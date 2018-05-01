Акция на грани абсурда

В Томске 1 мая прошла первая в истории города Монстрация. Организатор, 19-летняя студентка философского факультета Томского госуниверситета Ирина Сонич, говорит, что власти сами добавили акции абсурда, отправив шествие на небольшой пятачок на окраине города.

Акция собрала в Томске около 60 человек. Несмотря на небольшое число участников, организаторы остались довольны.

«Мы ждали 70-80 человек. Мне кажется, для первого раза, особенно с учетом удаленности места от центра города, это отличный результат. Сама акция, как мне кажется, прошла в лучших традициях монстраций: на грани абсурда», — рассказала Ирина Сонич.

Акция в Томске была согласована, но добивались этого организаторы через суд.

Уведомление о проведении шествия по центральным улицам города организаторы подали еще 18 апреля. Администрация Томска ответила отказом, ссылаясь на то, что центр города уже занят другими мероприятиями (первомайским шествием профсоюзов и митингом КПРФ). Право проводить Монстрацию пришлось отстаивать в суде.

Фото: Надежда Кириллова/«Новая газета»

Площадка на улице Высоцкого, которую в итоге предоставили для шествия, — один из двух томских гайд-парков. Находится этот небольшой сквер на окраине города в промзоне. Это конечная остановка троллейбусов. Отчасти этим объясняется небольшое число желающих поучаствовать в акции.

Сбор участников был назначен на 12.00. В 12.25 началось шествие. Все участники с плакатами ходили по кругу по небольшой площадке сквера в течение 30 минут и выкрикивали лозунги, которые были написаны на плакатах.

Фото: Надежда Кириллова/«Новая газета»

Главным лозунгом томской монстрации стала фраза: «На душе ТОмСКА».

Жители приходили с плакатами «За проезд», «Ошибка 404. Идея не найдена», «Вжуньк», «Я не хотел, меня заставили», «Подам 10 рублей на хлеб», «Свесьте мне 200 граммов Интернету», «Руки прочь от моей телеги» и другими.

По словам организатора, томичи правильно поняли идею акции. Плакаты, с которыми они пришли на Монстрацию, соответствовали ее духу.

Фото: Надежда Кириллова/«Новая газета»

«Лозунги по большей части были «монстрациозными». Мы очень на это рассчитывали, наши надежды оправдались. Не было таких лозунгов, чтобы хотелось подойти к человеку и сказать, что это не соответствует духу акции, что лозунг политический или незаконный.

Очень сильно обрадовало, что мы получили фидбэк в виде таких интересных лозунгов», — говорит Сонич.

Спустя 30 минут участники разошлись. Акция прошла без происшествий.

Фото: Надежда Кириллова/«Новая газета»

По словам Ирины Сонич, акцию она хочет организовать и в следующем году: «Надеюсь, в следующем году она будет более массовой. Может быть, получится пройти по центральным улицам города, может, даже по проспекту Ленина и привлечь большее внимание».

Монстрация — массовая художественная акция в форме демонстрации с лозунгами и транспарантами. Мероприятие зародилось в Новосибирске в 2004 году. Традиционно проходит 1 мая. В 2018 году к Монстрации присоединился 21 город.