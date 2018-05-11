10 лет за пакет перуанского чая
Омский областной суд оставил в силе приговор отцу-одиночке за «контрабанду наркотиков» через российско-казахстанскую границу
КПП на границе с Казахстаном. Фото: Владимир Зимин/ТАСС
Георгий Бородянскийсобкор по Омской, Томской и Тюменской обл.
На заседании президиума Омского областного суда 7 мая осужденный за «приобретение и контрабанду наркотиков» Алексей Новиков зачитывал по видеоконференцсвязи доводы против вынесенного ему приговора. Произносил он их ровным голосом, спокойным до отстраненности, как будто речь идет не о нем, второй год отбывающем срок в колонии строгого режима. И только на последнем, восьмом, пункте голос дрогнул.
Алексей сказал, что стал отцом-одиночкой, поскольку мать его дочери лишена родительских прав. Она ее бросила, и четырехлетняя девочка живет с бабушкой. Слова прерывались слезами, которые не сыграешь, да и не та ситуация, чтобы давить на жалость: всхлипы, какими бы они ни были громкими, в протоколы судебных заседаний не вносятся.
34-летнего Алексея Новикова задержали в сентябре 2015, когда он добирался автостопом до жены и дочери, живших в Самаре, и решил срезать путь через Казахстан. На погранпереходе «Исилькуль-автодорожный» Новиков доверчиво подошел к постовому и спросил, можно ли пересечь границу пешком. Постовой Михайлов увидел в мужчине с полупустым рюкзаком что-то подозрительное, вызвал сослуживца Данилова, и они провели досмотр вещей путешественника, в ходе которого обнаружили пакет с «веществом растительного происхождения».
Новиков пояснил пограничникам, что это — чай из Перу, заказанный им по интернету, текст этикетки на испанском языке переводится так: «Шесть уникальных трав для профилактики и лечения сахарного диабета». Этой болезнью Алексей не страдал, но к разного рода чаям относился с пристрастием.
Вообще, он — человек не без странностей. Из-за родовой травмы, рассказала нам его мама Ирина Павловна, в раннем детстве тяжело болел. Медики ставили страшные диагнозы: ДЦП, задержка в развитии, аутизм. «Но я с ним очень много занималась. Нашла специалистов, которые поставили его на ноги. В четыре года он научился играть шахматы, в первый класс уже сам пошел...».
В отрочестве Алексея одолевали глобальные идеи (а у кого их в этом возрасте нет), которые маме казались болезненными: искал смысл жизни, «думал о том, как спасти человечество». Став старше, вроде бы, приземлился: женился, работал массажистом, пробовал заниматься бизнесом, но неудачно. Годам к тридцати снова, говорит мама, «ударился в мистику»: искал пути «просветления», бывало, целыми неделями голодал, выбрасывал из дома «лишние вещи» и даже мебель, считая, что «для просветления нужно отказываться от материального». Увлекся и «шаманскими травами», которых много в латиноамериканских чаях, и тратил на них ради просветления иногда последние деньги…
Понятно, стражам российско-казахстанской границы всего этого не объяснишь, но попытался Алексей просветлить и их: предложил им заварить «сомнительный чай» и попробовать, чтобы удостовериться в его безопасности. Погранцы, естественно, отказались: они решали свою задачу, которая от просветления далека.
Данилов взял пакет, куда-то с ним удалился и вскоре вернулся, сказав, что Новикову необходимо задержаться. Через несколько минут на КПП прибыла оперативная группа в составе оперуполномоченного — капитана ФСБ Абдрахманова и кинолога с собакой. Кокер-спаниель равнодушно отвернулся от чая, не учуяв в нем ничего криминального.
Пограничники не стали составлять акт об использовании служебной собаки, хотя сделать это были обязаны, и во всех протоколах ни разу о ней не упомянули.
Но на снятом самим Абдрахмановым видео, приобщенном к делу, собака фигурирует.
Пакет с «веществом темно-зеленого цвета растительного происхождения с характерным запахом мятного чая» (таково его дословное описание в протоколе) был изъят в присутствии понятых, а Новикова отпустили на все четыре стороны.
Загадочные превращения «вещества с мятным запахом»
Через три месяца Новиков был объявлен в розыск: экспертиза ФСКН обнаружила в перуанском чае «искусственные каннабиоиды», то есть спайсы. 29 января 2016 правоохранители его задержали, увезли за 800 км в Исилькуль и поместили в следственный изолятор, предъявив обвинение по статьям «незаконное приобретение наркотических средств» (ч.2. ст. 228 УК РФ) и их «контрабанду» (ч. 3 ст. 229.1 УК РФ).
Дело было передано в Исилькульский городской суд. Подробности судебного разбирательства описал на своем сайте новосибирский адвокат Андрей Власов. Даже ему, человеку бывалому, которому к безобразиям отечественного правосудия не привыкать, дело это показалось по-своему уникальным — в нем нет ни единого доказательства вины обвиняемого, зато предостаточно признаков фальсификации вещдоков.
К примеру, бирка, которой опечатан пакет с растительным веществом, изъятым у Алексея Новикова – совсем не та, что прикреплена к пакету, отданному следователями эксперту. На первой стояли подписи старшего ночной смены Алфимова и вышеупомянутого Абдрахманова, на второй — старшего дневной смены Тарасевича. Как следует из показаний всех опрошенных свидетелей–коллег Тарасевича, он покинул КПП в 19.30, а видео, снятое Абдрахмановым на служебную камеру, показывает еще более поздний час — между 21 и 22.00.
В судебном заседании Тарасевич сказал, что бирку он подписал заранее, а за изъятием наблюдал из своего кабинета, в котором дверь была открыта, но это оказалось неправдой: на видео она все время закрыта, и Тарасевича на нем нет.
Видеозапись, по словам адвоката, «раскадрирована», прерывается, в ней отсутствует один файл — нет как раз момента изъятия и упаковки «подозрительного вещества».
Судью Белобородову эти обстоятельства не заинтересовали: в ходатайстве о почерковедческой экспертизе она отказала, а независимая экспертиза, проведенная по заказу Власова, показала, что бирка и подписка свидетелей, где значится фамилия Тарасевич, подписаны разными людьми.
Поддельны, как выяснилось, и подписи на протоколе допроса одного из понятых — Кузнецова. Он письменно подтвердил Андрею Власову, что никто его не допрашивал, и «С моих слов записано верно» писал не он. Про второго понятного сказать нельзя ничего, поскольку он не смог встретиться с адвокатом и не приехал на судебный процесс.
Как следовало ожидать, при передаче эксперту пакета с вещдоком изменилась не только прикрепленная к нему бирка, но и его содержимое. Исчезла вложенная в пакет этикетка на испанском языке с описанием достоинств перуанского чая, и само «темно-зеленое вещество с мятным запахом» преобразовалось в «коричневое» с запахом «резким, специфическим».
Адвокат обратился с заявлениями к прокурору Омской области, в Управление ФСБ и в Военно–следственный отдел СК России по Омскому гарнизону, попросив их «возбудить уголовные дела в отношении лиц, фальсифицировавших материалы уголовного дела» — старшего смены пограничного пункта Тарасевича и следователя УФСКН Безруковой, подделавшей протокол допроса понятого.
Областной прокурор заявление Власова переслал исилькульскому, на которого и жаловался адвокат, а тот отправил его в следственный отдел, из которого по сей день нет никаких вестей. УФСБ отписало, что такими делами не занимается, а Военно-следственный отдел ничего письменно не ответил, устно же заявителю сообщили об отказе в возбуждении уголовного дела.
В ноябре 2016 года судья Белобородова огласила приговор Новикову: 10 лет и 1 месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Областной суд оставил приговор без изменений, а вот Верховному что-то в нем не понравилось, и он отправил его на пересмотр – в областную кассационную инстанцию.
Не надо умысла, когда есть домыслы
Сейчас делом Андрея Власова занимается организация «Русь сидящая». Сотрудничающая с ней адвокат Юлия Копейкина сказала «Новой», что результаты экспертизы на самом деле ничего не доказывают:
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«Эксперт не обосновал, почему отнес исследуемое вещество к наркотическим – отсутствуют его описания, графики, нет ссылок на научные данные, хотя федеральный закон «О государственной экспертной деятельности» требует, чтобы выводы эксперта были научны, повторяемы, проверяемы. К тому же исследование проведено на непроверенном оборудовании — нет сведений, чтобы газовый хроматограф, использованный экспертом, прошел, как положено, ежегодную проверку. Я настаиваю на том, что это — не экспертное заключение, а домыслы, которые суд проверять не стал».
Даже если бы экспертиза была проведена по всем правилам, суд все равно не имел бы права считать ее доказательством «контрабанды», говорит правозащитник Сергей Еремин.
- «Откуда мог Новиков, знать или предполагать, что в чае, который приобрел он по интернету, имеются наркотические вещества? Он не скрывался от пограничников, а сам пошел на КПП по наивности, и не пытался спрятать пакет, держал его в рюкзаке на видном месте и предъявил по первому требованию. Статья, по которой его осудили, предполагает прямой умысел, а если его нет, то и не может быть преступления. И городской суд Исилькуля, и областной нарушили основополагающий принцип цивилизованного государства — презумпцию невиновности».
Преступления, предусмотренные ст.228 и ст.229.1 УК РФ совершаются с прямым умыслом — подразумевается, что виновный знает или хотя бы предполагает, что имеющиеся при нем вещества запрещены.
7 мая в Омском областном суде коллегия судей под председательством Елены Светенко уважила Верховный суд, исключив из обвинения три слова — «приобретение наркотических средств», но оставив в силе «контрабанду наркотиков». Срок наказания остался прежним — 10 лет 1 месяц.
«Это бредовый приговор, — сказал «Новой» координатор «Руси сидящей» Алексей Федяров. — Будем идти дальше». Правозащитники готовят повторную жалобу в Верховный суд РФ.