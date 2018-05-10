Не Саакашвили

Во вторник, 8 мая, лидер протестов в Армении последних недель Никол Пашинян со второй попытки стал премьер-министром страны — за него отдали голоса 59 депутатов. Сменивший куртку на респектабельный пиджак Пашинян начал с места в карьер и уже предложил президенту Армену Саркисяну отправить в отставку главу Службы национальной безопасности и начальника полиции. Но эти шаги определенно тактические и даже рефлекторные: лидеры революции часто начинают с того, что свергают ставленников предыдущего режима. Что же до других шагов — в первую очередь внешнеполитических, — новый премьер пока ведет себя крайне аккуратно. Примечательно, что первый международный визит Пашинян совершит в Сочи, чтобы встретиться с Владимиром Путиным (партия «Елк», которая выдвинула революционера, против Армении в Евразийском союзе, а он — в принципе «за», поэтому и едет на саммит ЕАЭС). Достаточно осторожно новый премьер высказывается о проблеме Нагорного Карабаха, хотя 9 мая — к неудовольствию Баку — Пашинян уже успел слетать туда на вертолете.

Позиции Пашиняна как премьера пока еще до конца не ясны, но уже можно говорить о контурах продвигаемой им повестки, говорит «Новой» эксперт Московского центра Карнеги Вадим Дубнов. С Нагорным Карабахом при этом как раз проще всего: там Пашинян, вероятно, вообще ничего не будет трогать. «Не думаю, что надо как-то провоцировать события в Ереване на проблему Карабаха, — говорит Дубнов. — Пашинян будет действовать в тех же самых узких рамках, в которых действовал Саргсян. Когда мы говорим о Карабахе, нужно понимать, что эта проблема решается через компромиссы. Для Пашиняна они сейчас невозможны (он же не хочет растерять ресурс поддержки у народа), поэтому максимум, что он может, — это дальше обсуждать технические вещи по этой проблеме; это единственное, что сейчас там возможно».

С отношением Москвы к Пашиняну дело обстоит сложнее. Впервые за долгие годы официальные лица России демонстративно не вмешивались в происходящее в другой стране, а некоторые — например, представитель МИД Мария Захарова — едва ли не поддерживали самостоятельность выбора братского народа.

Единственным, кто высказался резко против, стал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев в эфире радио «Комсомольская правда», который пожелал Армении «колбаской катиться». И в кои-то веки — неслыханное дело! — за слова журналиста в эфире открыто стал отдуваться пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Эти высказывания не имеют и не могут иметь ничего общего с официальной линией Москвы в отношении Армении, — заявил Песков ТАСС. — И так же они не имеют и не могут иметь ничего общего с теми теплыми чувствами дружбы и братства, которые исторически есть у россиян к армянскому народу».

Собственно, невмешательство Москвы — это четко выверенная стратегия с «самого верха», считает Вадим Дубнов. «Москва реагировала совершенно правильно, — говорит эксперт. — Ощущение, что была дана команда «пусть делают, что хотят, все равно от нас никуда не денутся». Есть понимание, что Пашиняну резко с Москвой сейчас ругаться нельзя». Проблема для нового премьера заключается не только в том, что больше половины бизнеса в Армении связано с Москвой, но еще и в том, что многие бизнесмены действуют в ее — Москвы — интересах. «Поэтому по любому поводу свою позицию с Россией Пашинян должен будет обсуждать», — добавляет Дубнов.

В качестве примера, как это работает, эксперт приводит ситуацию с заключением договора об ассоциации с Евросоюзом, который подписал предыдущий премьер Серж Саргсян. Дубнов называет это соглашение «оскопленным» и уточняет, что Москва решила: такой формат сейчас возможен. Примерно такими же методами «консультаций» будет строиться политика взаимоотношений между двумя странами и дальше, считает политолог.

Ключевой же проблемой непосредственно для самого Пашиняна сейчас будет формулирование собственной повестки — а что же он в итоге хотел от своей революции после того, как она привела к успеху. Понимание дальнейших ориентиров во внешней и внутренней политике новому армянскому премьеру еще предстоит сформулировать, но уже сейчас у экспертов есть ощущение, что Пашинян не станет для Армении и России ни Саакашвили, ни Ющенко. «Хотя, если не быть такими, как они, я не очень представляю, как можно реформировать Армению [в ее нынешнем состоянии]», — заключает Вадим Дубнов.