Палыч, Геркус, Ротенберг

Это знаменательное событие случилось, как и предполагали специалисты, за тур до финиша. Вот только такую золотую для красно-зеленых концовку оракулы предсказывали зимой, когда «Локо» ушел в отрыв от «Спартака» и всех остальных. А перед началом сезона ни у футбольных экспертов, ни у букмекеров паровоз фаворитом не был.

Да и железнодорожное руководство не помышляло о высоком: «Нам бы в еврокубки опять пробиться…». Эх, вернуться бы сейчас в лето-2017 и поставить на Гильерме и компанию немного «биткоинов»… Ведь тогда все грузили на «Зенит» и его аргентинский выводок. И верили, что именно Миллер сбросит Федуна и «Спартак» с трона. «Локо» прочили место в пятерке вслед за ЦСКА и «Краснодаром» и борьбу за Лигу Европы. «Конечно, москвичи до чемпионства не дотянут…», – утверждал в августе Евгений Ловчев. Да и другие ораторы и даже приятели Семина не под диктофон признавались, что «Палыч просто староват для подвигов…». «А как же Кубок России, выигранный годом ранее?» – спросил я одного из них. Ответ был коротким: «Просто повезло…».

С определением «повезло» я был не согласен, хотя тоже сильно сомневался в том, что методы 70-летнего старца, тренирующего в шапке-петушке из века минувшего, позволят сладить в гладком и длинном турнире с современными во всех смыслах Роберто Манчини и Массимо Каррерой, объегорившим, кстати, Семина в битве за Суперкубок.

К тому же из самого «Локомотива», который когда-то являлся образцом для подражания в плане управления, даже после прощания с Ольгой Смородской скандальные тени прошлого никуда не исчезли, и в депо по-прежнему разбивались окна. Не секрет, что новый президент Илья Геркус, трудившийся ранее в «Зените» и «Лиге ТВ», провернул осенью-2016 операцию по четвертому (!) возвращению Семина в Баковку прежде всего ради того, чтобы потрафить фанатам и потушить нервозную обстановку на трибунах. Болельщики успокоились, обмыли Кубок, и хитрый Геркус в июне-2017 на совете директоров, не таясь, проголосовал за увольнение мэтра, проделавшего с командой путь от первого дивизиона до Лиги чемпионов и завоевавшего 90 процентов всех титулов «Локо» (два чемпионства, пять кубков страны и два Суперкубка). Юрия Палыча, несмотря на неудачное выступление во внутреннем первенстве, большое начальство все же оставило. Однако работать ему предстояло в перманентом конфликте с прогрессивным, но слишком скользким типом в модной кепчонке, который выкладывает в Инстаграм фото путешествий плюшевого зайца. И я думал, что такой тандем не принесет никому славы, а для прямолинейного Семина, как и в истории со Смородской, все снова закончится обходным листом.

Но президент, хоть и продолжал при случае прикладывать коуча, кормить футболистов гречкой не пытался, а тренер, хоть и отвечал резко боссу, дистанцировался от финансовых вопросов. И безумный пазл сложился. Геркус избавился от балласта в лице Шкулетича, Абаева, Портнягина и прочих «кудесников» и сохранил (чуть раньше) в клубе Алексея Миранчука и форварда Ари, выкупил контракт защитника Кверквелия, подписал нападающего Фарфана и облагородил стадион в Черкизове. А дальше за ремонт сошедшего с традиционных рельсов и подпортившего себе имидж паровоза взялся опытный машинист, заложивший уголек, как выяснилось, еще в прошлом сезоне, когда реанимировал затосковавшего по родине португальца Фернандеша, взбодрил Миранчука и вписал смутьяна Игоря Денисова в красно-зеленую схему, сделав того впоследствии капитаном.

Стартовал «Локо», как и «Зенит», лихо: 8 побед в 12 турах. Но питерцев подобный рывок как-то успокоил, а москвичи, почувствовав свет далеких планет, преображались с каждой игрой, превращаясь в мощную и голодную до побед банду. И даже Семин в молодежных джинсах с большими боковыми карманами и пухлой жилетке (шапка-петушок при этом никуда не делась) как-то помолодел внешне. Своей энергией и задором во время матчей он напоминал мне Мика Джаггера. Заводной Палыч солировал на бровке, а Фернандеш сотоварищи, уловив семинскую волну, красиво и щедро уничтожали на поле ЦСКА, «Спартак», «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». Причем «Локо» не фальшивил, не падал в функциональные ямы, и даже кадровые потери не мешали набирать очки и двигаться вперед. Команда умело добавляла в концовках, меняла по мере необходимости ритм и действовала по самому верному в спорте принципу: «один за всех, и все за одного». Причем парни с буквой «Л» на груди ловили от этого кайф, трансформируя футбол-работу в футбол-удовольствие. Семин сиял и не скрывал: «Сейчас знаю гораздо больше, чем десять лет назад. И в плане психологии, и в плане тренировочного процесса. И способен сопоставить методики Лобановского и Бескова с новыми веяниями».

Сопоставил и соединил Палыч действительно круто. Пейчинович с Кверквелия редко давали шанс вратарю Гильерме проявить себя. Тарасов и Денисов взяли под свой контроль опорную зону и срубали всех, кто приближался к «входу». Заматерели и заблистали не по-детски избавившиеся от робости братья Миранчуки. А Алексей помимо диспетчерских качеств проявил себя и как голеадор. Ожил ехавший с ярмарки 33-летний Фарфан, который вспомнил времена ПСВ и «Шальке» и регулярно огорчал киперов соперника.

Вопреки прогнозам не развалился «Локомотив» и весной. Просто стал более прагматичным и, соответственно, менее зрелищным. Но так и ситуация не требовала брать на абордаж. После мартовской ничьей со «Спартаком» красно-зеленые сохранили отрыв в восемь очков и по большому счету закрыли чемпионский вопрос, получив право почти на три осечки. К тому же в погоне за ними преследователи продолжали спотыкаться, поэтому «Локо» спокойно курсировал к золотому перрону, смело притормаживая на полустанках. Три нулевых апрельских матча (две ничьи и поражение) просто оттянули празднования до «Зенита».

Субботний поединок получился нервозным. Взятия ворот пришлось ждать почти полтора часа. Счастье всем железнодорожникам под занавес принес вышедший на замену португалец Эдер, чью покупку эксперты считали ошибкой. А потом были слезы, шампанское и фейерверк…

Кстати, внес вклад в победу «Локо» и Борис Ротенберг. Какой? Тот, который футболист. Правда, Борис Борисович вряд ли оказался бы в составе москвичей, если бы не его папа-бизнесмен, косвенно влияющий на политику в Черкизове. Но была опасность: в «Динамо» именно блатной защитник стал причиной конфликта Игоря Денисова с нынешним главным тренером сборной Станиславом Черчесовым. Однако в «Локомотиве» ничего подобного не произошло. Юрий Палыч очень грамотно выпускал игрока сборной Финляндии на замену в концовках 6 матчей, где все было решено. И за 22 минуты Борис обедни не испортил, став на радость родителям чемпионом России.

…Перед началом сезон Семин заявил, что ему нужно шесть лет, чтобы привести «Локо» к золоту. А сколько в итоге потребовалось, считайте сами.

Андрей Успенский

Вратарь «Локо» после победы в чемпионате. Фото: РИА Новости

репортаж

«Локомотив» прибыл на станцию «Чемпионство». Поезд идет дальше

Репортаж с «золотого» матча



— Билеты лишние есть? – спрашивали люди разных возрастов корреспондента «Новой» прямо от метро через каждые 30-40 метров. Люди в зеленых футболках и красно-зеленых шарфах шли стройным потоком, и мольбы людей тонули в этом море. И хотя лишних билетов ни у кого не было (на «РЖД-Арене» в этот день был аншлаг), даже вынужденные смотреть матч не с трибун болельщики вряд ли остались сильно уж опечаленными.

Настроение фанатов «Локомотива» вообще можно было описать в этот жаркий майский вечер как напряженное добродушие. В последний раз чемпионат команда «железнодорожников» выигрывала 14 лет назад, и, когда до нынешнего титула оставалось всего два очка, «Локомотив» внезапно начал катиться под откос, сыграв две необязательные нулевые ничьи с «Уралом» и «Ахматом» и проиграв на выезде «Краснодару». Однако ощущение, что эти два очка никуда не денутся, уже не покидало: перед домашним матчем с «Зенитом» клуб устроил для болельщиков большой концерт рэпера L`One, большого фаната «Локомотива». «Пойдем за чемпионством!» – надрывался исполнитель, а также призывал «толкаться локтями» на поле.

К тому же, накануне матча был продлен контракт с главным тренером Юрием Семиным, чьи достижения не смог преодолеть никто за предыдущие 14 лет: последнее чемпионство «Локо» заработал как раз при Семине. Сейчас Семин для московской команды словно Юпп Хайнкес для «Баварии» — вернулся, чтобы поднять клуб на высоту. И веру в Семина и команду, кажется, уже не могли испортить ни предыдущие матчи, ни заявления Семина о «пятой колонне» в команде, которая «не очень хочет, чтобы он оставался тренером» (как это по-русски), ни даже вспыхнувший накануне матча скандал вокруг фаната «Спартака» и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова: болельщик якобы сфотографировал Тарасова и братьев Миранчуков за курением кальяна, а бывший муж Ольги Бузовой и обладатель футболки с Путиным в ответ дал ему по лбу. Сам Тарасов это опроверг, и скандал, по большому счету, спустили на тормозах. По иронии судьбы, сам Тарасов получил по голове уже в первом тайме, но журналисты в пресс-ложе ехидно отметили, что он получает в каждой второй игре.

В свою очередь, «Зениту» тоже было что терять: команду на итальянских чемоданах к матчу готовил Роберто Манчини, уже договорившийся о контракте со сборной своей страны, но в случае проигрыша питерцы фактически лишались шансов на Лигу Чемпионов. На трибунах «Зенита» наверняка добрым словом в этот момент поминали Андрея Аршавина, однако он феерит в Казахстане, поэтому пришлось в атаке ориентироваться на Антона Заболотного.

Собственно, «Зенит» не создал за весь матч ни одного голевого момента. Другое дело, что «Локомотив» тоже не больно-то знал, как взломать ворота Юрия Лодыгина. После легкого стартового натиска «железнодорожники» включили режим тяжелого и медленного дореволюционного поезда. Поэтому когда на исходе часа игры продолжали гореть нули (совсем, правда, не унылые), это было вполне логично.

Потом «Локомотив» забил – из офсайда, и над трибунами полетели праздничные конфетти. «На второй-то запал хватит?» — засмеялись болельщики, и это относилось даже не к работникам стадиона, а к футболистам, которые слегка подсели. Казалось, «Зенит» готов перехватить инициативу, но потом бесновавшийся почти весь матч у бровки Юрий Семин (в какой-то момент он убежал едва ли не к угловому флажку доказывать боковому судье, что тот неправ – еще немного, и Юрий Палыч выбежал бы на поле) выпустил вместо одного из братьев Миранчуков (это точно герои сезона) Эдера, и на 88-й минуте тот протолкнул мяч мимо Юрия Лодыгина. Конфетти посыпались снова на головы обезумевших от счастья фанатов.

Дмитрий Тарасов. Фото: РИА Новости

— Ну, теперь самые тяжелые минуты, — сказал кто-то из болельщиков, и больше 26 тысяч зрителей на стадионе готовы были бы с ними согласиться. Но, как выяснилось, «Зенит» не был готов даже на подобие финального штурма. Когда арбитр Сергей Иванов на исходе третьей добавленной минуты свистнул фол в атаке «Зениту», футболисты разве что вместе с диктором не заголосили: «Чемпион!». В следующую секунду это слово кричал уже весь стадион, а обезумевшие от счастья футболисты с Семиным во главе стали носиться по стадиону быстрее «Сапсанов».

Теперь команда под руководством Юрия Семина выступит в групповом этапе Лиги Чемпионов ближайшей осенью. Компанию ей может составить «Спартак» (их матч против «Ростова», начинающийся через полчаса после игры в Черкизово, сразу приобрел грустные нотки), ЦСКА, «Краснодар» и пока еще даже «Зенит» — несмотря на уходящего Манчини и быстро ушедших со стадиона не в силах смотреть на чужой праздник фанатов. Праздник, который теперь будет продолжаться еще целый год.