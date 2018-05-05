Власть задала масштаб протесту

Фото: «Новая газета»

В Екатеринбурге мирная прогулка оппозиции длилась более трех часов. Почти восемь километров прошагали горожане по центральным улицам города, выкрикивая антипутинские лозунги и привлекая к своему протесту с каждым шагом все больше людей.

По оценкам представителей штаба Навального в Екатеринбурге, в акции приняли участие около пяти тысяч человек, полиция заявила о 900 митингующих. Чтобы ни заявляли силовики, такого масштабного шествия оппозиции в столице Урала еще не было.

Протест носил исключительно мирный характер. Несмотря на то, что митинг согласован не был, людей никто не разгонял. Более того, в местах перехода проезжей части дежурили дорожные полицейские, которые останавливали автомобили и обеспечивали беспрепятственное прохождение колонны.

Все прошло без эксцессов, если не считать эпизода на улице Вайнера, где кто-то, прячась за занавесками в своей квартире, бросал в митингующих из окна яйца. От действий нежданного «снайпера» никто не пострадал, зато неизвестный вызвал целую волну дружных лозунгов в свой адрес.

В процессе прогулки был задержан один человек, который проходя в узкий проход металлического ограждения, установленного полицейскими, из-за напирающей сзади толпы решил немного сдвинуть стойку, чтобы пройти. Игоря Нелогова сразу задержали. Часть свидетелей отправилась вслед за товарищем и полицейскими. Позже его увезли в Ленинский районный суд. Как нам сказали в штабе Навального, ему уже оказывается необходимая юридическая помощь.

Заявки на проведение митинга «Он нам не царь» подавали сразу две организации: штаб Навального и общественное движение «Екатеринбург за свободу». И тем, и другим было отказано, так как все центральные площадки города были заняты другими заявителями.

Фото: «Новая газета»

У Театра Драмы в вялом режиме проводило какое-то мероприятие МЧС, на Плотинке и у памятника основателям города, где традиционно проходят все протестные акции, тоже было «занято». Около тридцати человек танцевали и играли в игры — так власти старались привлечь внимание к проблемам инвалидов в России. А проблем у инвалидов и правда хватает — взять хотя бы этот праздник, ни один инвалид-колясочник на него не попал, так как нет там технической возможности спуститься по крутой лестнице поближе к тем, кто за твои права танцует. Инвалидов там и не было. Лишь один колясочник взирал на все это действие издалека, ближе ему было не подобраться.

Еще пять девушек танцевали под громкую музыку из динамиков непосредственно у памятника основателям города. Что за праздник, сами объяснить не могли, но предположили, что тоже «защищают права инвалидов».

Таким образом, запретив все основные центральные площадки для сторонников Навального, власть спровоцировала замечательную прогулку. Ведь с ее помощью к проблеме коррупции в России удалось привлечь внимание намного большего количества людей, чем если бы народ митинговал в одном четко обозначенном месте.