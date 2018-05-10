Полиция показала зубы

5 мая 25-летнего Михаила Цакунова, который работает развозчиком пиццы, задержали на Дворцовой площади во время митинга «Он нам не царь». Внимание ОМОНа привлекла большая желтая надувная утка, которая давно стала одним из символов протеста. Михаил с друзьями нашли ее на Гороховой улице (до этого утку «арестовали» полицейские) и решили вернуть владельцам — активистам движения «Весна». Пока несли — всех задержали.

Помимо штрафа в 10 тысяч рублей за участие в незаконном митинге, Михаила Цакунова обвинили в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья — а это уже уголовное наказание (статья 318 часть 2), за которую может грозить до 10 лет лишения свободы. Полицейский, который его задерживал, утверждает, что Михаил выбил ему зуб. 7 мая пострадавший А. Сухоруков в Дзержинский районный суд не явился. Студент Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Никита Дорофеев, узнавший о деле Цакунова из новостей, принес видеозапись, которую сделал в момент задержания: на кадрах видно, что грубо себя вели не молодые люди, а полицейские, буквально повалившие ребят на землю. Судью Владимира Васюкова видеозапись не впечатлила, он оставил Цакунова под стражей до 4 июля.

Необычные

Настя и Миша любят татуировки, черный цвет, любят эпатировать внешним видом окружающих. У Насти — в ушах тоннели (модная форма сережек), у Миши — татуировка в виде слезы на щеке. Познакомились они в соцсетях, встречались в Шадринске, где Миша родился, а Настя училась, летом 2017 года уехали в Петербург — в поисках лучшей жизни. «В Шадринске плохо с работой, к тому же Миша хотел поступить в колледж в Петербурге», — всхлипывает Настя. Снимали квартиру в Новодевяткино, работали, гуляли по городу, строили планы. В апреле к ним приезжали родные Михаила — Михаил их развлекал, пока Настя тяжело болела пневмонией, а 11 мая ждали маму Насти. Михаил собирался сделать Насте предложение.

5 мая молодые с друзьями поехали на Дворцовую площадь смотреть репетицию парада. Вышли на станции Гостиный двор, не спеша двинулись к Дворцовой. Делали фотографии, смеялись, развлекались. Дошли до Александровского сада.

Утиная история

В тот день в Петербурге, как и во многих городах России, проходила несогласованная акция «Он нам не Царь». Активисты из молодежного движения «Весна» принесли большую желтую надувную утку, ставшую символом борьбы с коррупцией после расследования Алексея Навального о недвижимости Дмитрия Медведева.

Фото: Петр Ковалев/TASS

Год назад, 12 июня на Марсовом поле, полицейские уже изымали надувную утку и использовали ее в суде, как вещественное доказательство:

«Некоторые имели средство наглядной агитации в виде желтой игрушечной утки, то есть участвовали в несогласованном митинге», — копировали они из протокола в протокол.

28 января активист движения «Весна» Артем Гончаренко был арестован за то, что демонстрировал надувную утку из окна дома рядом с Площадью Пролетарской диктатуры.

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5 мая утка, плавающая в фонтане у Адмиралтейства, веселила всех. Когда полиция начала задерживать активистов в начале Невского, ребята из «Весны» бросились им на помощь, а утку оставили купаться. Полиция выудила утку из воды и «арестовала». Фотография надувной игрушки в окружении вооруженных дубинками полицейских обошла многие СМИ.

Фото: Петр Ковалев/TASS

Так бы и закончился уткин день, если бы не проходившая мимо компания Насти и двух Миш.

«Ребята увидели, что полицейские отдали утку рабочим, чтобы те унесли ее, — говорит Настя Днепровская. — А те начали с ней фотографироваться. Мишин приятель, тоже Миша, (Чередниченко – ред.) побежал к ним: «давайте заберем, наверняка у нее хозяин есть». Есть видео, где Миша бежит с уткой по Гороховой и сворачивает в ближайший двор. За ним бегут две девушки и хохочут: «Миша забрал утку, мы украли утку».

Настя и Миша Цакунов на это видео не попали, они есть на другом, не менее дурашливом, где друзья все вместе пытаются сдуть утку, но массивная игрушка плохо поддается. «Я даже не знала, что эта утка означает. На ней была наклейка «Весна», — говорит Настя.

Ребята таскали птицу с собой, принесли ее в «Subway», где отогревались чаем, после чего решили ехать домой и уже вызвали такси. Но, выйдя на улицу, увидели толпу, которая шла обратно к Дворцовой. «Мы из любопытства пошли следом, — рассказывает девушка. — Прошли через площадь, встали у Эрмитажа, разговаривали».

Именно этот момент попал на камеру студента Никиты Дорофеева. В кадре два Миши держат утку. Цакунов, отвернувшись от друга, разговаривает с Настей. В следующую секунду на них налетают 5 сотрудников ОМОНа в касках и с дубинкамиг. Настя падает, Миша Цакунов — тоже.

«Мы разговаривали, я краем глаза увидев тень, поняла, что ко мне подбегают. Мишу не видела, меня резко повалили набок. Я этот момент даже не помню, как будто память отключилась. Помню, меня подхватили и потащили к автозаку. Потом я уже почувствовала, что содрана рука и колено — синяки огромные на коленях, на боку. Меня подташнивало и кружилась голова. В автозак поместили и Мишу Чередниченко. Я посмотрела в окно и не увидела своего Мишу», — вспоминает Настя.

Настю и Мишу доставили в разные отделения. Цакунова обвинили не только в участии в несанкционированном митинге, но и в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни и здоровья. Полицейский, которому он якобы выбил 22-й зуб, весь вечер работал там же, в 28 отделении.

«Михаилу сказали: ты выбил зуб полицейскому. И показали — кому, — говорит адвокат Цакунова Герман Параничев. — Михаил утверждает, что пытался встретиться с «пострадавшим» взглядом, но тот все время отворачивался — ни разу в глаза не посмотрел».

«Пока что у обвинения есть только показания самого сотрудника полиции, который утверждает, что Михаил каким-то образом нанес ему удар, «имея на это ярко-выраженные намерения и неприязненные к нему отношения, — продолжает Параничев. — Просматривая видеозапись самого задержания мы не видим ни неприязненного отношения, ни размахивания руками. На мой взгляд сотрудники, мягко говоря, превысили свои полномочия. Когда огромные мужики в шлемах несутся на тебя и твою девушку — это страшно. На судью видео не произвело впечатления — он объявил, что какие-то фрагменты действий, возможно, не попали в кадр».

Михаил Чередниченко, который забрал утку у дворников, отделался штрафом в 11 тысяч рублей за участие в незаконном митинге и неповиновение сотрудникам полиции. «Новой» он сказал, что знает Мишу несколько лет и что он «100% мирный тихий парень. На видео же видно, что он не бил полицейского».

Настя осталась одна

Настю Днепровскую и других задержанных долго держали в автобусе, не разрешали ходить в туалет, сначала привезли в одно отделение, потом в другое, не обращали внимания на жалобы на состояние здоровья. Ее паспорт остался в рюкзаке у Миши. В одном из отделений она ужаснулась, увидев среди задержанных «девочку-школьницу с портфелем».

Из отделения полиции ее забрала «Скорая». После «нападения» полицейских у нее сильно болели руки, бок, колени от ссадин и ушибов, кружилась голова, тошнило, кроме того, Настя только что перенесла пневмонию. «Скорую» вызвал один из задержанных. Врачи приехали быстро, осмотрели девушку и сказали, что забирают — подозревали сотрясение мозга. К удивлению девушки, ее действительно серьезно обследовали. Но каждые полчаса ей звонили следователи, говорили, что ее парень обвиняется в чем-то серьезном и просили приехать, чтобы дать показания.

После полуночи врач сообщил, что кости целы, сотрясения нет, но есть остатки пневмонии, ушибы и ссадины. Ей предложили госпитализацию, но Настя решила ехать к следователям, чтобы помочь Мише.

С таксистом ей повезло — водителем оказался добродушный пожилой грузин, который разговорил девушку и так расчувствовался, что предложил довезти до дома после того, как ее отпустят. Следователь заявил, что без паспорта никаких показаний у нее не возьмет, но, прежде чем отпустить домой, долго стращал. «Сказал, что у Миши серьезная статья, предъявлено обвинение, что надо думать о последствиях, намекнули, что надо искать другого молодого человека и вообще уехать из Петербурга».

До болезни Настя неофициально работала в колл-центре, из-за воспаления легких потеряла работу. После задержания Саши она осталась без денег и работы, говорит, что пришлось прервать курс антибиотиков, потому что ей не на что купить лекарства.

Единственный раз после 5 мая, когда ей удалось увидеться с Мишей — на суде 7 мая. Поговорить не удалось — все заседание они перемигивались. Во время одного такого «разговора», Миша намекнул ей о своем желании жениться: «Он показал мне на руку и палец. Я все поняла. А потом он рассказал адвокату, что собирался сделать мне предложение, когда приедет моя мама».

«Я не верю, что он кому-то мог выбить зуб. Он человек такой, что не будет сопротивляться, а если его по земле тащат — какое тут может быть сопротивление? Они все в шлемах, держались вплотную — это же нереально. Да и Миша — не здоровый качок, — Настя начинает снова плакать. — Ему всегда всех жалко, даже улитку, на которую случайно наступит на дороге. Он очень много работал в собачьих приютах волонтером, вольеры строил, даже дрессировать их пытался. Мы хотим завести пса, но пока живем в съемной квартире».

Слова Насти отчасти подтверждает и страница Михаила в ВК – мирная и абсолютно аполитичная.

Анастасия Гаврилова — специально для «Новой»