В Томске сотрудники центра «Э» произвели задержания в офисе общественного движения «Левый блок». «Приехало человек пять, — рассказывает томский правозащитник Алексей Прянишников. — В балаклавах, в обычной штатской одежде: джинсы, ветровки, кроссовки. У некоторых были пистолеты на поясе. Никак не представились. Всех положили на пол».

Особое внимание уделили 28-летнему Максиму Шульгину. По дороге в Центр «Э» его положили лицом на пол между сидениями машины, поставили на него ноги и включили печку. Результат – термический ожог первой и второй степени. «Я подумал, что нас нацисты накрывают, — свидетельствует Максим. — Потом сообразил, что на газелях они не ездят».

Максим Шульгин. Vk.com

На сегодняшний момент Шульгин находится под подпиской о невыезде. Ему уже предъявлено обвинение: разжигание ненависти к социальной группе «сотрудники полиции» путем размещения аудиотреков в интернете. Статья 282, часть 1.

Но дело, как считают в «Левом блоке», не только и не столько в песнях, сколько в акциях солидарности с питерскими и пензенскими антифашистами, проходящими по делу «Сети». Накануне ЛБ провел серию одиночных пикетов в их поддержку, в том числе у здания томской мэрии. В этой акции участвовал и Шульгин.

Не под протокол Максиму «эшники», с его слов, так и сказали: «Не надо вступаться за пензенских пацанов. А будешь дергаться — поедешь в СИЗО».

Это не первые репрессии в отношении «Левого блока». «У нас два уголовных дела, маски-шоу, допросы, обыски, — говорят активисты движения. — Фактически деятельность организации парализована».

Движение «Левый блок» было создано в конце 2015 года. В его уставе главной целью декларируется достижение бесклассового общества, где свобода развития каждого является залогом свободного развития всех. Задача — координация деятельности оппозиционных левых сил.

Самая известная акция ЛБ – блокировка офиса Роскомнадзора в Москве в знак протеста против цензуры в интернете.

Закрыв двери велосипедными замками, активисты раскидали листовки и повесили на табличку РКН «заглушку», подобно той, которую видят посетители заблокированных сайтов.