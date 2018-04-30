Новая газета
Репортажи

«Настолько плохо, что даже интроверты здесь»

Более 12 тысяч человек на шествии за свободный интернет призвали к отставке главы Роскомнадзора. Фотографии

Общество

Влад Докшинфотокорреспондент

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Участников митинга с плакатами досматривали особенно тщательно. Некоторых молодых людей отказались впускать из-за сумок с надписью «Навальный». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Москве завершилась согласованная мэрией акция в защиту свободного интернета и мессенджера Telegram, который в России пытается заблокировать Роскомнадзор. Веерные блокировки миллионов IP-адресов российскими провайдерами не принесли результата: Telegram остается доступен, зато от действий чиновников пострадала цифровая инфраструктура рунета: ритейл, банкинг, оказались недоступны ряд сервисов Google, не открываются сайты.

На акцию 30 апреля, организованную Либертарианской партией России, участников звал и сам основатель Telegram Павел Дуров. В акции, которая, по подсчетам корреспондентов «Новой», собрала более 12 тысяч человек, приняли участие политики, в том числе Алексей Навальный, блогеры и IT-бизнесмены. Среди участников преобладала молодежь.

По итогам митинга со сцены потребовали отставки руководства Роскомнадзора. Этому требованию были посвящены и большинство плакатов.

Участник митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Митингующие раздают бумажные самолётики — символ мессенджера Telegram, который хотел, но не смог заблокировать Роскомнадзор. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участница митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Ведущий митинга на сцене. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Первый ряд митингующих на проспекте Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Участники митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
В митинге приняло участие около 12,5 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Политик Алексей Навальный запускает самолетик после своего выступления. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Бумажные самолётики в воздухе над проспектом Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Математик Дмитрий Богатов с женой Татьяной Федоровой на территории митинга. Год назад математик Богатов был арестован по обвинению в призывах в интернете к терроризму и организации массовых беспорядков. 3,5 месяца он провел в СИЗО, а затем еще 6,5 под домашним арестом. В итоге он смог объяснить следствию, что его компьютер был выходным узлом сети Tor, из-за чего любой пользователь этого анонимного браузера имел IP-адрес, привязанный к компьютеру Богатова. Отпущен под подписку о невыезде. «Новая газета» подробно освещала дело Богатова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Теги:
протесты, митинги, интернет, цензура, telegram, дуров, блокировка сайтов, роскомнадзор

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