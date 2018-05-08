Ивановская горка – не аттракцион

3 мая, в рабочий день в самом эпицентре праздников, прошли публичные слушания по зданию 10с6 в Хохловском переулке. Здание это — так называемый ценный градоформирующий объект. А по-простому – уютный флигель второй половины XVIII века, кусочек усадьбы Лобановой-Ростовской, расположенный на Ивановской горке. Точнее, он был таким когда-то, до его перестройки в гостиницу предприимчивым турецким коммерсантом. Как сказал владелец здания, «мы перестроили его чуть быстрее, чем получили разрешительную документацию», за что уже были уплачены многомиллионные штрафы.

С улицы здание почти не изменилось. А вот со двора из типичного московского особнячка оно превратилось в четырехэтажную махину, с угловатыми балконами. Пропали окошки, пропали входы со двора, изменились пропорции, изменились планировочные линии… Появилась гостиница с непонятного назначения конструкцией на крыше (для обслуживания кровли, как уверяет владелец здания).

Описание к изображению

Все содеянное с домом в Хохловском переулке признано самостроем, идет суд, решается вопрос его ликвидации. Однако одновременно идут и публичные слушания: градостроительная комиссия самострой уже одобрила, теперь ожидается мнение общественности. Заплатить очередной штраф в 15-20 миллионов — и вот он, легализованный новый московский стиль.

Общественность,однако, деятельность турецкого предпринимателя не одобрила. Активисты Ивановской горки изучили вопрос, подготовились к слушаниям и аргументировано возразили. «Район должен оставаться музеем под открытым небом, местом для прогулок и созерцания московской старины, — писали люди свои замечания к проекту. — Мы против превращения Ивановской горки из прогулочного района в гулящий. Здесь нельзя размещать «ночные клубы с номерами», бары, кальянные и прочие шумные заведения. С Ивановской горкой не должно произойти то, что стало с районами Старого Арбата и Патриарших прудов».

Верните исторический облик! Четверо депутатов поддержали общественное мнение. Другие предпочли остаться в стороне. Но решающее слово остается за комиссией.

Не обошлось без попыток фальсификации общественного мнения. В период работы экспозиции, как и полагается по процедуре, в специальный журнал любой посетитель мог записать свои замечания и предложения по проекту. Среди таких записей оказались люди и организации, уже несколько лет назад съехавшие с Ивановской горки. Как они там оказались еще предстоит разобраться. Комиссия, проводившая публичные слушания, твердо это обещала. А на месте, когда авторы оставляли в книге свои замечания, это почему-то сделать было невозможно.

В оповещении о публичных слушаниях указано, что в течение недели со дня проведения собрания (3-го мая) можно направить письменные предложения, замечания в Окружную комиссию (контакты - ниже). Замечания и педложения могут направлять жители Басманного района, работающие в Басманном районе, собственники недвижимости в Басманном районе, а также депутаты Басманного муниципального округа, Городской Думы и Государственной Думы.

Номера контактных справочных телефонов Окружной комиссии:

8-(495)-637-56-02

8-(499)-766-98-49

8-(495)-912-51-25

Почтовый адрес Окружной комиссии: 109147, г.Москва, ул.Марксистская, д.24. Электронный адрес Окружной комиссии: nisapovaak1@mos.ru

Оповещение о публичных слушаниях, материалы, контакты организаторов: http://basman.mos.ru/presscenter/important-information/detail/7245612.html

Евгения Ремизова, депутат СД МО Басманный, для «Новой»