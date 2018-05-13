Страховщики делают выводы

Строительный рынок в России ждут большие перемены. И не только в связи с тем, что его теперь, скорее всего, будет курировать в должности вице-премьера Виталий Мутко. Предлагая его кандидатуру, председатель правительства Дмитрий Медведев пообещал ликвидировать в отрасли «порочную» систему, имея в виду в первую очередь долевое строительство. Решение об отказе от этой схемы было принято Владимиром Путиным еще в прошлом году. Однако «порочность системы» гораздо масштабнее, и это касается не только застройщиков, но и банкиров, и, кстати, страховщиков. Тем более что на страховом рынке тоже идет масштабная реформа, по той же схеме, по которой раньше началось оздоровление банковского сектора (включая санацию страховых компаний и создание в этих целях Фонда консолидации страхового сектора).Словом, «серым страховщикам», которые не только не исполняют обязательства перед клиентами и партнерами, но еще и участвуют в сомнительных финансовых операциях, в ближайшие месяцы точно не поздоровится. А если они еще и имеют отношение к страхованию в строительстве, то повод для беспокойства получается двойной.

Александр Кондратенков

Что еще делает страховой рынок похожим на банковский: здесь тоже есть формализованные и не очень группы компаний, за которыми стоит один бенефициар, использующий разные звенья цепи для проведения различных финансовых операций. Среди страховщиков, помимо «Росгосстраха», где уже вовсю идут аресты, выделяется так называемая группа Александра Кондратенкова, которая включает в себя страховые компании «Опора», «СК Респект», «Ангара» и НАСКО. В «Опоре» Следственный комитет и Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД РФ недавно проводили обыски. Чуть позже силовики в таком же составе работали и в офисе Российского союза автостраховщиков (РСА).

Пирамида на колесах

Едва ли речь идет о совпадении. Как поясняют источники «Новой газеты» в правоохранительных органах, сейчас идет зачистка «серого» сегмента рынка ОСАГО. Несмотря на растущие сборы с автовладельцев, многие участники этого рынка демонстрируют хроническую убыточность, которая может быть связана с выводом средств. При этом страховые портфели передаются от одного игрока к другому: продавец хотя бы на время чистит свой баланс, а покупатель демонстрирует стремительный рост активов, завлекая новых клиентов.

Кстати, Александр Кондратенков еще в 2007 году стал президентом «Русской страховой транспортной компании», которая была одним из лидеров в сегменте ОСАГО и собрала с клиентов более 2,5 млрд руб. страховых премий, но в 2015 году обанкротилась. При этом Кондратенков смог где-то найти деньги и в тот же год купить убыточный страховой бизнес «Открытия», а потом прирастить к нему страховой портфель «Уралсиба», тоже не самого высокого качества. Так и появилась «Опора», один из флагманов группы Кондратенкова.

Эволюция ООО «СК Респект» еще интереснее. В середине нулевых это была маленькая страховая компания, которая стала известна благодаря альянсу с более крупным игроком, «Метрополисом». Правда, в 2009 году «Метрополис» был признан банкротом, в отношении его руководителей возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах, а по полисам компании на сумму более 150 млн рублей отвечал все тот же РСА.

Возможно, именно тогда Александр Кондратенков понял, как это важно, иметь за спиной административный ресурс. И бизнес ООО «СК Респект» стал стремительно расти после того, как в состав участников вошла Ассоциация строителей России, которую возглавлял бывший глава Госстроя Николай Кошман.

Председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов утверждает, что такая «схема построения бизнеса, когда компания, в которую «слиты» токсичные активы, в ответственный момент банкротится, хорошо известна, в том числе на страховом рынке». Кабанов отмечает, что «в подобных операциях есть очевидные признаки нарушения уголовного законодательства, поскольку в результате этих действий страдает большое число граждан». Директор Института актуальной экономики Никита Исаев видит более глобальную проблему: «Необходимо продумать законодательный механизм защиты граждан от подобных действий, имеющих явные признаки финансовых пирамид». По мнению Исаева, страховой рынок нуждается в не менее серьезном внимании регулирующих органов, чем банковский.

Дольщики остаются обманутыми

Строители, как и автомобилисты, обязаны страховать свою гражданскую ответственность. Только масштабы операций у них, сами понимаете, другие. Тут Кондратенков и строительное лобби нашли друг друга. Ведь некоторым застройщикам с неоднозначной репутацией трудно бывает найти страховщика, готового принять на себя риски, особенно в области долевого строительства. Зато если страховщик закрывает на некоторые возможные проблемы глаза, он очень быстро растет. Динамика «Респекта» действительно впечатляла. В 2006 году страховщик собрал всего 44 миллиона премий, в 2007-м уже полмиллиарда, а в 2009 году — 1,9 миллиарда рублей. Наконец, по итогам прошлого года «Респект» и вовсе снял с рынка 8,2 миллиарда рублей, и основная часть этих денег — то самое страхование гражданской ответственности застройщиков, в том числе тех, которые работают в «долевке».

А теперь посмотрим, сколько же «Респект» выплачивает по страховым случаям, в том числе связанным с «обманутыми дольщиками». По данным самой компании, в 2017 году эта сумма составила всего 49 миллионов рублей, то есть менее процента от собранных страховых премий. Еще раз: компания собирает на высокорискованном рынке миллиарды рублей, а выплаты составляют лишь малую часть этих средств . Как так?

Сами представители «Респекта» любят делать акцент на своих «экспертных» компетенциях: мол, они хорошо знают рынок и выбирают себе лучших клиентов. Но на самом деле страховые случаи с их участием происходят, и довольно регулярно. Можно предплоложить, что «Респект» нашел в законодательстве лазейку, которая позволяет ему не платить по счетам: подает в «родной» Арбитражный суд Рязанской области заявление о признании договора страхования с проблемным застройщиком недействительным.

Прямо сейчас по этой схеме разворачивается скандал вокруг одного из крупнейших в недавнем прошлом застройщиков Вологодской области — ООО «Стройиндустрия». Компания уже банкрот, более 350 дольщиков не дождались (и теперь непонятно, дождутся ли) законных квадратных метров, а страховщик не намерен платить ни копейки из 600 миллионов рублей, на которые застрахована ответственность «Стройиндустрии». Дольщики и областное правительство предлагают альтернативный вариант: вложите деньги в завершение строительства в качестве инвестора. Но и тут отказ. Бенефициар застройщика пусть сядет в тюрьму, люди пусть ходят на митинги, и только «Респект» во всей этой истории зафиксирует чистую прибыль.

По данным Росфинмониторинга

А вот интересно, кстати, куда уходят деньги, если страховщик Кондратенкова их собирает с рынка, но практически никому не платит?

Этот вопрос заинтересовал не только участников рынка и обманутых дольщиков, но и правоохранительные органы. В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг. Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так.

И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает. По итогам проведенной проверки «в базе данных Федеральной службы по финансовому мониторингу имеются сведения об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под действие Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По информации из кредитных организаций, ряд финансовых операций с участием ООО «СК Респект» не имеют явного экономического смысла и направлены на транзит денежных средств, для последующего обналичивания. В ходе проверки подтвердилась финансовая связь фигуранта запроса с иностранными организациями. Так, в период с октября 2008 года по июль 2016-го ООО «СК Респект» перечислило за рубеж более 2,6 млрд рублей. <…> Выявленные финансовые операции могут относиться как к предполагаемому преступлению, так и к последующей легализации доходов, полученных преступным путем».

Конкретно деньги российских дольщиков могут выводиться на Каймановы острова. В прошлом году эта офшорная зона попала в топ-20 стран — лидеров по получению страховых премий из РФ — именно там «Респект», как можно предположить, перестраховывает свои риски.

Итак, с одной стороны, «респектабельный» страховщик, а с другой — транзит и «обнал». Интересно, если все эти сведения были у правоохранителей еще в 2016 году, то почему мы ничего не знаем о возбуждении уголовного дела? Уж не потому ли, что у «Респекта», как мы уже выяснили, есть определенный административный ресурс? И это не только Кошман. Сам Александр Кондратенков возглавляет в «Опоре России» комиссию по страхованию.

Впрочем, последние события показывают, что за чистку страхового рынка взялись всерьез. Так, обыски в РСА напрямую связывают с деятельностью группы Кондратенкова. Кроме того, ЦБ приостановил лицензию и ввел временную администрацию в ранее аффилированное с Кондратенковым ООО «Центральное страховое общество», которое в конце 2017 года выиграло тендер на страхование жизни и здоровья сотрудников МВД на сумму около 14 млрд рублей. Многочисленные проверки в отношении других страховщиков также свидетельствуют о том, что порядок на страховом рынке будут наводить, и жестко. Тем более когда мандат на искоренение «порочной системы» получен и от премьера, и от президента страны.

Павел Романов