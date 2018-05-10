«Я рванул с миномета вместе со всеми «за Родину, за Сталина». Старшина ударил, я в окоп свалился. Жизнь мне спас»

Семен Петрович собирается на парад. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Семен Петрович Малышев родился 1927 году в деревне Осиново Тихвинского района Ленинградской области.

В 16 лет его забрали на фронт.

Служил пулеметчиком в 48-м полку 136-й стрелковой дивизии.

Через полтора месяца получил ранение, попал в госпиталь. После выздоровления был направлен в пограничное училище.

С 1945 по 1951 год служил на финской границе.

На войне погибли его отец и два старших брата — Иван и Николай. Мать с младшей сестрой были в тылу и остались живы.

Семен Петрович входит в здание Администрации Невского района. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

«Взрослые ездили в Тихвин, оттуда и привезли в деревню новость, что началась война. Я портупею надел сразу. Мы тогда не понимали, как страшна война». «Нас называли кулаками, у нас все было. Когда началась война, мы всю живность убили и скормили солдатам. Лучше пусть наши едят, чем немцам достанется». «Старшего брата убили в первый день войны на польской границе. Официально он пропал без вести, а за пропавших пособия не давали. Средний брат, Николай, погиб на Невском пятачке в 1942 году. Отец тоже пропал без вести». «Когда начали голодать, меня забрала к себе секретарь сельсовета, чтобы матери с сестрой стало легче. Я жил в соседней деревне, учился в школе и на минометчика». «Когда нас увозили на войну, мама схватилась за грузовик, но не удержалась и упала, он ей по ноге проехал. Потом я уже узнал, что с ногой все в порядке. Но этот случай мне запал в душу». «Один раз немцы пошли на нас, я убежал с миномета и рванул вместе со всеми «за Родину, за Сталина». Старшина тогда мне по затылку ударил так, что я в окоп свалился. Этим он мне жизнь спас». «Помню, за едой надо было идти пять километров. Однажды мы пошли вдвоем, нагрузились. Я взял что полегче — водку, потому что был заморышем, а баянист кашу. Подходим уже к своим, а они смеются, говорят — ну вы трусы, обделались. Баянисту пробило осколком рюкзак железный, и каша потихоньку вытекала сзади по брюкам» «Я был минометчиком. Мы должны были стрелять несколько раз, потом перебегать на другое место или в укрытие, один раз я не успел. Немцы бросили термический снаряд, и меня ранило. Осколок попал в голову, я получил ожоги по всему телу. Таким образом, на войне я пробыл только полтора месяца». «В училище кормили хорошо, давали масло и сахар. Выбросили мои обмотки и дали форму. Я людям хлеб носил — они приходили к училищу, стояли за проволокой, ждали, когда мы едой поделимся». «Мне кажется финны, норвежцы и шведы намного вежливее нас. Когда я служил в КГБ, мы ходили в штатском, так мне всегда молодые место уступали. А сейчас я с палочкой хожу, и в метро редко место уступают, все копаются в телефонах. Бывает обидно. Но есть и те, кто помогает. Я недавно сломал ногу, так подбежали молодые люди, вызвали мне скорую».

В администрации ветераны собираются перед началом парада. Здесь им выдают куртки, шарфы или искусственный цветок-брошь с георгиевской лентой. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Семен Петрович и другие ветераны приехали на Дворцовую площадь. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Демонстрация военной техники. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Ветераны смотрят Парад Победы. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Ветераны смотрят Парад Победы. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Александровская колонна и боевые МИГи. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Семен Петрович возвращается домой на машине администрации. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Семен Петрович достает из почтового ящика листовки и конверты с поздравлениями. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Дома. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Внучка Лиза поздравляет дедушку с Днем Победы. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Календарь на полке. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»

Внучка Лиза и сноха Елена накрывают на стол. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»