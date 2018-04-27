Офшоры открываются, будьте осторожны

Совсем недавно власти называли «Панамские файлы», раскрывшие имена владельцев тысяч офшорных компаний, — не иначе как провокацией против российского президента, за которой стоят западные спецслужбы.

Но все меняется. И теперь директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, говорит, что в этих файлах обнаружены имена многих россиян, включая высокопоставленных чиновников, которые участвовали в незаконных финансовых операциях на миллиарды рублей. И что Росфинмониторинг передает эти данные правоохранительным органам.

Откуда такая быстрая эволюция? И что это может значить для наших чиновников и предпринимателей?

«Панамские файлы» и «Файлы райских островов» — это внутренние документы крупных юридических компаний, которые оказывали услуги в регистрации и обслуживании офшорных фирм, трастов и фондов. Эти документы с именами реальных владельцев стали доступны немецкой газете «Зюддойче цайтунг», а также Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и Центру по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP).

Больше сотни журналистов из Европы, Азии и США изучали материалы, обнаружив в них скрытые финансовые операции своих политиков, госслужащих и бизнесменов. «Новая газета» — российский партнер в этих проектах, исследовала файлы, которые касались наших чиновников. Но сразу же после вопросов, направленных президенту Владимиру Путину о происхождении денег его друга-музыканта Сергея Ролдугина (около 2 млрд долларов прошли через связанные с ним фирмы), в Кремле назвали «Панамские файлы» «провокацией». Президент на пресс-конференции рассказывал о дружбе с Ролдугиным и уверял, что деньги были потрачены на покупку музыкальных инструментов.

Понятно, что Следственный комитет и прокуратура в России не будут изучать ближайшее окружение президента и его знакомых в офшорных досье. А вот всем остальным имеет смысл задуматься о возможных последствиях. В российской экономике не так много денег, и после пары экономических и политических кризисов выведенные за рубеж средства очень нужно вернуть. Кроме внимания властей к офшорным утечкам есть еще присоединение к автоматическому обмену налоговой информацией, благодаря которому российские налоговики получают данные о владельцах счетов и контролирующих собственниках компаний в 73 странах. Еще возвращению средств способствуют европейские проверки происхождения денег, американские санкции против крупных российских предпринимателей и постоянное обсуждение официального раскрытия наиболее популярных в мире офшорных юрисдикций.

Конечно, российские бизнесмены, чиновники и политики могут и дальше жить с убеждением, что на их век офшоров хватит. Мол, наступил кризис крупных провайдеров офшорных услуг, найдутся более надежные индивидуальные консультанты. Раскроются одни острова и страны — всегда найдутся другие, более герметичные. Но некоторым из них все же приходят в голову мысли, что будет, если в один прекрасный день придется возвращать нажитое обратно в Россию.

За двадцать с лишним лет судьба частной собственности у нас не стала более предсказуемой. И если не будет возможности обратиться в относительно справедливый Лондонский суд — куда податься простому российскому олигарху?

Случись у него конфликт с таким, например, юридическим феноменом, как глава «Роснефти» Игорь Сечин, шансы на победу довольно туманны. Не случайно отдельные российские предприниматели в обычном разговоре не рискуют называть главу госкомпании по имени, предпочитая нейтральное «Семен Семенович», примерно как древние славяне старались не произносить слова «медведь», опасаясь привлечь к себе внимание хищника.

Да и коррупционер-чиновник должен задуматься о своем праве на справедливый суд и приговор. Это серьезно отличается от нынешней ситуации, когда можно внезапно умереть в СИЗО, не дождавшись не только суда, какой бы он ни был, но даже завершения следствия.

Раскрытие офшоров, зарубежные санкции, обмен финансовой информацией, по идее, должны способствовать повышению гражданской сознательности тех, кто вынужден будет аккумулировать собственность в России. Теоретически они должны быть заинтересованы в понятных правилах игры, справедливых судах, четких законах, конкурентной политике и, как следствие, более предсказуемой судьбе своих активов. Но пока получается только еще большее закрепощение российских олигархов, которые выстраиваются в очередь за материальной поддержкой со стороны государства.