грант Зимина, я бы не вернулся в Россию. И такое случалось не только со мной. Если бы не было этих грантов, то больше бы моих коллег уезжали из России.

Хочется пожелать Дмитрию Борисовичу, чтобы окружающая действительность давала меньше поводов для разочарования и пессимизма.

Федор Кондрашов биолог, руководитель Школы молекулярной и теоретической биологии (ШМТБ):

— Впечатлило то, что у Зимина есть способность вникать в более-менее любую интеллектуальную деятельность. Он может очень глубоко и интересно рассуждать как про физику, так и про биологию и социальные науки.

Эффект проекта «Династия» состоит из двух частей. Первая — это прямое влияние на тех людей, которые участвовали в какой-нибудь конкретной программе фонда «Династия». А второе влияние — это скорее непрямое, но еще более важное. Вот, например, премия «Просветитель». Одно дело, когда это дается человеку, который хорошо написал книгу, он становится популярнее и тираж книги увеличивается. Это прямое влияние. Непрямое влияние — это когда премия побудила других людей писать просветительские книги. Дмитрий Борисович через фонд «Династия» повлиял на экосистему как образовательных программ, так и научных.

Школа молекулярной и теоретической биологии до сих пор живет и ее спонсирует The Zimin Foundation. Наше преподавание построено на концепции аутентичного образования, где школы учатся биологии не по лекциям, а с помощью интеграции в научные проекты ученых, которые приезжают в наши школы. Это формат, который все больше распространяется в мире. Я думаю, что в России этот формат до нас практически не был представлен.

Дмитрию Борисовичу хочется пожелать, чтобы государство и общество ценили его вклад в развитие просвещения.

Алена Светушкова вице-президент «Рыбаков Фонда»:

— Был такой фестиваль «Дни науки», который фонд Зимина проводил только в городах-миллионниках. Мои знакомые каким-то чудом сделали так, что его привезли в Архангельск, весьма скромный по размерам город, в 2008 году. Они познакомились с менеджментом фонда и рассказали, какой чудесный город Архангельск и что без этого фестиваля у жителей города нет шансов узнать, чем сейчас занимается современная наука в мире. «Династия» перекроила свои планы и привезла «Дни науки» в Архангельск. Как оказалось, вместе с учеными мирового уровня фонд привез еще контейнер книг, переведенных и изданных «Династией» для популяризации научных знаний в России. Представьте, они доставили по одному комплекту книг в каждую сельскую школу Архангельской области. Меня это сильно расторгало.

Желаю Дмитрию Борисовичу продолжать вдохновлять огромное количество людей, как когда-то он вдохновил своим филантропическим проектом меня.

Анастасия Куц —

специально для «Новой»