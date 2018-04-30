«Настолько плохо, что даже интроверты здесь»

Участников митинга с плакатами досматривали особенно тщательно. Некоторых молодых людей отказались впускать из-за сумок с надписью «Навальный». Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В Москве завершилась согласованная мэрией акция в защиту свободного интернета и мессенджера Telegram, который в России пытается заблокировать Роскомнадзор. Веерные блокировки миллионов IP-адресов российскими провайдерами не принесли результата: Telegram остается доступен, зато от действий чиновников пострадала цифровая инфраструктура рунета: ритейл, банкинг, оказались недоступны ряд сервисов Google, не открываются сайты.

На акцию 30 апреля, организованную Либертарианской партией России, участников звал и сам основатель Telegram Павел Дуров. В акции, которая, по подсчетам корреспондентов «Новой», собрала более 12 тысяч человек, приняли участие политики, в том числе Алексей Навальный, блогеры и IT-бизнесмены. Среди участников преобладала молодежь.

По итогам митинга со сцены потребовали отставки руководства Роскомнадзора. Этому требованию были посвящены и большинство плакатов.

Участник митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Митингующие раздают бумажные самолётики — символ мессенджера Telegram, который хотел, но не смог заблокировать Роскомнадзор. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участница митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ведущий митинга на сцене. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Первый ряд митингующих на проспекте Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Участники митинга. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

В митинге приняло участие около 12,5 тыс. человек. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Политик Алексей Навальный запускает самолетик после своего выступления. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Бумажные самолётики в воздухе над проспектом Сахарова. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»