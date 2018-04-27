Монетизация вождя

Петр Саруханов / «Новая газета». Перейти на сайт художника

Ленин, надо полагать, ворочается в мавзолее: губернатор Ульяновской области Сергей Морозов издал указ о возрождении Ленинской премии.

Люди постарше еще кое-как помнят, что такое Ленинская премия, а спросите молодых, и они скажут, что, наверное, это квартальная премия, которую Владимир Ильич получил на работе и заначил от Надежды Константиновны.

И вот всем напомнили. Со ссылкой на принципы преемственности, патриотизма и любви к Отечеству ульяновский губернатор пояснил, что необходимо сохранять все лучшее, что у нас было. И надо с ним согласиться: что может быть лучше премии, как бы она ни называлась!

Премия имени Ленина областного масштаба составит 1 миллион рублей. Вручать ее землякам Ильича будут почему-то лишь один раз в пять лет. Интервал великоват. За пять лет при нашем неустойчивом климате миллион может заметно завянуть и усохнуть.

Так или иначе, после этого указа жители Ульяновской области стали ходить с высоко поднятыми головами. Не только от гордости за частично восстановленный статус вождя. Задрав головы, они смотрят, нет ли на территории области какой-нибудь горной вершины, которую можно было бы назвать пиком Ленина. А то обидно: Владимир Ильич родился на Приволжской возвышенности, а пиком Ленина когда-то назвали вершину на Памире. Конечно, тут вам не Памир, и пики областных гор едва достигают 350 метров над уровнем моря, но в указе опять-таки можно подпустить патриотизма и возвысить местную гору в глазах общественности.

Все уже привыкли к тому, что наши руководители пытаются взять из прошлого что-то такое. Или этакое. В общем, то, что вдруг снова показалось хорошим и полезным. То мы добровольные народные дружины восстанавливаем, то нормы ГТО сдаем. При этом ни одного дружинника в темных переулках как не было, так и нет, а ГТО многие путают с КТО — контртеррористической операцией. Единственное, что из советских времен снова удачно прижилось, — это образ внешнего врага. Враг снова готов перейти границу у реки, спугнув рыбу и помяв камыши. Только теперь мы называем предполагаемых нарушителей наших границ не врагами, а партнерами. Так и говорим: «Наши западные партнеры». Вот-вот войдет в обиход поговорка: завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай партнеру.

Возвращаясь к инициативе ульяновского губернатора, можно предположить, что Ленин ее одобрил бы. Даже повторил бы знаменитую фразу с советских плакатов: «Верной дорогой идете, товарищи!» При этом он даже пренебрег бы сообщением сайта «Ульяновск — город новостей» под заголовком «Половина местных дорог в норме». Ведь можно же верно идти именно по нормальной половине, а на ту половину, которая не в норме, не сворачивать.

Что же касается премиального миллиона, то, коль все равно в стране инфляция и ослабление рубля, почему бы ульяновцам не взять из прошлого такую знаменитую валюту, как керенки? Ведь Керенский Александр Федорович тоже свой. Он, как и Ленин, родился в Симбирске и тоже прочно вошел в историю России. А в керенках Ленинская премия могла бы выглядеть на пару нулей крупнее.