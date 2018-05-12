Странное возвращение Кудрина

Алексей Кудрин станет новым главой Счетной палаты. Официального решения на этот счет еще нет, но вся драматургия возможного назначения говорит о том, что оно состоится. Формально на должность Кудрина выдвинули депутаты-единороссы, спикер Вячеслав Володин тут же заявил о начале консультаций с другими фракциями, а глава «Единой России» и исполняющий обязанности главы нового правительства Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру. Кудрин в этот момент выдерживает паузу и обещает о предложении «серьезно подумать». Все происходящее выглядит так, как если бы накануне кадровое решение уже было принято, а теперь оно просто оформляется публично.

Вокруг назначения разгорелась большая экспертная дискуссия. Часть наблюдателей считает, что переход Кудрина в Счетную палату означает крах надежд, связанных с масштабными экономическими реформами в ходе четвертого срока Путина. Пессимисты уверены, что на позиции главного государственного аудитора Кудрин будет технично изолирован своими давними оппонентами, включая Медведева. В пользу этой интерпретации говорит то, что у Счетной палаты нет реальных полномочий, связанных с управлением экономикой страны. Еще один аргумент скептиков состоит в том, что, превратившись в чиновника, Кудрин не сможет столь же свободно высказываться о проблемах страны, как он делал это в последние годы. Статус чиновника действительно обычно подразумевает своеобразный обет молчания.

Другие эксперты считают, что во главе Счетной палаты Кудрин сможет заметно усилить свое влияние. При бывшем руководителе структуры Татьяне Голиковой амбиции Счетной палаты росли, сама Голикова всерьез метила в кресло премьер-министра, хотя и получила в итоге лишь статус его заместителя. Степень влияния политиков в нынешней политсистеме определяется не столько их формальными должностями, сколько прямым доступом к Владимиру Путину. Кудрин пользовался этой привилегией, не имея формального статуса в российской системе власти. В роли главы Счетной палаты, утверждают эксперты, которые восприняли назначение с оптимизмом, Кудрин может стать реальным и основным экономическим советником президента. Шансы на запуск реальных экономических реформ остаются не слишком высокими, но все же ненулевыми — в тех условиях, когда Кудрин оказывается самостоятельным игроком, не встроенным ни в вертикаль администрации президента, ни в вертикаль правительства. Наконец, само согласие Кудрина на принятие официального поста может означать, что

он не только принял на себя обязательства, но и получил взамен определенный картбланш.

Странная особенность новой роли Кудрина состоит в том, что Счетная палата формально является органом парламентского контроля за исполнением бюджета — аудиторы назначаются Федеральным собранием. Это означает, что Кудрину придется выстраивать рабочие отношения не только с «депутатами-единороссами, выдвинувшими его», но и с Володиным, который, в отличие от депутатов, еще не успел растерять собственные амбиции.

В любом случае роль Кудрина как частного лица была в последние годы очень велика. В частности, фактически благодаря его усилиям в стране сохранилось институционализированное гражданское общество — в виде Комитета гражданских инициатив (КГИ). Один из вопросов, который будет стоять перед Кудриным на новом посту, связан с тем, может ли Счетная палата быть институциональной площадкой, развивающей наследие КГИ. Впрочем, гораздо большей популярностью сейчас пользуется модель, предполагающая создание своего собственного силового ведомства, как это случилось, например, с Минкультом.

Ясно, что в политическом смысле ситуация с назначением Кудрина является открытой. Один из частных, но важных вопросов здесь: что теперь будет с Европейским университетом в Санкт-Петербурге?