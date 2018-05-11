Перестроились для прорыва

7 мая Владимир Путин стал президентом России в четвертый раз. Сразу после торжественной части Путин назвал имя премьер-министра, которого он хотел бы видеть рядом с собой в ближайшие шесть лет. Никакой интриги: этим человеком снова стал Дмитрий Медведев — его кандидатуру на следующий день большинством голосов утвердила Госдума (против были только КПРФ и справедливороссы, но в нынешней конфигурации парламента они вообще могли не приходить на голосование — ничего бы не изменилось).

Медведев и его правительство нужны Путину для того, чтобы нести бремя новых «майских указов». Выступая на инаугурации, президент заявил, что России сейчас нужны «прорывы во всех сферах». Под «прорывами» понимается документ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», который, по идее, должен определять, ради чего будет жить страна в ближайшие годы. Путин требует от подчиненных и остальных россиян роста численности населения, увеличения продолжительности жизни (до 80 лет), роста реальных доходов россиян, снижения уровня бедности, улучшения жилищных условий для 5 миллионов россиян ежегодно. Кроме того, президент хочет увеличить количество организаций, использующих технологические инновации до 50% от общего числа, а все в целом должны больше использовать цифровые технологии. Как итог — Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

Впрочем, президент обо всем этом говорил и раньше. «Есть необходимость говорить какие-то новые слова. Социологические данные говорят, что люди несколько устали от геополитического напряжения и предъявляют претензии к власти, что она мало занимается внутренними проблемами, — говорит «Новой» политолог Кирилл Рогов. — До некоторой степени ответом на это и является риторика Путина — еще начиная с послания, в котором тоже были определенные пассажи про прорывы».

«Что касается нового «майского указа»: приказано нам жить до 80 лет — будем стараться, — иронизирует политический эксперт Глеб Павловский. — Но я думаю, что мы и до этого старались. Это фактически приведет только к цифровым манипуляциям чудовищных масштабов. Будут умерших от одних болезней причислять к другим, статистика станет объектом выгодного инвестирования. Понадобится очень много с ней работать, чтобы убедить людей, что они живут до 80 лет». Такой курс, который определил Путин первыми назначениями и первыми указами, Павловский определяет как «программирование слабого президентства» — а как следствие, и слабого правительства. «Видимо, не за горами кризис, который вернет к реальности и заставит чем-то заниматься всерьез, но риторика Путина с «прорывами» совсем не утешает», — констатирует Павловский.

Новые указы так себе еще и потому, что ставят перед собой не очень выполнимые цели, добавляет экономист Игорь Николаев. «Владимир Путин поставил задачу войти в число пяти крупнейших экономик мира: хорошо, конечно, ставить амбициозные задачи, но будем исходить из реальности, — говорит директор института стратегического анализа компании ФБК. — Чтобы темпы были выше общемировых — это значит больше 3,5%. У нас, как известно, значительно меньше, и, судя по тому, как та же промышленность росла по итогам первого квартала и марта, ничего хорошего нас не ждет. Наши темпы роста сейчас раза в три меньше, чем надо было бы. При этом еще учтем, что санкционное противостояние увеличивается. Цены на нефть вряд ли сильно вырастут. На мой взгляд, это хоть и правильная задача, но с учетом динамики экономического развития, с учетом общего понимания экономических реалий — это задача нереальная». К тому же Путин хочет инфляцию не выше четырех процентов, но это возможно разве что в ближайшие год-два: потом потенциал для роста цен будет сдерживать очень сложно, предупреждает Николаев.

Правда, пока свеженазначенный премьер Медведев смотрит в будущее с оптимизмом. На выполнение «майских указов» нужно 25 триллионов рублей, но часть их уже заложена в бюджет, так что надо найти только 8 триллионов — и они уже найдены. «Я не знаю, как эти 25 триллионов рублей на выполнение указов посчитаны, — сомневается эксперт Комитета гражданских инициатив Евгений Гонтмахер. — Должны устойчиво расти реальные доходы населения. Это же связано напрямую с тем, как будет расти зарплата бюджетников. Там, например, написано, что пенсии должны расти не ниже инфляции. Там также написано, что у нас будет естественный прирост населения. Пока все звучит пропагандистским залпом, 25 триллионов рублей — у простого человека кружится голова от этих цифр. На деле может оказаться, что это пузырь и иллюзия. Естественно, возникает вопрос источников. Откуда вы их возьмете? То ли наше правительство рассчитывает, что цена на нефть у нас будет до скончания века расти в заоблачные высоты, то ли это будет за счет дополнительных налогов. «Ребят, вы хотите получить себе повышение благосостояния, так вы сами себе его и платите» — так это звучит».

Надо сказать, что дополнительные сборы с населения, по сути, уже анонсированы. Медведев еще до переназначения премьера всерьез обсуждал с кабинетом концепцию повышения НДФЛ на два процента для всех россиян (правда, сам премьер был против), а к тому же уже после возвращения в свое кресло глава правительства заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста.

Сразу после своего назначения Дмитрий Медведев уже обрисовал контур своего ближнего круга из замов. В числе вице-премьеров он не захотел видеть Игоря Шувалова, Дмитрия Рогозина и Сергея Приходько. Зато добавились новички — министр финансов Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова (они будут отвечать за экономику и социальную сферу — то есть быть проводниками того самого повышения пенсионного возраста), а также заместитель главы аппарата правительства Максим Акимов. Из должности полпреда в ЦФО в кресло вице-премьера пересаживается Алексей Гордеев (он будет отвечать за сельское хозяйство), а с должности заместителя министра обороны на место Рогозина приходит Юрий Борисов.

Но главная кадровая неожиданность произошла среди тех, кто удержался в новом составе из старого. Ольга Голодец из социальной сферы отправлена курировать культуру и спорт, а вот Виталий Мутко брошен на сферу строительства, чтобы «не прогибаться под внешними обстоятельствами». При этом когда Медведев объявлял, что он переводит Мутко в строительство, даже в эфире канала «Россия 24» были слышны возгласы «Это смешно!».

Политолог Аббас Галлямов считает, что это «пощечина общественному мнению». «Человек оскандалился на одной теме и, словно в благодарность, его повышают, вручая ему другую — гораздо более масштабную должность, — говорит Галлямов. — Путин в очередной раз продемонстрировал (формально кандидатуры предлагал Медведев. — Ред.), что, принимая кадровые решения, на общественное мнение он внимания не обращает. Ну а то, что общество вынуждено было это проглотить, — очередное доказательство его полного паралича».

Никакого доверия со стороны бизнеса к Мутко не будет, учитывая его репутацию, прогнозирует Галлямов, и, очевидно, не будет никакого роста на рынке. Но в том-то и дело, что эта задача, видимо, на самом деле вообще не очень закладывается в действия правительства на ближайшие шесть лет. Даже приход Силуанова и Голиковой не означает какого-то «прорыва» в экономической политике кабинета министров. «У Медведева и Силуанова нет задачи развивать экономику. У них функция: минимизировать издержки, которые экономика несет из-за политики Путина, — говорит политолог Дмитрий Орешкин. — Путин избрал такую политику, при которой деньги бегут из России. Медведев, например, не самый эффективный менеджер, но и не самый плохой, а главное, абсолютно лояльный. Он послушно несет эти гири, об него все ноги вытирают, но он несет. Силуанов при нем был совсем неплохим министром финансов. Задача и Силуанова, и Медведева — не обеспечивать экономический рост, а не давать ему сильно упасть».

Но самое главное качество нового правительства, добавляет Павловский, это его полная несамостоятельность. «Можно назначить кого угодно: в таком правительстве первым вице-премьером может быть хоть патриарх Кирилл. Путин уходит от риска создать сильное правительство, чтобы не получить тем самым преемника. Он не пошел на разрушение верхушки исполнительной власти, и теперь власть будут демонстрировать казаки на студентах», — рисует не очень прорывные, но, похоже, главные перспективы всей российской действительности на ближайшие шесть лет Павловский.