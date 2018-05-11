Игра в два рекорда

До встречи со сборной Чехии подопечные Ильи Воробьева в Дании в основном били рекорды результативности и «непропускаемости» — с трех встреч «на 0» сборная России еще ни разу в своей истории не начинала.

Ведомые «дядькой» Павлом Дацюком россияне на льду столичной «Роял-Арены» катком прошлись по Франции, Австрии и Белоруссии, забросив в ворота соперников 20 безответных шайб. Ни у одного из главных фаворитов такого облегченного графика не было. И удивляться приходилось разве что беззубости оппонентов, которые явно берегли силы для междоусобных разборок.

Воробьев уже после второго матча начал призывать не возносить свою сборную до небес и не упиваться легкими победами. Тренера-дебютанта, да еще с приставкой «и.о.» можно понять — дальше не ожидается ни одного проходного матча, а истинные возможности во многом новой команды неизвестны даже ему самому. Конечно, приятным откровением выглядела игра ведущего звена Кирилл Капризов — Павел Дацюк — Евгений Дадонов, впечатляла организация обороны, но опять же матчи выглядели не более чем тестовыми.

Те же шведы, встречей с которыми россияне будут завершать групповой турнир, одержали четыре победы кряду с разницей шайб 18:2, и не только над заведомыми аутсайдерами. В группе «В», играющей в Хернинге, очки потеряли уже все лидеры, причем великолепно выглядевшие на старте финны 9 мая уступили хозяевам-датчанам, что стало, по сути, первой сенсацией чемпионата. Но датчане и не собираются останавливаться на пороге плей-офф. У них прекрасный вратарь Фредерик Андерсен из «Торонто», сумасшедшая поддержка болельщиков, и никому из фаворитов группы «А» в стадии четвертьфинала легко не будет.

Сборная России уже никого из Национальной хоккейной лиги не ждет. Были надежды на трио из «Вашингтона», но столичные, во многом усилиями Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, превозмогли наконец своего главного обидчика в лице «Питтсбурга» и только начинают финальную серию Восточной конференции. Соперник — «Тампа» с голкипером Андреем Василевским и форвардом Никитой Кучеровым. Конечно, один из лучших центр­форвардов мирового хоккея Евгений Малкин в связи с вылетом «Питтсбурга» мог бы помочь, но для него сейчас важнее залечить болячки. Так что заокеанский десант, как и предполагалось, оказался сведен к минимуму.

Насколько это станет проблемой, покажут ближайшие дни. Пока все четыре выигранных Россией в новом столетии чемпионата мира без помощи звездных легионеров не обходились. В Квебеке-2008 на них строилась сборная, в Берне-2009 солировал признанный самым ценным игроком Илья Ковальчук, в Хельсинки-2012 блистал также «самый ценный» Евгений Малкин, да и в последнем для России золотом чемпионате в Минске-2014 без заокеанских джокеров не обошлось.

Теперь надеяться больше не на кого, кроме как на самих себя. Еще не выходил на лед Никита Гусев, который только начал тренироваться вместе с командой после болезни (по слухам, лучший бомбардир олимпийского турнира переболел той же свинкой, что во время розыгрыша Кубка Гагарина вывела из строя нескольких игроков ЦСКА). Штаб российской сборной уже дозаявил голкипера Илью Сорокина и форварда Никиту Сошникова. Осталось одно вакантное место, на которое претендуют два резервиста — защитник Алексей Береглазов и форвард Алексей Бывальцев.

Пополнение у той же чешской сборной куда серьезнее — в последний момент команду Йозефа Яндача пополнили два сильных форварда «Бостона», проигравшего как раз «Тампе», — Давид Пастрняк и Дэвид Крейчи. Вообще составы ближайших соперников, разве что кроме швейцарцев, выглядят очень солидно.

Но играют же не имена. О рекордах, как напоминал Илья Воробьев, следовало забыть сразу же после их установления. С четверга началась большая игра. Уже без всяких рекордов.