«Настолько плохо, что даже интроверты здесь»

В Москве завершилась согласованная мэрией акция в защиту свободного интернета и мессенджера Telegram, который в России пытается заблокировать Роскомнадзор. Веерные блокировки миллионов IP-адресов российскими провайдерами не принесли результата: Telegram остается доступен, зато от действий чиновников пострадала цифровая инфраструктура рунета: ритейл, банкинг, оказались недоступны ряд сервисов Google, не открываются сайты.
На акцию 30 апреля, организованную Либертарианской партией России, участников звал и сам основатель Telegram Павел Дуров. В акции, которая, по подсчетам корреспондентов «Новой», собрала более 12 тысяч человек, приняли участие политики, в том числе Алексей Навальный, блогеры и IT-бизнесмены. Среди участников преобладала молодежь.
По итогам митинга со сцены потребовали отставки руководства Роскомнадзора. Этому требованию были посвящены и большинство плакатов.