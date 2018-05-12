«Когда работать, если мы все время сидим?»

10 мая из спецприемника города Рассказово Тамбовской области вышла глава штаба Навального в Тамбове Диана Рудакова. Ее задержали 30 апреля и приговорили к административному аресту за организацию публичного несогласованного мероприятия. Речь шла о встрече с Алексеем Навальным 29 октября прошлого года. Как уверена Диана, на самом деле ее арест связан с митингом 5 мая. Готовясь к нему, тамбовские суды отправили в спецприемники на срок 7—25 суток четверых сторонников Навального. Трое из них еще сидят.

По словам Дианы Рудаковой, стандартная тактика тамбовской полиции — накапливать поводы для административных дел против активистов, консервировать их и в нужный момент использовать. Так, перед митингом 29 октября 2017 года (на него в Тамбов приезжал Алексей Навальный, и вышло около полутора тысяч человек) Диана получила семь суток за «организацию несанкционированного мероприятия» 7 октября. (По ее словам, на самом деле в тот день она стояла в одиночном пикете.) Помощник главы штаба Игорь Сливин получил 20 суток и штраф в 300 тысяч рублей за «незаконную раздачу газет» перед митингом 2 августа.

В этот раз Диану Рудакову и Игоря Сливина задерживали снова: на улице к ним подошли люди в штатском, молча, без объяснений засунули в машину и отвезли в суд, который за призыв прийти на митинг 29 октября дал Сливину 20 суток ареста, Рудаковой — семь. Позже по такому же обвинению волонтер штаба Андрей Поляков получил 25 суток. Вышедший на одиночный пикет в поддержку Дианы сотрудник штаба Леонид Ярыгин и снимавший его на видео коллега Максим Михайлов были задержаны полицейскими в штатском, которые заявили, что активисты ругались матом и размахивали руками в общественном месте. Ярыгин получил 10 суток ареста, Михайлов — штраф в 10 тысяч рублей.

После 10 суток ареста 10 мая Диана Рудакова вышла из СИЗО. Фото: штаб Навального в Тамбове

Как рассказала Диана Рудакова «Новой», в спецприемник (почему-то ее не оставили в Тамбове, а отправили в соседний город Рассказово) приезжал заместитель начальника полиции по Тамбовской области Владимир Раздобарин. По словам Дианы, он угрожал, что, если она не убедит сторонников Навального не выходить на митинг 5 мая, сразу из спецприемника отправится в суд и еще на 15 суток ареста.

Отговаривать Рудакова никого не стала, но после задержаний сотрудников штаба на митинг пришло всего 40—50 человек. Остальные, уверена Диана, просто испугались.

— Меня все-таки выпустили, — говорит она. — Но в спецприемнике я отказалась проходить дактилоскопию, в прошлый раз устроила голодовку. Мне сказали, это административные нарушения. Теперь есть уже три повода для моего ареста. Если в прошлый раз закрыли на 10 суток, перед следующим митингом закроют на 15. Наш штаб собирался 11 мая начать кампанию за снижение тарифов ЖКХ, Леня Ярыгин осенью будет баллотироваться в муниципальные депутаты, мы ведем несколько расследований. Я теперь все время думаю: когда мы будет работать? Мы же постоянно сидим.