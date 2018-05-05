Суровая Сибирь к уличным политическим протестам в реальности всегда относилась терпимо, и здесь в последние десятилетия режим зубами без острой нужды не клацал (за исключением кемеровской аномалии). 5 мая 2018 года все изменилось.

Рассказывают о 75 задержанных в Якутске, более 20 в Новокузнецке, 15 в Барнауле. Число схваченных и доставленных в участок в Красноярске до позднего вечера оставалось загадкой. Штаб Навального и «Открытая Россия» разошлись в данных, полиция и Росгвардия не комментируют, СМИ дают диапазон от 10 до 200.

Момент задержания руководителя коммуникационного агентства, известного красноярского телеведущего и рекламщика (и лидера политических протестов в Красноярске зимой 2011-2012 годов) Владимира Перекотия происходит на моих глазах, но почему его хватают, сразу не понятно. Выясняется позже: Перекотий вел прямую трансляцию в своем аккаунте в Facebook, включившись после первых задержаний и констатировав, что никогда такого в Красноярске не видел.

— Помогите, — призывает Перекотий вступаться за задерживаемых женщину в возрасте, — вас не будут хватать. — А вы? — А что я?

И тут же осекается. И начинает выяснять у «космонавтов»:

— Вы понимаете, что люди в своем городе, что они идут по своим улицам, вы понимаете это?

— Отойдите.

— Почему я должен отходить в своем городе?

За спинами омоновцев — пухлый терминатор в штатском: на нем в дождливый сумрачный день — солнцезащитные, прячущие глаза очки. Он дает силовикам тактические указания.

— Чего вы боитесь, дядя, — обращается к нему Перекотий, — Красноярск — мирный город. Вы можете сказать, почему людям нельзя идти по своему городу?

«Дядя» отдает команду задержать Перекотия. Скриншот из трансляции

«Дядя» — это, судя по всему, начальник межмуниципального УМВД «Красноярское» Геннадий Березин. Он не местный, назначен сюда год назад (до этого — руководящие должности и Белгород, Ставрополье и Адыгея, Москва), и поэтому его мало кто из горожан еще знает. Он коротко командует, и Перекотия отводят в пазик к другим задержанным. Там 16 человек, не считая собаки — таксы известного борца за городскую экологию Натальи Подоляк. Трое из них, по словам Перекотия, избиты. Задержан редактор «7 канала» Яков Калинин.

В соцсетях это видят в режиме реального времени и уже вскоре появилась петиция, моментально набирающая какое-то умопомрачительное число голосов: «Казалось бы, безобидная и вполне законная фраза «Почему людям нельзя идти по своему городу?», сказанная не в том месте и не в то время, может привести любого добропорядочного гражданина Российской Федерации к задержанию».

Разброс — на порядок — в данных о задержаниях в Красноярске понятен: наибольшее внимание привлекли самые первые, когда ОМОН и люди в штатском винтили людей непонятно по какому принципу, волокли по асфальту, разрывая куртки; задержанным потом передавали спавшие с них кроссовки и кеды.

Один из митинговавших, по всей видимости, потерял сознание, упав лицом на тротуар. Это все снято множеством камер.

Однако потом на протяжении нескольких часов точечные задержания продолжались по всему центру города, куда шествовали протестовавшие, и они уже зачастую проходили не под камеры.

Читайте также Задержания в Москве 5 мая 2018 года. Фото дня

Началось на Красной площади в 13 часов (пропускали туда через ограждения, пока число митинговавших не превысило тысячу), затем колонна — «Мы идем гулять» — двинулась по городу, с Красной площади на площадь Революции, где размещается краевая власть, а затем мимо зданий УФСБ и ГУМВД на площадь Театральную, к мэрии. Там силовики, воспользовавшись особенностями рельефа (узкое горлышко между зданиями и стройплощадкой), взяли основную массу людей в кольцо. Какое-то время — стояние. Потом дали узкий коридор, и людей снова винтили по одному непонятно из чего исходя. Так, например, на моих глазах выхватили Герасима Артемьева — минувшей зимой его задерживали сразу после несанкционированного экологического митинга.

Читайте также Красноярцы не желают оплачивать своим здоровьем досуг Дерипаски. В городе прошел очередной несанкционированный митинг

Когда остались почти одни дети — около сотни подростков и число их постепенно уменьшалось с усилением дождя — полиция и Росгвардия охладела и оставила старания. И гуляния этой уже немногочисленной колонны, самых юных и стойких, продолжились беспрепятственно: обратно на площадь Революции и затем на Красную площадь. Колонну я покинул в 17 часов, а она еще продолжала шествие, по-прежнему скандируя «Жулики и воры, пять минут на сборы!», «Россия будет свободной», «Путин вор», «Россия!», «Telegram!» и т.д.

По моим наблюдениям и опросам очевидцев, задержано было около ста человек. Кого-то отпускали почти сразу, не отвозя в участок.

Вечером в органах источник, просивший сохранить его анонимность, сказал о 43 задержанных, доставленных в два отделения. Со всех взяты объяснения, отпущены до 11 мая, когда разбирательства продолжатся. На тот час, когда передаю материал, в полиции оставался сотрудник местного штаба Навального Даниил Маркелов. Его жена говорит, что ему разорвали куртку и разбили смартфон, его коллеги утверждают, что в отделении его избили. Перед самой акцией полиция задержала координатора штаба Яну Герасимову — хоть она ночевала не дома. Затем ей выписали трое суток ареста. А накануне те же трое суток ареста дали волонтеру штаба Марии Маковозовой.

Красноярск