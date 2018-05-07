Родина-мать, помолчи

Первая послевоенная зима, советский лагерь. Из дневника военнопленного Исаму Ёсида:

«В полночь, когда шел мелкий снег с сибирским ветром и температура была экстремально холодной — 60 градусов ниже нуля, я видел души умерших людей, летевшие по небу в сторону Японии. Я увидел множество обветренных черепов, покрытых снегом, рассеянных повсюду. Я сел и стал молиться».

Этот номер газеты — наведение фокуса на те летевшие по небу тени. Три минуты тишины в эфире — чтобы услышать потусторонние голоса пленных. Рядовых и лейтенантов всех народов, что были сведены в битвах Второй мировой.

Конечно, не с японцев бы начинать. Они в мемуарах о плене сходятся: жизнь победителей была намного тяжелее, чем побежденных. Они слышали крики детей в соседних с лагерями голодных совхозах: «Когда вырасту, стану пленным». А их родители одевались в костюмы, что забрали в Маньчжурии, на подкладе — имена японцев, женщины перешивали кимоно в платья.

Конечно, начать бы с дневника русского солдата, оказавшегося в плену. Так получилось, что их были миллионы — бойцов РККА в немецком плену. И — вопреки всем правилам войны, гласным и негласным — беспощадность и бесчеловечность к ним гитлеровцев сравнима только с их усилиями в «окончательном решении еврейского вопроса». Немецкие солдаты не видели в них равных себе воинов, но и для Отечества они были предателями: приказом ставки Верховного главнокомандования от 16.08.1941 сдающихся в плен приравняли к изменникам Родины, предписав самих их уничтожать, а семьи лишать государственного пособия и помощи.

Конечно, я начал бы со слов русского солдата, оказавшегося в плену. Но факт состоит в том, что на миллионы страниц воспоминаний немцев, венгров, итальянцев, японцев о плене в СССР наши не оставили почти ничего. Они поныне умирают молча, старики — «шестилетники» (отправленные из фильтрационных лагерей на 6 лет спецпоселений). В народе их еще называют «власовцами» — вне зависимости, состояли они в РОА или нет.

Старики до последнего вздоха даже от близких скрывали и скрывают, что были в плену. Потому что — «позор». Русский солдат, побывавший в плену, бессловесен.

Немыслимость потерь в той войне, равно как и сокрушительность списавшей всё победы, до сих пор и нам не позволяют ответить на многие вопросы. О плене и пленных в том числе. Историка Александрова лишили докторской степени за диссертацию о власовской армии; выступление уренгойского юноши в бундестаге о погибшем в СССР пленном немце вызвало патриотический шквал.

Советские военнопленные в Нюрнберге. Фото ИТАР-ТАСС

В России — очередная циклическая активизация охранителей и профессиональных моралистов, с чего-то решивших, что из той священной войны можно даже сегодня напрямую выводить тезис о праве государства на твою жизнь. Так — под пафос и трескотню подлецов — веками скармливают человечинку.

Да, государства, особенно некоторые, подобны навозным мухам и опарышам: любят безрассудно отважных — те быстро гибнут. И не сдаются в плен. И что из этого следует? Завтра вам вырвут все зубы — в государственных или общественных интересах. Или выколют глаза. Или не вам, а вашему сыну. Не согласны? Почему же стоите на том, чтобы другие люди, другие сыновья других людей должны были тогда вовсе отдавать жизни, а не сдаваться в плен? Даже если винтовка была одна на пятерых, и та без патронов? Да, способность героически умереть, а не сдаться врагу — часть профессии военного. Но ХХ век поставил под ружье народы, в России до сих пор призывная армия, и ваш сын все же кажется вам вашим, а не собственностью государства?

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Есть ли «страны», «государственные интересы», есть ли вообще весь этот рыбьеглазый внешний мир или есть только люди, голые, зависимые от случайностей, только ты? Ведь мир имеет ценность потому, что ты в нем родился, есть лишь твое дыхание, протаивающее лед на стекле в тамбуре. Вопрос простой и давний: кто мы? Весенний лед под ногами майора или прав был Пьер Безухов в плену — про «мою бессмертную душу»?

Риторическим этот вопрос лишь кажется. Что стало бы с Европой в ХХ веке, если б ее выстраданными гуманистическими ценностями, ее постулатом об абсолютной ценности человеческой жизни руководствовался личный состав РККА? И повел себя, как армии Франции или Дании? И задрал бы руки вверх в безнадежном 41-м, весь, без исключений?

Мир уцелел не европейским гуманизмом — тот в ХХ веке сошел, как снег, мир держится на невесомых вещах, на биологических предрассудках вроде чувства Родины, на всем том, обычно неформулируемом, что как пуповина — вроде и не нужна, но без нее мир не сможет. На ней все подвешено. И если представить невозможное, что победит одно — культура или физиология, индивидуализм или построение повзводно, абсолютизация права нас на нашу жизнь или права государства на нашу смерть — кому такой мир будет нужен? Да и не станет его вовсе. Дело, как всегда, в балансе и многообразии.

Сталинский тоталитаризм и винтики, заточенные под смерть, не одолели бы фашизм — без индивидуального выбора городских мальчиков, поколения лейтенантов, святого в его наивной вере в перспективы советского общества. Как и без миллионов крестьян в солдатских шинелях, все понимавших про Сталина, но сделавших выбор изнутри себя, помимо камланий политруков и заградотрядов за спиной. Был и другой выбор. Или не было вовсе — в белостокском, минском, вяземском, харьковском и прочих котлах — благодаря генералитету, просеянному и забитому накануне войны, а затем пачками стрелявшемуся или сдававшемуся в плен… Никто сегодня не вправе судить никого за тот выбор, каким бы он ни был.

Школьные групповые снимки накануне войны: какие разные лица смотрят на тебя… Одно объединяет — все пока живые. Даже проучившись в одном классе бок о бок десятилетку, даже в одной семье люди по-разному видят мир и слышат, кому-то и слово «Родина» означает попытку манипулировать тобой, обратить в безответную жертву, спастись за твой счет и гвоздики на братской могиле от будущих пионеров. И что? Людей не поменять, менять можно правила, законы, государство, и хорошо бы оно с какого-нибудь понедельника перестало предавать, увидело б в нас «своих» и всегда стояло за нас, спасало и вызволяло, правы мы или нет. Ну, как в семье. Или как в Америке.

Да, об Америке. Может, Родина-мать уменьшит чуть корма всем этим патриотическим шакалам Табаки, чтобы их воинственный вой, навязывающий народу снова страдания и смерть, не закладывал уши? Смысл его понятен: государству российскому, похоже, уже никуда без логики войны, что позволяет отождествлять начальничьи задницы и все то наше невесомое, что у нас связано с Родиной. С логикой, все оправдывающей, сметающей сомнения и оставляющей только одну правоту — ее.

Впускать в жизнь риторику и этику военного времени ответственные нации не должны. И уж тем более Россия с ее непроработанным опытом прошлой войны.

Впрочем, кто мы такие, чтобы подсказывать Родине-матери? Долг и выход в одном — пытаться осмысливать опыт Второй мировой. Как можно быстрей и старательней. Слушать и слышать даже тех, кто не мог говорить.

Три минуты тишины, заведенные морским братством, позволяли расслышать сигнал бедствия.