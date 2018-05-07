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В 1941–1942 годах красноармейцы попадали в плен сотнями тысяч
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Этот материал вышел в № 47 от 7 мая 2018
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Общество
00:12 07 мая 2018
«Новая газета»
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