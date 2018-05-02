Терминальная стадия

Их исполнение целиком легло на плечи главврачей. Четыре месяца назад, до предвыборного повышения зарплат бюджетникам, долги были ровно вдвое меньше. Чтобы заплатить хотя бы налоги, минздрав области срочно обрезает программы вакцинации и профилактики различных заболеваний.

Часть суммы, а именно 633 миллиона — просроченная кредиторка. И в больницы уже наведались прокуроры с предписанием погасить долги.

На затыкание дыр областной минздрав выделяет 122 миллиона. Их наскребут с пациентов.

Деньги срежут с детской диспансеризации, реабилитации детей-инвалидов, скорой помощи, санавиации, службы крови, стационаров, иммунизации, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Проект уже представлен чиновниками в областную думу. При этом в минздраве не отрицают: заболеваемость в области растет последние 10 лет. Какие последствия новой оптимизации, выраженные в показателях смертности, летальности (то есть внутрибольничных смертей) и общей заболеваемости ожидаются на выходе, никто не просчитывал. Считали только в рублях.

Часть суммы — 60 миллионов — «отщипнули» от так и нереализованного проекта сосудистого центра. Баснословно дорогой проект подвергался серьезной критике за очевидную коррупционную составляющую (приемный покой областной больницы собирались ремонтировать на сомнительных условиях за 5 миллиардов частных инвестиций в софинансировании с областным бюджетом), однако проект в ноябре буквально продавил первый вице-губернатор Алексей Тюкавин, убедивший депутатов, что без уникального центра население чуть ли не вымрет от заболеваний сердца. К слову, три кардиоцентра в регионе работают, и давно. Теперь же губернатор Марина Ковтун письменно сообщила тем же депутатам, что «данный дорогостоящий объект не решает ряд существующих проблем, стоящих перед системой здравоохранения Мурманской области». Проект снят с повестки дня.

Впрочем, это не единственный громко разрекламированный проект в сфере медицины, который в Мурманской области умирает, не родившись. Целый год при каждом удобном случае местные чиновники рассказывали с телеэкранов о проекте «Арктический доктор», аналогичном известному проекту «Земский доктор», по которому сельские врачи получают подъемные. «Земский доктор» в регионе провалился: с 2012 года приехало всего 39 врачей. «Арктический» обещали сделать дороже и серьезнее: 2 миллиона подъемных, льготная ипотека, и все это — не для выпускников медвузов, а для докторов со стажем от 10 лет. Правда, денег не было. И покрывать дефицит врачебных кадров, который в области, по словам губернатора, приближается к 60%, намеревались из федеральных денег. На чем основывалась уверенность, неясно. Проект не согласовали ни Минздрав, ни Минфин России. Министр здравоохранения Вероника Скворцова в интервью порталу «Медвестник» заявила, что никакой арктической программы центр финансировать не будет, работать регионы должны в рамках уже действующих программ.

Докладывая в региональном парламенте о планах на будущее, глава областного минздрава Валерий Перетрухин убеждал депутатов, что не все так плохо. Денег, конечно, нет, но держаться можно: вот, к примеру, в отдаленные поселки «скорые» закупаем. И — внезапно — эвакуатор. Потому как «скорые» часто в аварии попадают. А когда аварий нет, заявил министр, эвакуатор тоже пригодится — можно населению услуги оказывать, деньги зарабатывать…

Стартап, конечно, неожиданный для медицинского ведомства, но и он вряд ли покроет долг почти в 2 млрд. Кстати, образовался он не только из-за повышения зарплат.

Половина суммы долга — то, что недополучили больницы за «лишних» пациентов. Дело в том, что в Мурманской области плановые объемы числа госпитализаций на год устанавливают не статистики и врачи, а почему-то территориальный фонд ОМС.

То есть банкомат, отвечающий за своевременную выдачу денег, указывает врачам, сколько жителей области достойны лечения, а сколько отправятся на кладбище.

И если пациенты на кладбище не спешат, а пробиваются в больницы, страховые компании превышение объемов просто не оплачивают. Вообще. Взыскать эти деньги можно лишь в суде (причем судебная практика показывает, что такие иски выиграть вполне реально). Но главврачи, подчиненные областному минздраву, в суд почему-то не идут. Хотя превышениями плановых объемов может похвастаться любой стационар. Дело в том, что лишь 59% жителей области, обратившихся в поликлиники с лечебной целью (то есть не для профилактики, а с заболеванием), получают там помощь. Не желая умирать, идут в больницы.

Мурманской больнице «Севрыба» страховые компании задолжали за год 116 миллионов. Взыскивать их главврач не будет. Он знает, что денег все равно нет. Резон сомнительный: в прошлом году федеральный фонд ОМС отказал региональному в дополнительной субвенции, обнаружив в ходе проверки, что на счетах мурманского фонда лежат 700 миллионов. Это те самые деньги, которые через страховые компании в идеале должны доходить до клиник. К слову, штат фонда аж 74 человека, на собственное содержание он тратит 104 миллиона в год, из них почти 90 миллионов — на зарплаты.

— Нам три года подряд устанавливают лимит в 9000 госпитализаций в год. А их выходит больше 12 000, — сказал депутатам главврач «Севрыбы» Альфред Татаркулов. — Превышение плановых объемов не оплачивается. А отказать пациентам я не могу — это уголовно наказуемо. И судиться не буду — это же я виноват, что не уложился в 9 тысяч, запланированных фондом.

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«Я виноват, что вылечил больше, чем мне велели», — по сути, говорит главврач. Умению самому себя высечь можно позавидовать. Но вот беда, трудно представить, как в больнице лечат «безвозмездно, то есть даром». Зато понятно, почему пациентов порой просят принести из дома медикаменты, бинты, а то и простыни. Что ж делать, коли главные врачи стесняются подавать в суд. Зато не стесняются брать деньги с пациентов. Очередь на платные услуги — не 3–4 месяца, как на бесплатные, а 3–4 дня. На платных услугах медучреждения области в минувшем году заработали 1 миллиард 270 миллионов. Почти столько, сколько сами задолжали. Но по словам министра, 90% этих средств идет на оплату труда врачей. Как и 80% тарифа ОМС. Хотя при таком раскладе — из чего врачам будут платить зарплату, если обедневший народ не придет за платными услугами? И что еще срежет областной минздрав с пациентов, чтобы заплатить основную сумму задолженности? Пока денег наскребли меньше, чем на десятую часть долга. Который продолжает расти.