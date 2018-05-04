Куда тронулся лед?

Перед отправкой хоккейной сборной России на чемпионат мира в Данию никто так и не удосужился объяснить, чем вызван форс-мажор со сменой главного тренера. Последствия команда только начала расхлебывать, и хорошо если они ограничатся предшествующими старту чемпионата двумя неделями. Стандартные формулировки перед отправлением — проверяли игроков, оптимизировали состав, все горят желанием, настраиваемся на победу — давно не выглядели настолько неуместно. Происходящее сильно напоминает не такие уж давние времена, когда с национальной сборной творились вещи непонятные, если не сказать нелепые. Так или иначе, громовых криков «Вперед, Россия!» пока не слышно.

В последнее время хоккейная общественность только и делала, что удивлялась, недоумевала, строила догадки и вообще занималась версиями. Олег Знарок еще числится главным тренером СКА, как и его ассистент Харийс Витолиньш, в сборной России у Знарка контракт до 30 мая, но он уже три недели как не при делах в качестве консультанта на отдыхе. Если у тренера, который привел сборную страны к олимпийскую золоту, не было конфликта с руководством СКА и Федерации хоккея России, то с чего бы такая внезапность, сопровождаемая молчанием главного фигуранта и невнятными объяснениями хоккейных боссов?

Нам предложили скоренько перестроиться, не заниматься предположениями, сосредоточиться на подготовке сборной и поддержать и.о. главного тренера Илью Воробьева. Постоянного ассистента Знарка поставили перед фактом на последнем этапе подготовки, и Илья Петрович угодил в омут с головой. Не то чтобы он был совсем не в курсе дел — как-никак довольно давно в штабе сборной. Но все произошло слишком неожиданно, и процесс формирования команды из относительно планомерного вмиг превратился в форс-мажорный. Можно сколько угодно твердить о том, что более или менее оптимальный состав собирается только к концу апреля, что неизбежные и постоянные изменения не дают полного представления о возможностях команды, что главному тренеру-дебютанту надо дать возможность освоиться, но…

Сборная России с изрядно обновившимся тренерским штабом (в качестве помощников к Воробьеву присоединились не нюхавшие пороху на международном уровне Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин) проиграла пять матчей подряд (!) на двух заключительных этапах Евротура. И только в завершающей Шведские игры встрече со сборной Чехии удалось с грехом пополам победить. Не припомню ничего подобного даже в период безвременья. Сводить печальные результаты исключительно к рабочему тренировочному моменту не очень корректно: российская команда, пусть состав ее к началу чемпионата и даже по ходу его меняется, после похожих подвигов на заключительном этапе подготовки если не проваливала решающую битву, то до титулов точно не добиралась.

По крайней мере, половиной основы Илья Воробьев располагал уже в Чехии и почти двумя третями — в Стокгольме. Другое дело, какие это были две трети и какое еще ожидалось усиление. К моменту объявления состава окончательно выяснилось, что усиливаться пока некем.

То, что единственным игроком сборной со звездным статусом оказался назначенный капитаном 39-летний центрфорвард Павел Дацюк, само по себе говорит о многом. Не было бы никаких возражений, если бы заранее объявили: замена штаба плановая, главную задачу сезона в Пхенчхане выполнили, везем в Копенгаген молодой и голодный до побед состав. Так нет же — хотели обойтись без кардинальных перемен, а в итоге получилось ни два ни полтора.

Для начала выяснилось, что не помогут сборной самый ценный игрок олимпийского турнира, знаковый форвард Илья Ковальчук и столп обороны олимпийской сборной Вячеслав Войнов. Оба собираются возвращаться в заокеанскую лигу, у Ковальчука вообще все на мази, но вряд ли дело только в этом. Внятного объяснения не последовало — считается, что решение совместное с тренерским штабом. Центрфорварда Вадима Шипачева забыли по умолчанию. С лучшим снайпером отечественного хоккея Сергеем Мозякиным вроде бы договаривался прежний штаб. От нынешнего ни ему, ни его бывшему партнеру по «Магнитке» Данису Зарипову, ставшему в «Ак Барсе» пятикратным обладателем Кубка Гагарина, предложений не поступало.

Уже были свободны несколько потенциальных заокеанских спасителей. Александр Радулов провел качественный сезон, «Даллас» в плей-офф не попал, «тасманский дьявол» оказался свободен, но, как это обычно с Радуловым и бывает в последние годы, приглашение в сборную форвард проигнорировал. Ждали выбывших из плей-офф звезд — голкипера Сергея Бобровского, форвардов Владимира Тарасенко и Артемия Панарина, а также защитников Ивана Проворова и Никиту Задорова, но кому-то помешали травмы, кому-то — усталость.

Если список кандидатов и пополнялся с заокеанской помощью, то в основном за счет «второго эшелона» — за исключением, пожалуй, форварда «Флориды» Евгения Дадонова и защитника «Торонто» Никиты Зайцева. К моменту предварительной заявки в составе оказалось шестеро легионеров, из них трое — дебютанты мирового первенства. По поводу того, будут или нет ждать кого-либо из сражающихся в Кубке Стэнли — а это прежде всего Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов, Евгений Малкин и Никита Кучеров, — разъяснения штаба сборной последовали туманные: ни «да», ни «нет» сказано не было.

Не лучше дело обстояло и с местными кадрами. Удивительно, но в составе не оказалось ни одного представителя «Ак Барса», который только что стал обладателем Кубка Гагарина. Да, погоду в финале у казанцев делало легионерское звено, но лучшим вратарем плей-офф — и совершенно заслуженно — признали Эмиля Гарипова, лучшим снайпером стал возвратившийся из-за океана Станислав Галиев, не портил погоды креативный центрфорвард Владимир Ткачев. Последние двое прилично смотрелись в единственном выигранном сборной России матче Евротура, но приглашения не получили с формулировкой «они устали». Не припомню, чтобы Ткачев и Галиев говорили об усталости, и тем более о том, что у них «не осталось эмоций». Сразу последовал резонный вопрос: а что, игравшие в финале хоккеисты ЦСКА, а также питерские армейцы, в отличие от «барсов» выступавшие еще и на Олимпиаде, устали меньше?

Отправившихся в Данию армейских олимпиоников оказалось 15 человек. Не 23, как было в Пхенчхане, но тоже изрядное количество. Илья Воробьев, которому прочат и пост наставника СКА, возможно, уже заранее оказался заложником выбора. Про его будущее в сборной вице-президент ФХР Роман Ротенберг ничего определенного говорить не стал: «Сейчас все мысли о нашей стране, о нашей сборной». Тем, кто заботится о стране, ни за что отвечать не придется. В отличие от того же Ильи Воробьева.

Что в итоге? В итоге в списке оказалось 26 хоккеистов, заявка ограничена 25. В предварительном составе 14 олимпийских чемпионов, в том числе вратарская олимпийская бригада в полном составе: Василий Кошечкин, Илья Сорокин, Игорь Шестеркин. Из 13 дебютантов мировых первенств тоже четверо «не уставших» золотых медалистов Пхенчхана.

Цена этих медалей будет проверена в Копенгагене и Хернинге, куда главные конкуренты везут могучие, не в пример олимпийским, составы.

Дания впервые принимает первенство мира. Первую попытку его получить Россия перебила с помощью премьер-министра Владимира Путина, который неожиданно появился на конгрессе Международной федерации хоккея весной 2011-го в Братиславе, произнес пламенную речь и обеспечил победу заявки России на проведение чемпионата мира 2016 года, за бортом остались Дания и Украина. Тогда еще Владимир Владимирович только осваивался в хоккее, не то что теперь.

Да, кстати. Первый матч группового этапа сборная России проводит 4 мая с Францией, третий — 7 мая с Белоруссией. Это до боли напоминает печально знаменитый чемпионат-2000 в Санкт-Петербурге, который открывался в присутствии Владимира Путина тоже матчем с Францией, а закрывался уже без него. Потому что в день той, еще первой, инаугурации 7 мая звездная сборная России проиграла в четвертый раз подряд — и именно братьям-белорусам, через два дня завершив свой бесславный путь на домашнем первенстве.

Я ни на что не намекаю. Я только предупреждаю, что готовым надо быть ко всему.