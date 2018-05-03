Медиаворкшоп «Новой» и RAY-academy

«Новая газета»редакция
11-15 июня «Новая газета» совместно с «RAY-академией» проведет летний медиаворкшоп для школьников 13-17 лет.
Хочешь попасть на событие бесплатно и поучиться медиа у профессиональных журналистов, дизайнеров и продюсеров? Участвуй в конкурсе и стань одним из трех победителей.
Для этого нужно:
- Зарегистрироваться.
- Выбрать одну из двух тем: «Нужны ли подросткам подростковые медиа?» или «Битва за внимание: какие каналы информации нужны подросткам?»
- Написать эссе или снять видео.
- И прислать работу на info@ray-academy.com.
Конкурс продлится до 15 мая. Работы принимаются до 6 мая включительно.
Все подробности — здесь.