Акции «Он нам не царь» в городах России: онлайн

В Москве около 300 человек с георгиевскими лентами окружили памятник Пушкину. Они держат флаги НОДа и ведут себя очень агрессивно, от комментариев отказываются. Один из них заявил корреспонденту «Новой», что на площади проходит санкционированная акция «Боевого братства».

Рядом стоят сторонники Навального, кричат «Долой царя», им в ответ «Майдан не пройдёт». В Москве задержали человека с плакатом «Путина на мыло» и соратника Навального Николая Ляскина.

В Петербурге перегородили Дворцовую площадь и Марсово поле. На Дворцовой площади проводят внеплановую репетиции парада к 9 мая, а Марсово поле перекрыто из-за проведения «комплекса работ по содержанию объекта культурного наследия».

Кроме того, перекрыли Миллионную улицу и подходы к Дворцовой. Это все — точки намеченного и не согласованного властями шествия. Несогласованный митинг в Санкт-Петербурге, как и в Москве, должен начаться в 14:00

В Новокузнецке задержаны 25 участников акции. Ранее сообщалось о 18 задержанных.

В Красноярске арестовали на трое суток координатора местного штаба Навального Яну Герасименко. Суд признал ее виновной в нарушении порядка организации публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Пушкинская площадь, Москва. Фото: Глеб Лиманский