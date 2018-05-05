Акции «Он нам не царь» в городах России: онлайн

В Москве начались задержания
Как сообщает корреспондент «Новой», на Пушкинской площади задержали как минимум 10 человек
Как сообщает корреспондент «Новой», на Пушкинской площади задержали как минимум 10 человек
Участники акции разворачивают лозунги на Пушкинской площади. Популярные отсылы кричалок — блокировка Telegram («Наше мнение не IP!») и уличные акции в Ереване («Хотим, как в Армении!»).
А между тем полиция предупреждает участников акции, что будет разгон, если не разойдутся: «Против вас будет применена физическая сила и специальные средства».
Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»
В Москве около 300 человек с георгиевскими лентами окружили памятник Пушкину. Они держат флаги НОДа и ведут себя очень агрессивно, от комментариев отказываются. Один из них заявил корреспонденту «Новой», что на площади проходит санкционированная акция «Боевого братства».
Рядом стоят сторонники Навального, кричат «Долой царя», им в ответ «Майдан не пройдёт». В Москве задержали человека с плакатом «Путина на мыло» и соратника Навального Николая Ляскина.
В Петербурге перегородили Дворцовую площадь и Марсово поле. На Дворцовой площади проводят внеплановую репетиции парада к 9 мая, а Марсово поле перекрыто из-за проведения «комплекса работ по содержанию объекта культурного наследия».
Кроме того, перекрыли Миллионную улицу и подходы к Дворцовой. Это все — точки намеченного и не согласованного властями шествия. Несогласованный митинг в Санкт-Петербурге, как и в Москве, должен начаться в 14:00
В Новокузнецке задержаны 25 участников акции. Ранее сообщалось о 18 задержанных.
В Красноярске арестовали на трое суток координатора местного штаба Навального Яну Герасименко. Суд признал ее виновной в нарушении порядка организации публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
Пушкинская площадь, Москва. Фото: Глеб Лиманский
Активист подходил к Тверской, когда его задержала полиция. Уже есть фотография из автозака
Координатор городского штаба Навального Антон Волошин рассказал о 25 задержанных в Новокузнецке. Ранее сообщалось о 18 задержанных.
Глава СПЧ Михаил Федотов призвал участников несогласованных акций не провоцировать полицию. А полицейских — воздерживаться от применения силы.
Вместе с тем Федотов «сожалеет», что властям и Навальному не удалось прийти к соглашению по поводу места и маршрута шествия: «Такая неуступчивость не красит. Например, в Москве можно было бы провести митинг на проспекте Сахарова, как это несколько дней назад сделали защитники мессенджера Telegram».
Как сообщает наш корреспондент, более ста человек с георгиевскими лентами ходят вокруг памятника Пушкину. Говорят, что георгиевские ленты им выдали в парке.
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Штаб Навального рассказал о полицейских, дежурящих у подъезда дома, где живет вдохновитель акций «Он нам не царь» Алексей Навальный. Возможное задержание не должно помешать акциям, говорит политик в эфире трансляции из своего оперативного штаба
Центральный районный суд Красноярска арестовал на трое суток координатора местного штаба Навального Яну Герасименко, которая была задержана сегодня утром, сообщает «ОВД-Инфо».
Суд признал ее виновной в нарушении порядка организации публичной акции (часть 2 статьи 20.2 КоАП).
Как сообщил корреспондент «Новой» на Пушкинской площади в Москве собрались активисты прокремлевской организации НОД. Они выкрикивают лозунги «Родина, свобода, Путин!» и «Майдан не пройдет».
Фото: Влад Докшин / «Новая газета»
Перед несогласованной акцией в Санкт-Петербурге, которая должна начаться через час, перегорожена Дворцовая площадь. Как уточняет корреспондент радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге» Арсений Веснин, там планируется внеплановая репетиции парада к 9 мая.
Журналист также сообщил, что Марсово поле перекрыто из-за проведения «комплекса работ по содержанию объекта культурного наследия».
Обозреватель «Новой» и депутат питерского Закосбрания Борис Вишневский рассказывает: перекрыли Марсово поле, Миллионную улицу и подходы к Дворцовой. Это все — точки намеченного и не согласованного властями шествия.
В Пензе шестерых активистов задержали за то, что они стали выкрикивать лозунги «Он нам не царь!» и «Россия без Путина». Другие протестующие пришли поддержать к отделу полиции, куда доставили задержанных, пишет «ОВД-Инфо».
Давно такого не было
«Команда Навального» в Челябинске сообщает, что уже задержали 16 активистов.
«К настоящему времени задержаны 16 человек, в том числе блогер Арслан Энн, журналист Денис Ибрагимов и координатор челябинского штаба Навалного Борис Золотаревский. Поводы для задержаний самые разные: от кражи до избиения», – говорится в сообщении.
За час до начала несогласованной акции на Тверской улицы в Москве полиция установила заграждения вдоль тротуаров.
Как сообщает активист Виктор Рау в фейсбуке, в Барнауле полицейские отпустили задержанного Сергея Кащеева.
Сотрудника штаба Навального в Красноярске Даниила Маркелова избили в отделении полиции №1, говорится в твиттере штаба.
В Новокузнецке — 20 задержанных.
По разным данным, не менее 50 человек задержаны в Красноярске. («Сибирь.Реалии» ранее оценивало число задержанных более чем в 150 человек).
В Якутске, как рассказала «Новой газете» местная журналистка Айталина Никифорова, на акции были задержано более 80 человек, в том числе четыре журналиста. Среди задержанных было около 30 несовершеннолетних.
«В полиции спросили если есть несовершеннолетние, выйти из строя. Примерно столько человек и вышло», – рассказала она.
В Барнауле, где акция проходила в гайд-парке, задержали 10-15 человек, но позже все, кроме Сергея Кащеева, были отпущены без составления протокола.
Началась акция в Казани. Тут она согласована. Присутствуют около 250 человек, на месте работает собкор «Новой газеты».
Сегодня по всей России проходят акции сторонников Алексея Навального «Он нам не царь», приуроченные к инаугурации Владимира Путина, который 7 мая в четвертый раз заступит на пост президента.
Акции проходят на фоне роста уличной активности. Несколько дней назад в центре Москвы состоялось разрешенное шествие и митинг против блокировки Telegram Роскомнадзором, сборавший 12 тысяч человек. Неожиданно была разрешена и карнавальная первомайская монстрация. Нельзя не иметь в виду и только что свершившуюся «бархатную революцию» в Армении, где премьер ушел в отставку после массовых народных выступлений во главе с оппозиционером Николом Пашиняном. Вопросы Алексею Навальному накануне акции 5 мая от отдела политики «Новой газеты»:
— Сделал ли Алексей Навальный все возможное, чтобы обеспечить безопасность людей, которые выйдут на несанкционированную акцию 5 мая?
— Подготовлена ли на этот раз оппозиция к возможным задержаниям?
— Не получил бы Навальный больше поддержки, если бы на этот раз согласился провести официальный митинг на том же проспекте Сахарова?
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