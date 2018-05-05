Какой «праздник для Макрона»

В Париже в субботу, 5 мая, состоялся »Праздник для Макрона», который организовало ультралевое движение «Непокорная Франция». Цель «праздника»: «сказать стоп политике президента Франции». Повод: годовщина макроновской победы на президентских выборах.

«Непокорную Францию» возглавляет Жан-Люк Меланшон, который год назад тоже был кандидатом в президенты и набрал 19,5%, совсем немного отстав от попавшей во второй тур ультраправой Марин Ле Пен. Впрочем, на парламентских выборах в июне-2017 и ультраправые, и ультралевые показали низкие результаты, а потом, в течение этого первого года правления Макрона, так и не смогли закрепиться в роли влиятельных оппозиционеров.

И ни одна предыдущая протестная акция, проведенная за этот год, не стала сколько-нибудь заметным событием. Сегодня организаторы надеялись увидеть на улицах Парижа «несколько десятков тысяч человек» и переломить тенденцию.

Им это почти удалось:

несколько ведущих французских СМИ, использующих независимый метод подсчета, выдали цифру 38900, полиция — 40 000. Сами организаторы заявили о 160 000 участников.

Выступивший с короткой речью с крыши партийного автобуса на площади Бастилии профессиональный «революционер» Жан-Люк Меланшон назвал это огромным успехом французского народа. Если плясать от цифры «160 тысяч», тогда стоит признать правоту ультралевого политика, который пытается занять нишу первого оппозиционера Франции.

Но цифра явно была взята с потолка партийного автобуса. Тем не менее, 40 тысяч протестующих — это пока один из лучших результатов за все время правления Макрона (чуть больше было на одной из мартовских акций).

Манифестация получилась почти мирной (в отличие от митинга 1 мая) и веселой, в этом смысле «праздник», действительно, удался. Единственный инцидент: манифестанты в масках разбили стекла в машине Radio France, один полицейский получил легкое ранение.

Участники митинга обыгрывали несколько схожих сюжетов: Макрон — «президент для богачей» (к слову, и соцопросы демонстрируют, что так его воспринимает большинство французов) Макрон — «марионетка капитала», «Макрон — новый Бурбон»...

Автором идеи «праздника» стал депутат от «Непокорной Франции» Франсуа Рюффен, который в 2016 году был одним из организаторов двухмесячной акции протеста под названием «Ночь на ногах» , которая в то время наделала много шума, но так и не переросла в «революцию», о чем мечтали многие протестующие.

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Чтобы привлечь людей на сегодняшний митинг, «Непокорная Франция» выпустила 1,5 млн листовок и 150 тысяч афиш.

Это дорого, но «наши» люди на идеалах экономить не привыкли (я говорю «наши», потому что Ж.-Л. Меланшон — профессиональный защитник любых инициатив и решений Кремля).

К тому же «Непокорная Франция» привозила людей на митинг из других регионов страны.

Призыв выйти на улицы, опубликованный в Libération, подписали и несколько десятков артистов и интеллектуалов.

Они полагают, что за год правления Макрона «социальное и территориальное неравенство углубилось», «государственные институты подверглись атакам» (речь идет о желании Макрона «оптимизировать» госрасходы и реформировать институты — Ю. С.), «общественные свободы и право на убежище (речь идет о новом «антимиграционном» законе) находятся под угрозой, демократия пошатнулась» (речь об «авторитарных» методах управления, которые Макрон практикует в работе с «подчиненными» министрами и депутатами, и о его нежелании прислушиваться к слабой пока оппозиции). «Негодование — повсюду», — выразили уверенность подписанты.

Фото: «Новая газета»

Впрочем, открыто негодование пока выражают только работники крайне неэффективного государственного железнодорожного монополиста SNCF, выступающие против реформы и бастующие вот уже полтора месяца, и несколько тысяч студентов по всей стране, протестующих против новых правил приема в университеты. Ни тот, ни другой протест пока не заставили Макрона пойти на уступки. Так же, как и сегодняшняя акция.

Но Меланшон назвал «Праздник для Макрона» генеральной репетицией перед следующей манифестацией (26 мая), к которой присоединятся профсоюзы.

Профсоюзы пока тоже в кризисе.

«26 мая хлыньте многомиллионным потоком (на улицы), станьте людским морем, которое меняет историю!» — завершил свою речь Меланшон.