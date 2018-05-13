Шпалы в колеса

В конце мая на совете директоров футбольного клуба «Локомотив» подведут итоги сезона. Казалось бы, первое за 14 лет чемпионство — тот случай, когда можно пить шампанское и выбивать бонусы на следующий сезон. Но на самом деле блеск золотых медалей только ретуширует проблемы, с которыми клуб столкнется в следующем сезоне, а он, если брать в расчет трансферную работу, начинается как раз в мае.

Главное событие в истории «Локомотива» последних лет произошло не в клубе, а в его главном спонсоре — РЖД. Два года назад госмонополию возглавил бывший заместитель министра транспорта Олег Белозеров, принявшийся аккуратно зачищать компанию и ее дочерние структуры от наследия Владимира Якунина. Начав с ротации в ключевых структурных подразделениях материнской компании, Белозеров завершил ее кадровыми перестановками в непрофильном активе, футбольном клубе «Локомотив».

До последнего момента новые боссы не понимали, кем следует заменить президента клуба Ольгу Смородскую, которая настроила против себя большинство болельщиков клуба и при этом не обеспечила серьезных спортивных результатов.

Илья Геркус. Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Тогда, в начале мая 2016 года, в высокие кабинеты РЖД и попала фамилия бывшего финансового директора питерского «Зенита» и экс-руководителя «Лиги-ТВ» Ильи Геркуса. Молодой интеллигентный менеджер никогда не был на первых ролях в большом футболе, но успел заслужить репутацию человека крайне трудолюбивого и бесконечно преданного у миллиардера Бориса Ротенберга, по просьбе которого помогал его сыну в развитии компании «Спорт-Концепт» (главном поставщике спортивной экипировки Федерации хоккея России и Континентальной хоккейной лиге).

По словам знакомых миллиардера, внимание Ротенберга Геркус привлек благодаря успешной организации сочинского гран-при «Формулы-1».

Задачу перед новым руководителем сформулировали просто — достичь достойных спортивных результатов, по мере возможности развивать футбольную академию, а главное — вернуть на стадион в Черкизове потерянных за последнее десятилетие поклонников команды.

Были и проблемы, не видные внешнему наблюдателю. Часть талантливой молодежи и тренерский штаб работали с агентами, на лояльность которых рассчитывать не придется. Наладить с ними диалог, а также укомплектовать команду к новому спортивному сезону предстояло Игорю Корнееву, приглашенному Ильей Геркусом на пост спортивного директора благодаря совместной работе в Санкт-Петербурге.

Первым делом, однако, пришлось искать тренера: у и.о. «машиниста» Олега Пашинина диагностировали проблемы с сердцем.

Геркус, открыто симпатизирующий европейской тренерской школе, планировал подыскать для команды наставника в немецкой бундеслиге. Однако был вынужден выполнять неформальные обязательства перед бывшим работодателем Ротенбергом, которому до назначения в «Локомотив» пообещал поддержать кандидатуру его близкого друга Курбана Бердыева.

Даже российские миллиардеры порой становятся жертвами своей наивности — лоббируя своих протеже в сторонние структуры, они лишь спустя время понимают, что те после получения высокого статуса цепляются за первую же возможность разорвать старые связи.

Так случилось и с Ильей Геркусом. Проведя дежурные переговоры с Курбаном Бердыевым, новоиспеченный президент «Локомотива» подготовил руководству РЖД небольшой список кандидатов на пост главного тренера, сопроводив его тривиальными характеристиками.

В список помимо Бердыева вошли итальянский тренер Чезаре Пранделли, который вряд ли догадывается об этом по сей день, а также легенда «Локомотива» Юрий Семин, которому Геркус дал самые лучшие характеристики.

Юрий Сёмин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Видимо, он рассматривал Семина как идеальный противовес Курбану Бердыеву и надеялся избежать вмешательства в клубные дела бывшего покровителя Ротенберга. Ну и очевидно, что это был широкий жест в сторону всех болельщиков и значительной части спонсоров, желавших видеть у руля любимой команды именно Семина.

Следуя излюбленному принципу переговорной стратегии win-win, Геркус предложил кандидатуру Юрия Семина совету директоров клуба, наибольшее влияние на который имели представители «Трансмашхолдинга» во главе с миллиардером Андреем Бокаревым и его подручным Анатолием Мещеряковым. Кандидатура Семина была одобрена руководством клуба и нашла поддержку и в совете директоров РЖД, в том числе у группы старых железнодорожников и у Сергея Степашина.

О возвращении легенды было объявлено официально в августе, под занавес летнего трансферного окна.

Контракт с Семиным подписали на год, с автоматическим продлением на этот же срок в случае попадания команды в еврокубки.

Трансферы

Незадолго до закрытия трансферного окна состав «Локомотива» пополнили динамовцы Игорь Денисов и Борис Ротенберг. Сделка стала «пакетной». Переход Денисова был лишь составной (но не неотъемлемой) частью перехода Ротенберга-младшего. А этот трансфер должен был укрепить не столько команду, сколько позиции самого Геркуса, который ранее некрасиво расстался с влиятельной семьей. Чтобы смягчить эту ситуацию, логично было пригласить сына миллиардера, отказавшегося от работы в компаниях отца или карьеры в госкорпорациях ради детской мечты стать чемпионом России по футболу. (В «Динамо», которое тогда вылетело из элитного дивизиона, это было невозможно.) Но даже этот логичный шаг Геркус сделал не сам, а под давлением петербургских бизнесменов, к которым гендиректор «Локо» обратился за советом и защитой.

Как раз в это время в команде разгорелся первый большой конфликт: агенты братьев Алексея и Антона Миранчука, двух главных звезд команды, потребовали от клуба увеличения жалованья для своих клиентов. Контракты братьев истекали в ноябре 2017 года, и за их продление агенты запросили круглую сумму, обещая в противном случае добиться перехода в стан конкурентов. Наибольшую заинтересованность в услугах футболистов проявляли «Рубин», «Зенит» и «Краснодар».

История с подписанием контактов с Миранчуками затянется на полгода, за которые клуб и агенты выскажут друг о друге много нелицеприятного через прессу, и разрешится вновь благодаря вмешательству людей извне и помощи членов совета директоров.

В декабре клуб объявил об увольнении спортивного директора «Локомотива» Игоря Корнеева — на смену ему пришел Эрик Штоффельхаус, который когда-то работал в спортивной дирекции «Шальке», но последние годы возглавлявший детскую футбольную академию в канадском Онтарио.

Фигура нового функционера, которого в клубе и сегодня называют альтер-эго Ильи Геркуса, станет камнем преткновения в отношениях между руководством клуба и тренерским штабом. В марте 2017 года по рекомендации немецкого специалиста клуб заключил контракт с перуанским форвардом Джефферсоном Фарфаном, о чем главный тренер Юрий Семин был поставлен в известность прямо во время сбора команды в испанской Марбелье.

А спустя месяц Илья Геркус провел переговоры с тренерами Скрыпником и Фогелем, не поставив в известность совет директоров и руководство РЖД.

Информация о поиске нового наставника в обход совета директоров тогда все-таки вылезла в прессу, но назревавший конфликт удалось погасить благодаря победе «Локомотива» в Кубке России.

По случаю триумфа, обеспечивавшего участие команды в новом розыгрыше Лиги Европы, итоговое заседание совета директоров посетил глава РЖД Олег Белозеров. Члены совета уже готовились заслушать доклады Ильи Геркуса и Юрия Семина и продлить полномочия последнего еще на один год, как генменеджер клуба заявил о необходимости смены главного тренера.

Дослушивать Илью Геркуса Белозеров и Семин не стали…

Конфликт

Летом 2017 года решением совета директоров клуба контракт Юрия Семина был продлен еще на год, однако отношения между тренером и президентом испортились: Илья Геркус фактически перестал участвовать в жизни команды, ни разу не появившись на базе команды в Баковке.

Семин, в свою очередь, жаловался руководству РЖД на низкое качество трансферной работы, выполняемой клубом.

Так, например, в августе Семину не удалось заполучить в свою команду форварда питерского «Зенита» Артема Дзюбу, которым он планировал заменить выбывшего из состава в связи с травмой бразильца Ари. Тренер негодовал, почему Геркусу не удалось арендовать российского форварда, если с таким предложением вышел сам питерский клуб? Правда, новичка для команды подыскал спортивный директор Эрик Штоффельхаус, который привез в Москву португальца Эдера.

Пассивную позицию президент клуба занял и в вопросе выкупа трансфера защитника «Рубина» Соломона Кверквелии, блестяще отыгравшего половину сезона в «Локомотиве». Контракт с футболистом был заключен только после личного визита в Казань члена совета директоров клуба Андрея Бокарева.

Этой весной Илья Геркус вошел в конфронтацию с самим Бокаревым, который уличил президента клуба в организации утечек в прессу о внутренней жизни клуба. Особенно ему не понравилось, как Геркус выискивает в клубе «выходцев из Измайловской ОПГ». Тут Бокарев увидел нелицеприятные намеки в свой адрес.

Катализатором же конфликта с Семиным стала встреча Ильи Геркуса с итальянским тренером Карло Анчелотти, которому было предложено принять команду по окончании текущего сезона. Сезона, в котором «Локомотив» удерживал первое место в чемпионате и двигался по турнирной сетке в Лиге Европы.

Геркус наверняка вынес бы предложение сменить тренера и на заседании грядущего совета, если бы за два дня до золотого матча с «Зенитом» на продлении контракта с Юрием Семиным не настоял сам глава РЖД.

В следующем сезоне Геркус едва ли откажется от идеи уволить главного тренера, хотя бы потому, что уверен: его вклад в успехи клуба больше и с составом, который он собрал, победить в чемпионате может кто угодно. Семин наверняка мог бы сказать то же самое со своей колокольни: если я выиграл чемпионат даже с таким гендиректором, то без него смогу добиться успеха и подавно. Этот конфликт не может закончиться иначе, чем увольнением из клуба как минимум одного из его фигурантов. Вопрос только, произойдет ли это по ходу следующего сезона, или уже 28 мая.