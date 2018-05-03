«Вы на меня капаете голосовать против...»

Ректор Грозненского государственного нефтяного технического университета, бывший вице-премьер кадыровского правительства Хасан Таймасханов, представитель влиятельного рода Таймасхановых из села Центорой позаимствовал, как можно судить, кусок своей диссертации с «Википедии». До запятой, в чем каждый может убедиться, обратившись к сравнению текстов на сайте «Диссернета».

Другой фрагмент диссертации Таймасханова очень напоминает чужую работу про Калмыкию. Судя по всему, в этой части диссертации Калмыкия была просто заменена на Чечню. Это привело к абсурду: автор цитирует несуществующий нормативный акт — закон «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Чеченской Республики в сфере поддержки сельскохозяйственного производства», хотя такого закона в Чечне не принимали.

О заимствовании части чужой диссертации могут свидетельствовать и цифры, которые приводятся в диссертации Таймасханова. По мнению автора,

число безработных в Чечне достигло 5,8 млн человек, т.е. в четыре раза превысило численность населения всей республики!

Также в ряде повторяющихся фрагментов 2004 год заменен на 2010-й, 2003-й на 2007-й, при этом множественные статистические данные оставлены без изменения.

То, что автор этой сомнительной работы был оправдан на президиуме ВАК в прошедшую пятницу, — никого не должно удивлять: ну еще бы Минобрнауки посмело пойти против соседа и соратника Кадырова. Мы бы все с увлечением наблюдали за веселыми стартами: кто быстрее приползет к Кадырову с извинениями. Однако интересно: кто и как оправдал Таймасханова?

Владимир Филиппов. Фото: РИА Новости

Это сделал Экспертный совет ВАК по отраслевой и региональной экономике. «Новая газета» подробно писала о том, как академик Порфирьев возглавил эту штамповочную контору. В этом же Экспертном совете состоит профессор Воронежского государственного университета Наталья Сироткина, давно известная «Диссернету». В ее послужном списке пять человек, чьи работы вывешены на сайте «Диссернета». Сироткиной не впервые защищать диссертации, качество которых вызывает серьезные сомнения. Так,

именно она участвовала в защите другого кавказского политического тяжеловеса Белана Хамчиева, который так запутался в разных диссертациях, что рапс стал измерять в головах — его диссертация очень напоминала работу другого автора про птицеводство.

Другим защитником заимствования информации из «Википедии» стал член ЭС ВАК Роберт Нижегородцев, член редколлегий восьми журналов, публикующих статьи с признаками явного плагиата. Именно он защищал работу министра Никифорова, когда «Диссернет» лишал его ученой степени.

На закрытой части заседания Сироткина и Нижегородцев доказывали президиуму, что статьи в «Википедии», тексты которых дословно совпадают с текстом работы Таймасханова, — фейковые. Что они созданы на основе текстов Таймасханова много позже его защиты и размещены в «Википедии» с целью компрометации «ученого». Якобы нигде нет сведений о том, когда созданы эти тексты, когда они размещены в Сети. Для опытных манипуляторов из «Диссернета», настаивали они, ничего не стоит создать подобные тексты и затем ссылаться на них как на аргументы своей правоты.

Однако это не так:

в «Википедии» можно отследить даты изменения всех статей. И хотя статьи не подписаны, за ними стоят живые люди, которые образуют сообщество редакторов «Википедии».

Когда человек редактирует или пишет достаточно много статей, он практически не может оставаться анонимным. Для доказательства несамостоятельности текста диссертации достаточно показать, что источник цитирования существовал раньше написания диссертации, что и было сделано в заявлении о лишении Таймасханова ученой степени. Мне потребовалось всего две минуты, чтобы найти редакторов текста этой статьи.

Статья «Википедии» «Устойчивое развитие» была создана в 2005 году. Один из первых редакторов статьи, правивший ее под псевдонимом Dodonov, — живой человек, один из администраторов русской «Википедии» Александр Додонов, физик и веб-разработчик, я связался с ним. Он мне пояснил заодно, что «временные метки (в «Википедии». — А.З.) никто, кроме сисадминов, изменить бы не смог, простой пользователь, да даже и администратор не имеет доступа к базам данных, да и вообще, там же существует не одна правка, а целая цепочка правок, то есть даже если можно было влепить что-то задним числом, это было бы видно в следующих правках». Так что гипотеза о коварном «Диссернете», подделавшем статью, отпадает. Есть и сведения об авторе — исходный текст статьи подписан именем Рената Перелета — известного ученого, сотрудника Института системного анализа РАН, члена множества международных научно-консультационных групп по экологии, устойчивому развитию, природоохранному законодательству.

В ответ на эти аргументы нам было заявлено, что совпадения с «Википедией» не дословные, а если и дословные, то плагиат из «Википедии» — не плагиат. Из какого труда Таймасханова сформирована статья в «Википедии» — Экспертный совет не знает, но, наверное, из какого-нибудь да сформирована.

Сам же Таймасханов на заседании диссовета заявил, что он написал эту статью специально для «Википедии».

В общем, «во-первых, я ее не брала, во-вторых, она уже была разбитая, а в-третьих — я же вернула!».

Открытая часть заседания проходила в жанре фарса, в моих руках оказалась стенограмма заседания, вот она.

стенограмма открытой части заседания экспертного совета А. Заякин: Уважаемый Хасан Элимсултанович, скажите, пожалуйста, из какой конкретно вашей работы попал текст в «Википедию»? Какого года эта ваша работа, где она опубликована? Х.Э. Таймасханов: Вы знаете, я не могу так сказать, откуда он сразу попал, ибо в «Википедию» попадает информация от всех нас, и авторство там ни у кого не определено конкретно. Я сейчас (нрзб) жизни, и не только преподавал, работал и на практике, и где-то выступал, где-то информационные бюллетени выпускали. Точно не могу сказать, откуда попал. Знаю одно, что конкретно эти высказывания на существо моих исследований абсолютно не повлияли. А.З.: Но вы согласны… Филиппов: Андрей Викторович, не дискуссия, только вопросы. А.З.: Согласны ли вы с утверждением, что текст вашей диссертации на с. 172–178 совпадает с редакцией «Википедии», который мы привели в ЗоЛУСе (заявлении о лишении ученой степени. — А.З.)? Х.Т.: Я вам заявляю. Я один раз вам отвечал. Возможно, эти и мои, и другие, но я вам говорил, что я не согласен, конечно, что я оттуда переписывал. Я много раз выступал, долгое время работал, уже почти 40 лет, с 80-го года работаю и преподавательской деятельностью занимаюсь. Я не могу вам сказать, откуда попала. Филиппов: Пожалуйста, Андрей Викторович, ваш третий вопрос. А.З.: Известно ли вам, что самый ранний текст в «Википедии», совпадающий текстуально и дословно с указанным фрагментом вашей работы, датирован 2005 годом, и с этой датировкой может ознакомиться каждый на странице «История» статьи «Википедии»? Х.Т.: Я вам отвечал на этот вопрос. А.З.: Известно или неизвестно? Х.Т.: Я отвечал вам на этот вопрос. Филиппов: Последний вопрос, Андрей Викторович. А.З.: Но Хасан Элимсултанович не ответил на вопрос «Известно…» Х.Т.: Ранее я ответил. Филиппов: Ваш последний вопрос. А.З.: Я могу задать вопрос Экспертному совету? Филиппов: Пожалуйста. А.З.: Коль скоро Экспертный совет считает, что в «Википедию» попал текст более ранней статьи или работы Хасана Элимсултановича, я просил бы показать сравнение текстов, чтобы удостовериться в этом. Покажите, <…> даты более раннего текста Хасана Элимсултановича. Филиппов: Показывать ничего не надо, просто поясните, как вы рассматривали вопрос и [каково] ваше заключение. Сироткина: У меня действительно есть таблица, нами составлена абсолютно вручную (такой таблицы нет в Заключении ЭС, а документ, который Сироткина держала в руках, не был похож на постраничное сравнение текстов. — А.З.). Путем сравнения каждой страницы диссертации Таймасханова с теми работами, фамилии [авторов] которых нам известны. С «Википедией» мы сравнивали наличие абсолютно недословных совпадений (Сироткина имеет в виду, что совпадения не носят дословный характер. — А.З.). В общих чертах с «Википедией» совпадения есть, но мы не можем установить авторство этого источника, поэтому предмет претензии снимается. А.З.: Можно еще вопрос? Филиппов: Андрей Викторович, нельзя больше, присаживайтесь. А.З.: Я прошу прощения, уважаемый президиум… Филиппов: Я вам сказал, удалитесь. Четыре вопроса вы задали. Члены президиума, вопросы вы можете задавать соискателю, председателю диссовета, пожалуйста, любые ваши вопросы. Какие есть еще вопросы? У членов президиума нет вопросов? Кто-то хотел высказаться? Нет. Высказываться будем отдельно. Тогда, Андрей Викторович и Хасан Элимсултанович, подождите, пожалуйста. А.З.: Можно просить президиум все-таки включить мою презентацию, о представлении которой я договаривался с министерством? Уважаемые коллеги, извините, что нарушаю регламент, но сейчас вы были свидетелями прямой лжи. Представитель Экспертного совета солгал вам, говоря о том, что совпадение с «Википедией» не дословное. <…> Я прошу президиум вынести на голосование вопрос о том, чтобы включить мою презентацию, <…> и увидеть полное дословное совпадение [текста диссертации Таймасханова] на 7 страницах с текстом «Википедии» 2010 года. Филиппов: Андрей Викторович, чем больше вы говорите, тем больше вы, по крайней мере, на меня капаете, чтобы голосовать против решения. Вы можете еще продолжить, что-то сказать, и полностью всех настроите против себя, понимаете? Я еще раз говорю, эти вопросы находятся в компетенции Экспертного совета.

Честь русской науки на этом заседании спасали, насколько мне известно, философ М.М. Федорова, филолог Н.Н. Казанский, экономисты С.В. Кузнецов и В.Е. Дементьев, возможно, еще один или два человека. Остальные проголосовали против лишения Таймасханова ученой степени, то есть, получается, фактически за то, чтобы разрешить списывать с «Википедии» и изменять данные, так, чтоб безработных в Чечне стало в четыре раза больше, чем населения.

Я спросил у Филиппова, стоит ли понимать принятое решение таким образом. Он ответил, что нет. Однако, как нам кажется, оно открывает бескрайние просторы для плагиата.

Можно защитить любую статью в «Википедии» в качестве докторской диссертации, и ВАК, пользуясь состоявшимся прецедентом, может защитить такого «автора» тем рассуждением, что автор «Википедии» неизвестен, а дата статьи подделана «Диссернетом», поэтому претензии не рассматриваются по существу.