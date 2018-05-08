«Уважаемые сограждане, надеюсь, вам хорошо!»

Как и неделю назад, 8 мая в 11 утра на площади Республики собрались люди — чтобы смотреть прямую трансляцию заседания парламента и голосование за премьер-министра. Но на прошлой неделе депутаты проголосовали против единственного кандидата на пост, что вызвало в стране невероятное возмущение — армяне устроили забастовку, перекрыли улицы, парализовали транспортные сети. Реакция депутатов от Республиканской партии, у которой в парламенте большинство, не заставила себя ждать — в тот же вечер они пообещали, что на повторных выборах все же проголосуют за Пашиняна. Всю неделю армяне гадали: не обманут ли их в очередной раз республиканцы. Но этого не случилось.

В час дня 8 мая состоялось голосование — 59 депутатов отдали свои голоса за Никола. Площадь Республики взорвалась криками. Люди обнимали друг друга, открывали шампанское, размахивали красно-сине-оранжевыми флагами.

Пока народ ждал Никола, на сцену поднялся мужчина и сделал предложение своей девушке. Вчера вечером на митинге сторонники партии Пашиняна привели статистику: в апреле, месяце протестов, число разводов уменьшилось на 20% (в сравнении с мартом).

Пашинян приехал на площадь через 20 минут и поздравил всех собравшихся с победой.

— Не важно, кто отныне будет премьером, власть теперь сосредоточена в руках народа, — сказал он. — Если когда-нибудь придет премьер, который не будет устраивать народ, народ уже научен, что делать. Теперь нас ждет долгая и упорная работа. Да здравствует Армения, да здравствуют граждане, да здравствуйте вы и ваши дети, которые уже живут в счастливой и свободной Армении!

Все армяне сегодня в белом — это символ чистоты. Символ того, что революция не цветная.

На перекрытых улицах танцуют люди. На улице Амиряна женщины, взявшись за руки, танцуют и поют «Мир принадлежит нам». Они кружат хоровод вокруг бабушки.

Город гудит — все автомобилисты сигналят, кто-то едет, сидя на крыши машины с развевающимся флагом.

Царит единение.

Счастливые армяне фотографируются даже с полковником, замначальника полиции Еревана Виталием Осипяном. Осипян лучезарно улыбается. Он всегда отвечал за контроль на митингах. Сегодня он тоже поздравил Пашиняна — даже обнялись.

На площади Республике на багажнике припаркованной темно-синей Лады с российскими номерами лежат шампуры с нанизанным на них сырым мясом. Стоит мангал, огонь уже разожгли. Вокруг уличных кулинаров собралась толпа — и человек пять полицейских.

— Стыдно прямо на площади разводить огонь, давай туши уже, — говорит один из них. — Идите во двор какой-нибудь жарить.

Пожилая женщина в куртке цвета хаки возмущается:

— Люди хотят делать шашлыки, радоваться, а вы всю малину портите. — и обращается уже к владельцам мангала. — Ладно, ребята, мы и так победили, смысла конфликтовать нет, кто был против нас — давно ушли.

Мужчины из Лады послушно заливают огонь и убирают мангал в багажник. Один из них — Арут, армянин, живущий сейчас в Анапе.

— Мы приехали из России специально — отмечать. Поедем теперь искать более удобное место для пикника.

На площади сегодня были и другие россияне. Над толпой возвышался плакат «Москва и Питер с вами». По улице шли мужчины с транспарантом «Красногорск».

Но были и гости не издалека: из соседних сел, из других городов Армении. Из села Бюрокан, у подножья Арагаца, приехал КАМАЗ, груженый снегом. Снег вывалили на брусчатку площади — и начались зимние забавы. Взрослые мужчины, как дети, кидались снежками. Снег — это тоже символ чистой революции.

Над площадью еще летали мячи, люди посреди праздника играли в волейбол.

На стенах домов, в руках людей плакаты с фотографией Никола и подписью «Никол — варчапед», это по-армянски премьер-министр. Никол везде — на футболках, на значках, на витринах кафе и магазинов.

В это время в фонтане, по пояс в воде, ходит мужчина и собирает мусор, который кто-то выбросил во время праздника. После каждого митинга армяне собирались на субботник — и сами убирали город. Так и сейчас.

Центр Еревана. Фото: Екатерина Фомина / «Новая газета»

В кафе Champagine на проспекте Маштоца гремит музыка, на лестнице вывешен армянский флаг. На асфальте составлены десятки уже пустых бутылок из-под армянского шампанского. Наливают всем прохожим.

— Почему вам так весело? — спрашиваю мужчин, которые на раздаче. Один из них встряхивает очередную бутылку шампанского, откупоривает ее и полностью выливает на меня.

— Теперь понимаешь? — радостно справилась он, когда я уже с головы до ног стою мокрая. — Сегодня наш праздник.

Брат хозяина кафе Тигран объясняет мне, что помещение — их собственность, семья их небедная:

— Но достала уже коррупция, наша Армения маленькая и жить надо по законам маленькой страны. Мы не надеемся, что олигархи вернут бабки. Но хорошо хоть то, что они больше красть не будут.

Тигран достает телефон и показывает фотографии: как он перекрывал во время протестов проспект — в одиночку, сидя на стуле, с армянским флагом.

Вечером новый премьер-министр вышел в эфир на своей странице в фейсбуке — как и весь прошлый месяц протестов — но уже из своего нового кабинета в Президентском дворце.

— Уважаемые сограждане, надеюсь, вам хорошо! Нахожусь на Баграмяна, 26.

Ереван, Армения