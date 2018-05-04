Все флаги в тюрьмы будут к нам

За выход на улицы с флагом Великобритании Вадим Чарушев получил 11 тысяч рублей штрафа, за флаг Грузии Максим Разметов получил 27 суток ареста, а за флаг «Яблока» с привязанным сине-оранжевым лоскутом ткани (суд расценил его как «флаг Украины») член «Яблока» Мария Кожеватова получила штраф в 12 тысяч рублей и 7 суток ареста.

Фото: соцсети

К закону эти решения судьи Елены Медведевой, как представляется, не имеют никакого отношения: граждане имеют право выходить на публичные акции с любой символикой, не запрещенной законодательством.

О запрете в России грузинских, украинских или британских флагов пока ничего не сообщалось.

Однако эти решения могут оказаться не последними: еще несколько активистов с другими флагами ждут вызова в суды, а прецедент создан.

Активистов задержали 1 мая на Лиговском проспекте в месте сбора согласованного «Марша в защиту Петербурга», который проводили оппозиционные политические партии и движения («Яблоко», «эсеры», ПАРНАС, «Открытая Россия») и другие группы, объединенные самой разной тематикой: от защиты музея «Исаакиевский собор» и Фарфоровского кладбища от застройки до борьбы за права дольщиков и многодетных матерей. Полиция долго присматривалась флагам, а затем вызвала распорядителя «Марша» Красимира Врански, который признал, что иностранные флаги действительно в заявке «Марша» не указаны и к его тематике не относятся.

Заметим: активисты «Солидарности» пытались согласовать свою акцию «В поддержку мирной России и добросовестных отношений и взаимовыгодного сотрудничества со странами Запада», но получили отказ. А затем, не сообщив организаторам «Марша в защиту Петербурга», в последний момент примкнули к его колоннам.

Расскажи они о своих планах заранее — и в заявку «Марша» можно было бы включить любые флаги, не запрещенные законом. Но поскольку этого не было сделано, в заявку попали лишь флаги партий, движений и инициативных групп. И полиция решила обвинить активистов «Солидарности» в том, что они якобы на месте сбора согласованного «Марша» проводили «публичное мероприятие с другой целью, несогласованное органом исполнительной власти».

Иначе как абсурдом назвать это нельзя — никакого «другого мероприятия» на Лиговском проспекте не проводилось. Более того, полиция задержала активистов еще до начала движения «Марша в защиту Петербурга» — а потом суд признал их участниками «шествия», которые «двигались от дома 1 по Лиговскому проспекту до дома 5, находясь в составе колонны граждан в целях привлечения внимания к теме, связанной с сотрудничеством со странами Запада».

На видеозаписях четко видно, что никакого «шествия» нет, а люди просто стоят под проливным дождем с незапрещенными законом (хотя и не указанными в заявке) флагами. Но суд на эту очевидность никакого внимания не обратил. Более того, при рассмотрении дела Марии Кожеватовой был совершен целый «букет» странных решений.

Мария Кожеватова

Ее задержали утром 1 мая и отвезли в 43-й отдел полиции. Вечером к ней (как и к другим задержанным) вызвали скорую — людям стало плохо. Часть активистов увезли в больницы, а потом отпустили до суда. Но Кожеватову и Чарушева вернули назад — уже в другой отдел, 71-й, где заставили провести бессонную ночь в камере с невыносимым запахом краски. Утром 2 мая Мария еле держалась на ногах от головной боли и практически не воспринимала окружающее. Когда ее привезли в Петроградский суд, ей снова стало плохо, и врачей вызвали еще раз. Мы с адвокатом Юрием Карпенко и правозащитниками Григорием Михновым-Вайтенко и Натальей Сивохиной поехали с Марией в НИИ скорой помощи — где не очень молодая и нездоровая женщина ждала осмотра врачей под конвоем трех (!) полицейских.

Через несколько часов врачи, признав у Марии гипертонию, решили, что в остальном она вполне здорова для того, чтобы ее судить. И полиция повезла ее обратно в суд.

К этому времени уже рассмотрели «дело Чарушева», которого, как и других и как обычно, обвиняли сразу по двум статьям КоАП: 20.2 (нарушение порядка проведения публичных акций) и 19.3 (невыполнение законного распоряжения сотрудника полиции).

Чарушев признал вину по статье 19.3 — и поэтому получил по ней только штраф, а не арест. А Кожеватова никакой своей вины не признала, заявив, что ничего не нарушала и ни в каких несогласованных акциях не участвовала, а квадратный лоскут ткани в оранжевом и темно-синем цветах она использовала, чтобы украсить флаг «Яблока», поскольку это ее любимые цвета, и флаг Украины тут ни при чем.

Вадим Чарушев

На судью Медведеву это никак не подействовало — при этом она отказалась допросить четырех явившихся в суд свидетелей, в том числе меня, несмотря на ходатайство адвоката Карпенко. Более того, нас даже не впустили в здание суда (хотя до этого, со ссылкой на председателя суда, сообщили, что заседание будет открытым, как и положено по Конституции). В результате свидетелям пришлось до половины первого ночи (когда закончилось заседание) стоять под окнами суда. Итог, как уже сказано, — 12 тысяч рублей штрафа по статье 20.2 и 7 суток ареста по статье 19.3. Юрий Карпенко спросил у судьи: наказывая за «флаг Украины» (даже если он им был бы, хотя по закону этот флаг — желто-голубое прямоугольное полотнище), она хочет разжечь вражду между нашими народами? Ответа не последовало. Заметим:

если заглянуть в «Википедию», то можно тут же узнать, что в желто-синих или желто-голубых цветах — еще около десятка флагов, в том числе земли Нижняя Австрия и Далмации. Но судья почему-то уверенно выбрала именно украинский…

Конечно, судебные решения будут обжалованы — но при продемонстрированном судом обвинительном уклоне не факт, что успеха удастся добиться в России. Но то, что вопиющий отказ в праве на судебную защиту и практически «пыточные» условия содержания будут оспорены в ЕСПЧ, — несомненно.