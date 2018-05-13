Где, кого, за что

Дело 5 мая

Тверской суд перенес рассмотрение административных дел против Алексея Навального за акцию 5 мая. Навального судят по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения массового мероприятия), предполагающей до 30 суток ареста или штраф до 300 тысяч рублей, а также по ч. 1 ст. 19.3 КоАП (неповиновение требованию полицейского), по ней может быть назначен арест до 15 суток или штраф в размере до тысячи рублей.

Перенос связан с вызовом в суд свидетелей — полицейских, которые задерживали Навального, а также инспектора, который составил протокол на Навального. При этом суд отказался допросить свидетелей, которые были очевидцами задержания Навального и находились в зале.

Адвокат Вадим Кобзев настаивал на прекращении дела — согласно КоАП, административное дело должно быть рассмотрено сразу после возбуждения, то есть заседание, согласно законодательству, должно было быть проведено 7 мая. Судья Гордеев прекращать дело отказался.

Заседание перенесено на 15 мая.

Тем временем, в Уфе 30 суток ареста получила координатор штаба Навального Лилия Чанышева. 25 суток проведет под арестом юрист штаба Федор Телин, которого ошибочно сочли организатором акции «Он нам не царь» в Уфе.

Дело крымских диверсантов

Судакский городской суд приговорил к восьми годам общего режима гражданина Украины Геннадия Лимешко, который, по утверждению ФСБ, был агентом СБУ и готовил диверсии в Крыму. Дело рассматривалось в особом порядке, так как Лимешко заключил сделку со следствием и признал вину.

Прокурор запрашивал для обвиняемого 8,5 лет колонии. В августе 2017-го ФСБ рассказала о задержании «агента СБУ» по подозрению в подготовке диверсий в Крыму. Лимешко задержали якобы при попытке подпилить ЛЭП. По версии следствия, Лимешко готовил диверсии из чувства политической вражды к России в связи с присоединением Крыма.

Лимешко признан виновным по ч. 2 ст. 222 УК (незаконный оборот оружия), ч. 2 ст. 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) и ч. 2 ст. 223.1 УК (незаконное изготовление взрывного устройства). Лимешко сообщил о намерении оспорить решение суда.

Дело о пакетике чая

7 мая Омский областной суд оставил в силе приговор Алексею Новикову, осужденному на 10 лет строгого режима за «приобретение и контрабанду нар­котиков». В сентябре 2015 года Новикова задержали на пограничном посту Исикуль. При досмотре вещей у него обнаружили пакет с перуанским чаем. Вызвали опергруппу с собакой. Собака ничего не унюхала. Чай изъяли при понятых, Новикова отпустили. Через три месяца он был объявлен в розыск: экспертиза ФСКН обнаружила в перуанском чае «искусственные каннабиоиды», спайсы. 29 января 2016-го его задержали, предъявив обвинение по статьям «незаконное приобретение наркотических средств» (ч. 2. ст. 228 УК) и их «контрабанду» (ч. 3 ст. 229.1 УК).

Исикульский городской суд не стал разбираться в том, почему эксперты исследовали не тот пакет, который изымали. В ноябре 2016-го огласили приговор: 10 лет и месяц лишения свободы в колонии строгого режима. Областной суд оставил его без изменений, а вот Верховный отправил дело на пересмотр в область. При повторном рассмотрении 7 мая суд исключил пункт «приобретение наркотических средств», срок не изменился. Защита готовит повторную жалобу в Верховный суд.

Дело «Нового величия»

Дорогомиловский районный суд продлил до 13 сентября срок ареста фигурантке дела «Нового величия» Анне Павликовой. Заседание проходило без самой Павликовой, так как ее не доставили в суд из-за карантина. Установить видеосвязь также не было возможности.

Адвокат Павликовой рассказывал «Медиазоне», что ранее сотрудники СИЗО-6 «Печатники» вынудили девушку отказаться от ее жалобы на условие содержания в изоляторе. Павликовой пригрозили, что если она не напишет отказ, всем 48 людям в камере «будет плохо».

Ранее суд продлил на тот же срок арест пятерым фигурантам дела: Дмитрию Полетаеву, Петру Карамзину, Марии Дубовик, Руслану Костыленкову и Вячеславу Крюкову. Еще четверо — Павел Ребровский, Максим Рощин, Сергей Гаврилов и Рустам Рустамов — остались под домашним арестом. Павликова — единственная на момент событий была несовершеннолетней. Их всех обвиняют в создании экстремистского сообщества и участии в нем (ч. 1, 2 ст. 282.1 УК). Никто из фигурантов вину не признает.

Георгий Бороднянский,

Сергей Лебеденко, «Новая»,

«Медиазона»,

ОВД-Инфо