Коммунисты мальчишек позвали

Российские СМИ сообщили о том, что на пост бизнес-омбудсмена по Москве претендует депутат от КПРФ и внук бессменного генсека партии Леонид Зюганов. Якобы его кандидатуру одобрял федеральный бизнес-омбудсмен Борис Титов, да и сам Зюганов-младший говорил, что «предложение поступало», хотя и без конкретики (потом, правда, его представители стали опровергать даже факт разговоров на эту тему).

Для внука Геннадия Зюганова это уже не первый пост, на который его сватают. Осенью прошлого года, после ухода лидера КПРФ в Мосгордуме Андрея Клычкова на пост губернатора Орловской области, Леонид Зюганов рассматривался как его преемник во фракции. Тогда Зюганов-младший со ссылкой на консолидированное «решение партии» сказал, что не хочет терять прежние наработки в комиссии Мосгордумы по науке и инновациям и в лидеры не пойдет.

Кроме того, Леонида Зюганова называют — в дальней, правда, перспективе — человеком, который может встать у руля КПРФ. В самой партии к таким прогнозам относятся аккуратно, хотя своего товарища хвалят.

«Я его знаю с малых лет, и он всегда интересовался политикой, проявлял инициативу и участвовал во всех наших молодежных мероприятиях, — говорит пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. — Он прошел определенную школу, прошел кампанию, является председателем комитета по науке и малому и среднему бизнесу, поэтому потенциал у него очень хороший. Сложно сказать, какую позицию в партии он мог бы занять через 10 лет. Надо развиваться, работать над собой и жизнь выведет, куда надо».

Но главное — Леонид Зюганов является живым символом попыток КПРФ омолодиться и избавиться от имиджа партии для людей пенсионного возраста. Сейчас для омоложения самое время: левые идеи, говорят эксперты, снова будоражат умы молодежи, что на Западе, что в России.

«Левый крен связан с перманентно растущим примерно с 80-х годов разрывом в доходах между богатыми и бедными, — объясняет политолог Аббас Галлямов. — Тема борьбы с неравенством и социальной несправедливостью все больше овладевает умами избирателей, и это, безусловно, на руку левым, ведь эти темы — их конек. Очевидно, что все это относится и к России, поэтому у левых сил в этом смысле перспективы вполне радужные. Одно время они просели, потому что Путин перехватил их повестку в начале своего правления, однако сейчас, по мере ухудшения экономики, избиратель будет все больше смотреть в сторону коммунистов».

Молодежь и смотрит, но другое дело, что коммунистические идеи ее вдохновляют слабо. У многих есть вопросы по структурам партий — дух коллективизма и свободы в соединении дают любопытные результаты. Корреспонденты «Новой газеты» пообщались с несколькими участниками левых движений, чтобы понять, как сейчас устроено мышление молодого коммуниста.

«Революционная ситуация пока не наступила»

Самый очевидный путь в политику для молодого человека, обеспокоенного социальной справедливостью, лежит через структуры КПРФ — главной системной оппозиционной партии в стране. Тут помогает тот факт, что у партии есть опыт по привлечению молодежи.

«У нас, во-первых, есть комсомол, — рассказывает Ющенко. — На молодежном фестивале, который проходил в Сочи, и на «Территории смыслов» уже несколько лет наши комсомольцы заслуженно считаются самыми активными, они побеждают во всех турнирах, которые проводятся в рамках таких форумов. Мы делаем большую работу в школах «Урок под знаменем победы», который регулярно проводится на протяжении нескольких лет и показывает в правильном ракурсе историю, которую проходила наша страна. Более того, Геннадий Зюганов неоднократно говорил, что каждый первый секретарь должен в регионе активно работать с молодежью и готовить себе помощников в молодежных структурах».

Так что приходящая в партию молодежь сразу держит в голове коммунистический «софт».

«В [Ленинский коммунистический] союз [Российской Федерации] я пришла, потому что меня заинтересовало молодежное движение, комсомол, который борется за права нашей современной молодежи, — чеканит 21-летняя Валерия Зайкова, первый секретарь руководителя Томского областного отделения КПРФ. — Я влилась в их коллектив и через месяц вступила в партию. Я увидела их работу. Мне близка эта идеология».

Зайкова, как и многие другие опрошенные «Новой» молодые коммунисты, говорит, что левые идеи витают в воздухе, потому что есть «ностальгия по Советскому Союзу»: сама молодежь там не жила, но жили их бабушки-дедушки, а они как раз «рассказывали, как было раньше». Сама Валерия тоже без дела не сидит и приводит в партию своих друзей — «общаемся же»: сейчас в ячейке Томского городского отделения КПРФ 40 молодых партийцев, и значительная их часть пришла благодаря влиянию Зайковой.

Родственники и друзья — большой стимул для вовлечения в коммунистическое движение, но сами молодые партийцы на первый план ставят свои ценностные установки — правда, похожие на микс цитат из классиков коммунизма и современного телевизора.

«Меня явно тревожила ситуация в стране, — говорит 22-летняя Кристина Фертикова из ЛКСМ РФ в Крыму. — Для выяснения более глубокой картины я подробно увлеклась политикой. Коммунистические идеи я выбрала потому, что именно они в моем представлении приведут общество к достойной жизни, а государство к стабильности».

КПРФ, по мнению девушки, единственная партия, которая «отстаивает права трудящихся».

«Я — убежденный коммунист и марксист. Я считаю, то, что сейчас происходит, — это реставрация капитализма. Совершенно неверный вектор развития, как политический, так и экономический. И нужно понимать, что сейчас все либеральные движения частично забирают левую повестку», — добавляет московский коммунист Владимир Крылов.

Крылов в свои 28 лет имеет внушительный политический опыт: начинал наблюдателем на выборах в 2012 году, и тогда «нас ждали многочисленные нарушения, вбросы», а в прошлом году даже баллотировался в муниципальные депутаты. При этом далеко идущей цели стать президентом или пробиться в современную «номенклатуру» у Крылова нет или, по крайней мере, он ее не декларирует.

«Считаю некорректной и порочной формулировку таких вопросов. Задачей является не достижение своей собственной выгоды. Ключевая задача — это просвещение людей. То, что сейчас происходит в СМИ, — это недопустимо, — строго говорит партиец корреспонденту «Новой». — Монополизировано все, втюхивается все что угодно определенному кругу лиц, довольно близкому к капиталу. Для настоящего коммуниста ключевой должна являться просветительская деятельность».

Никто из опрошенных «Новой» молодых членов КПРФ не ставит перед собой далеко идущие задачи по завоеванию масс или по гегемонии пролетариата. В качестве мечтаний молодые коммунисты об этом упоминают, но в целом предпочитают смотреть правде в глаза.

«Статистика показывает, что выборы, особенно последние, не дают КПРФ больше 15%, — констатирует Крылов. — Говоря терминами Ленина, революционная ситуация пока еще не наступила».

Но нынешние действия российской власти — в первую очередь во внутренней политике — ее точно приближают.

«В условиях сегодняшней экономической ситуации растут протестные настроения молодежи, которые хотят бороться с несправедливостью, — говорит товарищ Фертикова из Крыма. — Эти ребята приходят к нам».

В провале экономики молодежь из КПРФ винит «Единую Россию» и ее курс, которого нет: «партия без идеологии», «партия для выборов», «партия, которая не решает проблемы» — аккуратные, но категоричные формулировки, которыми награждают коммунисты правящую силу. При этом Путина тоже поругивают, но от происходящих событий и уж тем более от «Единой России» коммунисты его сами отделяют. Но к президенту есть претензии другого плана.

«Как к человеку претензий к Путину, наверное, нет. Что касается Путина в должности президента, то если мы посмотрим работы не только Ленина, но и Маркса, то мы увидим, что принципы демократизма, которые присущи классическому марксизму-ленинизму, сейчас отсутствуют. Смены власти нет. 18 лет, учитывая время прихода Медведева, — это просто недопустимо. Такой срок неотъемлемо способствует развитию коррупции на разных уровнях. И, соответственно, по всей вертикали».

Но если заменить Путина на кого-нибудь другого, толку все равно не будет — «необходимо стремиться к тезису, что сильному обществу лидер в принципе не нужен».

На «Левом фронте» без перемен

«КПРФ только называет себя коммунистами, но, по сути, они являются социал-демократами, «бренд» коммунизма они собой не олицетворяют, — категоричен 17-летний участник «Левого фронта» из Барнаула Яков Веда. — Это не лицемерие, конечно, но точно нежелание признавать факты, что нехорошо».

Сам Яков считает себя true-коммунистом и true-марксистом (он даже нашел издание «Капитала», но пока его так и не прочел), и для того чтобы строить будущий «красный мир», ему кажется, что вступать в КПРФ совсем необязательно.

«Красная» Россия богата не только системными коммунистами, но и другими левыми движениями, и там сторонники марксизма-ленинизма, свободные от свойственных «системным» правил приличия, смотрят на мир гораздо более категорично и идеалистично.

Яков Веда вступил в «Левый фронт» тоже под влиянием родственников:

«Родители ходили со мной по городу и рассказывали: вот тут был лимонадный цех в советское время, тут еще производство — а сейчас этого нет».

При этом собственно в структуру «Левого фронта» Яков попал во многом случайно: познакомился на тренинге местной «Школы политических технологий» с людьми, которые его заметили и позвали к себе. Но теперь именно с помощью этого движения Веда планирует пробиться в большую политику: сначала на местном уровне, потом — на уровне страны.

«Президентом я, наверное, не стану, — оценивает свои силы парень. — Но я хотел бы попасть в Федеральное собрание и попытаться что-то изменить».

Якова не смущает то, что начинать нужно с Барнаула, где коммунистов не так много (хотя на последних выборах коммунистический кандидат Грудинин на Алтае собрал примерно треть голосов — гораздо больше, чем в среднем по стране). Веда учится в местном университете на политолога и с сожалением констатирует, что даже внутри его группы достаточно много если не аполитичных людей, то тех, кто «не понимает, зачем они пришли сюда».

Среди остальных людей близких идеологии Веды не так много, зато есть единороссы и сторонники ЛДПР. Периодически с ними Яков даже готов вступить в ситуативную коллаборацию: так, со сторонником Владимира Жириновского он пытался доказать своему же соратнику по движению, что нужно возвращать смертную казнь — в первую очередь за коррупцию. Правда, на вопрос, как определить, кого из взяточников сажать, а кого расстреливать, сам парень слегка замялся, но уточнил, что «точно не надо штрафовать — это не поможет».

Еще одна не представленная в парламенте, но активно пестующая молодежь левая структура — «Коммунисты России» (их лидер Максим Сурайкин занял на президентских выборах в марте последнее место с 0,1% голосов). В партии молодежных движений сразу три — АКМ, ВЛКСМ (чтобы отвоевать себе советский бренд, «Коммунисты России» даже ходили в суд) и «Антикап».

В последнем движении (это сокращение от «Антикапитализм») комиссаром является Чермен Хугаев, бывший сотрудник Следственного комитета.

Хугаев думал, что будет работать в силовых структурах всю жизнь, но потом его «из-за национальности» стали «задвигать». Тогда он с головой ринулся в политику, хотя к «Коммунистам России» попал случайно.

«Мы встретились с другом семьи, он нам с отцом начал про партию рассказывать. Я начал помогать на общественных началах из серии «отвези-привези». Но идеологическая база уже тогда у меня была, и так как я только окончил институт, то начал проводить агитацию среди студентов, приглашая их вступить в комсомол. А уже потом меня стали привлекать к партийной работе», — рассказывает Хугаев.

За несколько лет Хугаев дорос до комиссара радикальной ветви движения «Коммунистов России» (сам он предпочитает термин «отчаянные»).

«Мы — более леворадикальная структура, она пока слабовата, но в нее входят отчаянные коммунисты, которые треплют нервы власти, — объясняет Хугаев. — Например, были какие-то скверы, детские сады, а на их месте решили построить торговую точку, и тогда наши активисты заваливают жалобами управы».

Этим радикализм, собственно, и ограничивается.

«Мы не можем бороться внепарламентскими методами. Когда радикальные левые деятели призывают к вооруженному восстанию, мы от этого отказываемся, потому что нас после этого не останется. Мы будем бороться в рамках тех правил, которые есть. Но я убежден, что власть сначала сильная, потом слабеет, и будет такой момент, когда мы эту власть подберем», — обещает комиссар и делится планами провести «Коммунистов России» в мундепы, а еще съездить в Великобританию и провести там акцию к 200-летию Карла Маркса.

Объединиться и размежеваться

Надо отметить, что никто из опрошенных «Новой» молодых партийцев не рассматривает свое участие в коммунистических структурах как способ устроить свою материальную жизнь. «У меня, конечно, оклад есть, но он маленький, так что для себя еще приходится много работать», — признается Хугаев. Зато жизнь всей страны устроить они не против: и системные левые, и радикалы говорят о необходимости изменения структуры экономики.

Системный коммунист Крылов мечтает объединить всех левых в одну силу, хотя это не удалось даже в 1917 году главному конструктору коммунизма в стране. Да и молодежь из других движений тоже не торопится объединяться: в «Левом фронте» — особенно на местах — сотрудничают с КПРФ, но без особого энтузиазма (скорее, по ситуации), а «Коммунисты России» считают, что «Зюганов давно слился с властью» и «давил все альтернативные коммунистические движения».

На рядовом уровне, впрочем, коммунисты готовы между собой общаться — особенно в регионах, где не «так много взглядов, как в Москве», считает Чермен Хугаев. Более того, и сторонники КПРФ, и несистемные левые неплохо оценивают деятельность Алексея Навального, например, — правда, с оговорками. Он умеет собирать вокруг себя протестную и — что важно — молодую аудиторию, хотя и «популист», а его расследования «рассчитаны на дядю Васю из Торжка, который на тракторе работает и в политическом поле никак не участвует». Но в целом навальнисты, скорее, сами левые, считает Валерия Зайкова из томской КПРФ, и могли бы вполне быть вместе с коммунистами, если бы не ставили во главу угла желание «шуметь».

Молодые коммунисты готовы договариваться с любыми флангами и вообще придают своим движениям гибкость. Если нужно, коммунисты могут объединиться по ситуации и с демократами — при условии, что это сыграет на руку самому движению. Демократы, к слову, против.

«Невозможно, потому что они бегают с портретами Сталина. Люди оправдывают репрессии — это главный маркер», — говорит политик Дмитрий Гудков.

Но и в этом ключе молодые коммунисты, кажется, готовы к гибкости. «Все равно нужна модернизация идей под новые условия», — резюмирует Яков Веда из «Левого фронта», отдельно добавив, что лично он с удовольствием пожил бы при Сталине.

Фото: Виталий Кавтарадзе / «Новая газета»

Левые тезисы

Как относятся молодые коммунисты к некоторым явлениям и персонам российской общественной жизни (на основе разговоров с представителями движений)

Путин

КПРФ: Человек он нормальный, но его время ушло. Мы не считаем его лидером, за которым пойдет молодежь. Нужны люди с другими идеями.

Несистемные левые: Путин пытается добиться результатов, которые близки и нам, но виновата система экономики, при которой президент ничего сделать не может. Мы готовы ему помочь, придя к власти.

Навальный

КПРФ: Навальный умеет организовывать протест, у него есть задатки левого лидера, но его сторонники быстро распыляются по мелочам и не заряжены на длительную борьбу.

Несистемные левые: Навальный — популист, а его расследования не стоят и выеденного яйца. Навальный слишком заигрался в протест, поэтому его и преследуют.

Церковь

КПРФ: В целом мы относимся нормально, но нужно внутри партии провести некое деление: пусть Геннадий Зюганов с ними общается как руководитель партии в Госдуме; но тогда нужен и лидер всего коммунистического движения — а ему заигрывать с церковью нельзя категорически.

Несистемные левые: Верить в Бога можно, и церковь как институт должна существовать. Но нынешняя структура РПЦ превратилась в предпринимательскую структуру. Так нельзя.

Сталин

КПРФ: У любой личности есть и ошибки, и недостатки, и какие-то преимущества. Сталин в любом случае победил вместе с нашим народом в Великой Отечественной войне. Это первая колоссальная заслуга. Еще он провел индустриализацию и коллективизацию. Репрессии имели место быть, но то количество, которое после 91-го года и сейчас пропагандируется со ссылками на многоуважаемого Солженицына, — это все специальная контрпропаганда, очернение. На Сталина все валить не надо. Но наш главный лидер — Ленин.

Несистемные левые: Сталин — великая личность. К времени, когда были репрессии, есть вопросы, но не надо отождествлять Сталина-человека и Сталина-руководителя. Хотя он несет ответственность за происходящее, но в его время было хорошо — и можно было бы пожить в таких же условиях.

«Смерть Сталина»

КПРФ: Правильно, что фильм запрещают, там идет очернение. Кто хочет — посмотрит. Но если фильм так настойчиво рекламируют, возникают вопросы к его качеству.

Несистемные левые: Фильм плохой, там Сталина выставляют маразматиком. Может, у него и была в последние годы паранойя, но нельзя так категорично все делать.

Перспективы

КПРФ: Коммунизм победит — но сейчас важно заниматься просветительской деятельностью

Несистемные левые: Коммунизм победит — и власть возьмем мы, а не КПРФ.