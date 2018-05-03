Медиаворкшоп «Новой» и RAY-academy

11-15 июня «Новая газета» совместно с «RAY-академией» проведет летний медиаворкшоп для школьников 13-17 лет.

Хочешь попасть на событие бесплатно и поучиться медиа у профессиональных журналистов, дизайнеров и продюсеров? Участвуй в конкурсе и стань одним из трех победителей.

Для этого нужно:

Зарегистрироваться. Выбрать одну из двух тем: «Нужны ли подросткам подростковые медиа?» или «Битва за внимание: какие каналы информации нужны подросткам?» Написать эссе или снять видео. И прислать работу на info@ray-academy.com.

Конкурс продлится до 15 мая. Работы принимаются до 6 мая включительно.

Все подробности — здесь.