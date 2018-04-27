Кто угодно — но не он

До чемпионата мира по футболу в России осталось меньше 100 дней, и спортивные чиновники замерли в предвкушении очередного пропагандистского триумфа. При этом о том, что будет после чемпионата мира, они пока стараются не думать — и, возможно, зря. Как стало известно «Новой», почти сразу после окончания финального матча стартует финансовая проверка деятельности компаний, связанных со строительством арен к мундиалю. Первой под раздачу попадет многострадальная «Зенит-Арена» (она же «Газпром-Арена», она же «Санкт-Петербург-Арена») — стадион — символ всех околоспортивных проблем. А следом, очевидно, и «Метрострой»: компания, курируемая вице-губернатором Петербурга Игорем Албиным (бывшим Слюняевым), — главный кандидат на атаку со стороны налоговиков, и первый удар уже был нанесен. Атаковать, вероятно, есть за что — вопрос лишь в том, сможет ли выйти из-под удара сам Албин. Кое-какие действия для того, чтобы откреститься от «Метростроя», вице-губернатор уже предпринимает.

В зените тщеславия

Стадион на Крестовском острове был сдан в эксплуатацию больше года назад — после десятилетней эпопеи со строительством. Срок сдачи стадиона при этом сдвигался не менее 12 раз. Это то, что известно публично: например, еще в 2007 году тогдашний губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявляла, что первый матч на новой арене «Зенит» сыграет в 2009 году. Первый матч в итоге сыграли в 2017 году, но и то почти сразу пришлось переносить игры на старый «Петровский»: газон оказался невероятно плохим, и его хватило лишь на два матча, потом началась спешная переукладка.

Когда команда вернулась, выяснилось, что на стадионе не работает лифт, а крыша течет так, словно ее и нет. В этом вице-губернатор Петербурга Игорь Албин обвинил бакланов, которые «своим мощным клювом разрушают цельность [светоотражающей] пленки». И хотя потом выяснилось, что бакланы ни при чем (схема ездовой крыши оказалась временной, а гидроизоляцию просто никто не закончил), Албин своего мнения публично не изменил.

В плохом газоне бакланы оказались не виноваты, но его все равно раз за разом приходилось перестилать: выяснилось, что трава на нем не растет потому, что выкатывающееся поле не попадает под солнечные лучи, потому что мешает медиазона. Да и выкатываться оно не может, поскольку его, по данным питерских СМИ, «прибили намертво домкратами».

19 апреля на новом стадионе впервые с наступления холодов открыли крышу. Бакланов на ней не было. Посмотрели на голубое небо и снова закрыли, минимум до конца месяца. https://www.fontanka.ru/2018/04/19/112/

А 20 апреля в парковой зоне у стадиона «Санкт-Петербург» прошел субботник, в котором принял участие и легионер «Зенита» капитан Доменико Кришито. Он повесил в парке кормушку для птиц — очевидно, бакланов, чтобы не клевали крышу, — с надписью «Зенит» и раздал всем желающим автографы. В акции по благоустройству у стадиона принимали участие болельщики «Зенита», которые сделали работу вместо подрядчиков, не исключено, за это уже получивших деньги.

Постоянный перенос сроков и периодически возникающие даже после сдачи объекта в эксплуатацию проблемы ожидаемо привели и к кратному увеличению стоимости стадиона. Если первоначально затраты в 6,7 миллиарда рублей, причем платить должен был «Газпром», то к 2017 году официальная цена выросла до 43 миллиардов рублей, и значительная часть денег выделялась из бюджета города. Вице-губернатор Албин ответил критикам, что цена, на его взгляд, «адекватна», и, вообще, «это не самый дорогой стадион в мире» (к слову, он дороже новой арены туринского «Ювентуса»). «Это не стадион, а культурно-спортивный комплекс, который можно эксплуатировать круглый год. В нем можно плавать, проводить хоккей, футбол, концерты, выставки. Подобного объекта нет в Петербурге», — заявил Албин.

43 миллиарда — это не окончательная сумма. Даже официально к общей стоимости нужно добавить минимум 250 миллионов рублей на исправление недоделок (деньги выделял, разумеется, Смольный). Оппозиционер Алексей Навальный в свое время называл цифру в 48 с лишним миллиардов рублей. А «Трансперенси Интернешнл» говорил о 50 миллиардах рублей (дороже только «Уэмбли»). Более точные данные, по идее, должна выявить проверка Контрольно-счетной палаты, однако ее сроки в конце прошлого года были сдвинуты на окончание чемпионата мира. С одной стороны, никому не нужен был шум перед выборами. С другой стороны, если бы проверка началась в срок, ее результаты могли бы быть куда более непредсказуемыми из-за личности аудиторов. В конце 2017 года этот вопрос был, возможно, «урегулирован»: на должность аудитора в КСП Петербурга назначили Юрия Шутова, аппаратчика из петербургского парламента, а помогать ему будет Константин Желудков, бывший коллега главы Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова. Оба считаются лояльными спикеру ЗакСа, а он в свою очередь является хорошим товарищем Игоря Албина — куратора строительства «Газпром-Арены».

Однако даже это может не помочь: помимо аудиторов из КСП на стадион имеют свои виды следователи. В феврале этого года стало известно о том, что собраны материалы уже для десятого уголовного дела, связанного с многострадальной «Зенит-Ареной». Следователи считают, что цены на оборудование, покупаемое генподрядчиком — компанией «Метрострой», интересы которой долгое время лоббировал Албин — для обеспечения систем безопасности на стадионе, были необоснованно завышены. Кроме того, по информации источника «Новой», расходы «Метростроя» на услуги клининговых компаний также могут быть признаны завышенными: в 2017 году на них было потрачено 600 миллионов рублей. К тому же «Метрострой» до сих пор не может закрыть актами приемки-сдачи работ свои контракты (всего их четыре) по строительству стадиона. «Метрострою» надо документально обосновать якобы выполненные работы на сумму около 3 миллиардов рублей, Однако есть сложности даже с обоснованием одного миллиарда: известно, что новые сотрудники Комитета по строительству Петербурга категорически отказываются подписывать акты.

В конце марта также стало известно, что Следственный комитет России отправил свою группу в Петербург из Москвы для ведения дела о мошенничестве, связанном с той самой несчастной крышей стадиона. Следователей интересует субподрядчик строительства — ООО «Атлант», однако «Метрострой» там, как и прошлый подрядчик — компания «Инжтрансстрой-СПб», также упоминается.

Статус «Метростроя» в этом деле пока не определен, но агентство «ФедПресс» со ссылкой на свои источники писало, что речь в этом уголовном деле может идти о так называемом «задвоении» работ — то есть когда двум подрядчикам бюджет заплатил за одну и ту же выполненную работу полную стоимость. Источники «Фонтанки» заметили, правда, что это необязательно может быть «злым умыслом»: если все сделанное ранее пришло в негодность и нужно все делать с нуля, то и на одну и ту же работу будут две сметы. Правда, за скобками остается вопрос, почему работа была сделана плохо. Но в «Метрострое» уже заявили, что к ним вопросов быть не может никаких — они все делали в соответствии с контрактами, где заказчиком был Комитет по строительству Санкт-Петербурга.

Фото: РИА Новости

От любви до ненависти

Взаимоотношения «Метростроя» и Игоря Албина (Слюняева) были сложными, но всегда страстными. В середине 2016 года именно Албин фактически утвердил назначение «Метростроя» подрядчиком строительства. При этом структура Олега Дерипаски «Инжтрансстрой-СПб» выполнила большую часть работ, однако была вынуждена уйти из проекта, обвинив администрацию города (то есть фактически Албина) в затягивании сроков и невыплате денег. Более того, «Инжтрансстрой-СПб» объявил о «попытке рейдерского захвата» стройки компаниями «Леокам», «Элпром», «Управление строительства 620».

Получив стройку, лоббируемый Албиным «Метрострой» получил еще в подарок и почти 11 миллиардов рублей, которые компании выделил Смольный (по данным газеты «Версия», эти деньги предназначались для финансирования больниц и соцобъектов). Но потом отношения начали стремительно портиться. В публичное поле конфликт Албина и «Метростроя» вырвался в ноябре 2017 года. Вице-губернатор на XV научно-практической конференции, посвященной качеству строительства в Петербурге, подверг критике «Метрострой», который «монополизировал» всю сферу прокладки метрополитена. «В освоении подземного пространства нужна альтернатива, — сказал Албин, обращаясь к зампредседателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Олегу Власову. — Мы упираемся в одну организацию. Есть монополия, что нездорово. Вы думали на эту тему?» Надо отметить, что это недалеко от истины: все метро в северной столице строят структуры «Метростроя» — за исключением депо «Южное», которое сначала ушло «Транстрою» в качестве «компенсации» за то, что компания, связанная с Дерипаской, ввязалась в строительство стадиона, а потом — после разлада «Инжтранссстроя-СПб» с городскими властями и Албиным — депо отдали Etalon Group Вячеслава Заренкова. СМИ писали, что тогдашний директор «Метростроя» Вадим Александров «рвал и метал» перед Албиным и Георгием Полтавченко, настаивая, что это депо должны строить «местные, свои».

Тогда же, в ноябре, бывший топ-менеджер АО «Объединенная зерновая компания» Сергей Милославский стал заместителем генерального директора «Метростроя» по развитию, а совет директоров убрал с должности генерального директора Александрова-старшего, назначив вместо него сына. Милославского называют «человеком Албина», и его приход в компанию, как считается, — попытка пристроить одного из своих подручных. Попытка поговорить о «демонополизации» похожа в свою очередь на желание «слить» «Метрострой»: во-первых, у Александровых находится 38 % акций компании, и ею не получается манипулировать, а во-вторых, «Метрострой» — с учетом планируемых и уже начатых проверок — может быть опасен в случае, если в ходе аудита вскроются серые финансовые схемы. В этом случае вопросы возникнут не только к руководству компании, но и к самому Игорю Албину как к куратору строительства стадиона, приведшему «Метрострой» на роль подрядчика, и как к куратору строительства новых станций метро. Станции метро, планируемые к тому же ЧМ-2018, к слову, пока далеки от окончательного завершения, несмотря на публичные заверения Албина, а на некоторых стройках в феврале-марте из-за отсутствия денег бастовали рабочие. При этом о необходимости дополнительного выделения денег из бюджета сотрудники компании говорят открыто.

Прямо сейчас компания «Метрострой» находится в больших долгах. По предварительным данным, налоговая Петербурга собирается доначислить компании недоимку по налогу на прибыль, НДС, а также пени и штрафы на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. В качестве одной из мер спасения компании рассматривается возможность передачи ее в собственность Смольного — то есть выведение Александровых из игры, чего, вероятно, и добивался тот же Албин.

На станции метро «Новокрестовская» и «Беговая» в день открытия 29 апреля могут не пустить пассажиров, так как, скорее всего, начнется лишь рабочее движение, а полную нагрузку на объекты дадут позднее. Об этом «Санкт-Петербург.ру» рассказала пресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина. Видимо, Албин опять нам пытается «повесить лапшу на уши». Опять говорят об отставании от ранее обнародованного графика работ, но, очевидно, уже стыдно говорить об очередном отставании, поэтому эту неблагодарную работу взяла на себя Михина, а не Албин.

Фото: РИА Новости

Человек недюжинных талантов

Старания Албина максимально отстраниться от истории с «Метростроем» и проверками «Санкт-Петербург-Арены», наверное, можно объяснить его амбициями. По данным «Новой», Албин всерьез подумывает о том, чтобы побороться за пост губернатора Московской области в сентябре этого года. Позиции Андрея Воробьева после «свалочных бунтов» не выглядят железобетонными, а Албин, искренне считающий «Зенит-Арену» своим достижением, хочет зайти со своей идеей губернаторства в администрацию президента. Правда, сам Владимир Путин Слюняева-Албина публично распекал за его дела как минимум дважды — но в том числе и поэтому вице-губернатору Петербурга сейчас дополнительные пятна на репутации не нужны.

Проблема лишь в том, что имя Албина упоминалось не только в скандалах, связанных со стадионом или с «Метростроем», но и в других резонансных событиях. Наиболее свежей и громкой является история с ООО «Интэкс», которое в 2015 году получило больше 2,3 миллиардов рублей на возведение намывного участка для строительства парковки и вестибюля станции метро «Новокрестовская». Когда работы были выполнены, другой подрядчик заявил, что «Интэкс» завез мало песка и установил недостаточное количество свай, и все, что построено непосильным трудом, может просто сползти в залив. Все это стало известно в ходе публикации документов по делу братьев Магомедовых, управляющих группой «Сумма». Следствие полагает, что «Интэкс» сфальсифицировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу почти 670 миллионов рублей.

Нюанс в том, что все работы у «Интэкса» принимали Игорь Албин и его подчиненный Сергей Милославский — и никаких нарушений они «не увидели». Позже они привлекли к продолжению строительства компанию «Леокам» (ту самую, которая была обвинена структурами Дерипаски в «попытке рейдерского захвата» стройки стадиона), и сумма проекта по намывной части подросла еще. Именно «Леокам» в итоге и заявил о предполагаемых нарушениях со стороны «Интэкса».

Любопытно при этом, что фамилия Сергея Милославскиого, одного из подчиненных Албина, упоминалась в уголовном деле о хищениях в «Объединенной зерновой компании» — в начале десятых годов был выявлен факт заключения ряда фиктивных контрактов на поставку зерна на общую сумму 180 миллионов долларов. Интересно, что уголовное дело было возбуждено в тот момент, когда над ОЗК получила контроль «Сумма» братьев Магомедовых. История с «Интэксом» в Петербурге в этом смысле похожа на «ответочку» со стороны одного из основных заместителей Албина.

Надо сказать, что подчиненные Албина и те, кого он лоббировал на разные должности в Смольном, сейчас находятся под большим прессингом. В начале года губернатор Петербурга Георгий Полтавченко поручил провести «чистку кадров» в Комитете по строительству в связи с тем, что ведомство хуже всех работало в 2017 году с расходной частью бюджета (только на 57,8 % — было освоено 11 миллиардов из 21,5 миллиардов рублей). При этом сам Албин не попал под удар губернатора, хотя именно его подчиненные не выполнили поставленные планы.

Впрочем, у Игоря Албина не ладится коммуникация не только с бизнесменами и подчиненными, которые почему-то всегда остаются крайними. Тяжело приходится вице-губернатору и с обычными жителями. В конце апреля в Петербурге должен открыться мост Бетанкура на остров Серный. При строительстве моста, которое курировалось также Албиным, выяснилось, что в одном месте он практически соприкасается с жилым домом № 5 по Ремесленной улице (расстояние между мостом и стеной дома официально составляет 65 сантиметров). Жители дома прошли все инстанции и в итоге вывесили баннер с надписью «Путин, помоги!» на фасаде дома. После этого чиновники зашевелились и даже пообещали расселить дом, однако затем сам Албин сказал, что в ближайший год этого точно не произойдет. При этом мост тоже, кажется, не успевают сдать в срок, из-за чего жители дома слышат шум работ даже по ночам.

Кроме того, работой вице-губернатора недовольны и петербуржские градозащитники (они обвиняют его в «саботаже» президентских поручений по охране памятников), а еще Албина считают одним из инициаторов передачи Исаакиевского собора РПЦ — проект сейчас заморожен. С таким бэкграундом рассчитывать на какие-то другие должности Албину, кажется, будет сложно. Удержаться бы на нынешней — хотя бы до проверки после чемпионата мира. Да и не верится совершенно, что президент может отправить на повышение человека, которому он прежде сказал в лицо: «Вы что, с ума сошли, что ли?»

Алексей Велехов