Левиафан-Юг

23 февраля 2018 года капитан юстиции Е.И. Данильченко — ​следователь Следст-венного отдела по Западному округу г. Краснодара, облегченно вздохнув, отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению ООО «Арбис-Агро» о фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ) в связи с истечением срока давности (2 года по преступлениям небольшой тяжести).

В мировом или районном суде сумма иска по гражданскому делу обычно исчисляется в тысячах, а в арбитражном часто — ​в десятках миллионов рублей. Так было и по иску «Арбис-Агро» к «ФСК-ЕЭС» (Федеральной сетевой компании Единых энергосистем) в Арбитражном суде Краснодарского края о сносе опор высоковольтной линии на землях бывшего колхоза «Кавказ».

Отказу предшествовала двухлетняя работа следствия: были допрошены председатель, секретарь и десятки участников собрания пайщиков «Кавказа», на котором 9 октября 2005 года они якобы согласились со строительством ЛЭП. Все допрошенные показали, что собрания такого не было. Поддельная копия протокола 11 ноября 2014 года была доставлена в суд в конверте «Спецсвязи России», а оригинал никто не видел. «Арбис-Агро» вообще узнало о «собрании» лишь из решения суда: по ходу процесса о нем не упоминалось.

Если по вашему земельному участку решили провести линию ЛЭП, вам повезло: тут можно не пахать и не сеять (хотя можно и посадить картошку), а арендные платежи будут кормить еще ваших внуков. Линия «Тихорецк—Крымская» протянулась до Керченского пролива. Едва ли в 2009 году, когда появились опоры, план присоединения Крыма к РФ уже существовал, но проект был стратегический, и на его реализацию «ФСК-ЕЭС» были выделены деньги. Соседи из других бывших колхозов и совхозов, по чьим землям прошла ЛЭП, получили компенсации порядка 60–80 млн рублей (на сотни пайщиков). Кому же достались деньги, от которых якобы отказались 512 пайщиков «Кавказа»?

Капитан Данильченко, конечно, это понял, но к нему (и не только) возникает еще ряд вопросов. Нет ли тут признаков и более тяжких преступлений: вынесения заведомо неправосудного судебного решения (ст. 305 УК РФ) и мошенничества (ст. 159 УК РФ)?

Лихая «доля»

В начале 90-х крестьяне, которым земельные паи достались в ходе приватизации, еще считали их чем-то вроде акций, на которые раз в год выпадает, условно, центнер зерна (по договорам аренды хозяйства расплачивались чаще «натурой»). А в 2005 году цену земли тут уже понимали все. Белые воротнички начали скупать паи еще в середине 90-х, но конструкция долевой собственности, ограничивая возможности продажи паев на сторону, какое-то время сохраняла сложившиеся крупные участки. «Красный» губернатор Николай Кондратенко был противником дробления, но в 2001 году его сменил «рыночник» Александр Ткачев, и мины начала 90-х стали взрываться. В селах появились скупщики, действовавшие в интересах третьих лиц, но чаще связанные с ними инкогнито. Пайщики заметались, начались конфликты, иногда со стрельбой, рейдерские захваты и, разумеется, судебные тяжбы.

Путаница в границах, в меняющемся законодательстве и судебной практике достигла той степени, которая позволяет судьям по одним и тем же спорам выносить и прямо противоположные решения с разницей в несколько лет, месяцев, а то и дней. Количество листов судебных решений, вероятно, таково, что ими можно покрыть все тысячи спорных гектаров: это как бы второй слой почвы. Но если земельный слой — ​более или менее «недвижимость», то бумажный постоянно колеблется. Он не менее «плодороден»: кроме земельной ренты — ​1, из него извлекается коррупционная рента — ​2. Ее бенефициары это: бывшие руководители хозяйств, чиновники регистрационных контор, «правоохранители» всех мастей и, конечно, судьи. Даже когда передел основывается на запугивании и убийствах, как это было в станице Кущевской, переход права собственности чаще всего оформляется судебным решением.

«Законная сила»

В конце марта в Краснодаре прошло выездное заседание СПЧ. Судьи, которые всегда держатся особняком, на нем не присутствовали. Но плавная речь губернатора Вениамина Кондратьева была вскоре нарушена вопросами из зала: «А судьи кто?» Михаил Федотов в своей обычной манере пошутил: «Может, нам суды вообще распустить?» Реакция зала была бурной: «Да! Разогнать! Наймем решал!..»

Хорошо, что советник президента это услышал: может быть, расслышит и президент. Именно этого добивались участники «тракторного марша», который в первый раз осенью 2016 года доехал до Ростова, где участникам раздали «сутки». В преддверии визита СПЧ правоохранительные органы слегка подчистили поляну. Были усилены меры охраны в отношении Любови Никишовой: Кущевский стройкомбинат выжил ее с ее хутора, а осуждена она за «угрозу убийством» подосланным к ней провокаторам. В отношении другого участника «тракторного марша» Олега Петрова дело по ст. 159 УК РФ прекращено, но его сын исключен из института. Алексей Волченко, 7 лет добивающийся исполнения решения суда об освобождении проезда к его земельному участку, вместе с Петровым тоже сумел попасть в зал.

Заседанию предшествовал прием граждан в Новороссийске и Краснодаре. Нами были выслушаны истории и приняты заявления нескольких сотен граждан (представлявших интересы, наверное, нескольких тысяч). Примерно половина из этих 20 кг жалоб связана с судами и отъемом земли. Вот, навскидку, только некоторые из них.

72 пайщика бывшего колхоза им. Ка­ли­нина в Красноармейском районе получили паи по 3,7 га в долевой собственности, в 1993 году там появилось АО «Фирма «Агрокомплекс им. Н. Ткачева» (это папа бывшего губернатора), а в 2011-м, когда пайщики решили уточнить свои 72 доли в натуре, оказалось, что на них приходится теперь только 4 гектара — ​кругом все засеяно, но принадлежит, как водится, «Карабасу-Барабасу».

188 гектаров земель ООО «Фирма «Кубань», для участия в котором объединили свои доли пайщики Кореновского района, были захвачены в результате ошибочной регистрации одной из долей в 2009 году. Кореновский районный суд в 2015-м по иску подставного лица (с пропуском срока исковой давности и без уплаты госпошлины) расторг на этом основании договор аренды ООО «Кубань» со всеми 50-ю пайщиками, а земли оказались в собственности ООО «Восход».

Более 20 лет воюют за землю полторы тысячи пайщиков в Динском районе. Доли были зарегистрированы в августе 1992-го и переданы в аренду АО «Рассвет». В 1996 году оно было «передано в ведение» Министерства обороны, но пайщики узнали об этом через пять лет. Когда в 2002 году они подали иск о расторжения аренды на условиях, о которых не были извещены, суд отказал со ссылкой на протокол собрания от 14 февраля 1992 года, «подразумевавшего» передачу акций МО. Пайщики утверждают, что такое собрание не могло состояться за полгода до распределения долей. В этом деле мелькают знакомые имена: в 2005 году, в бытность начальником департамента МО РФ, Евгения Васильева продала АО «Рассвет» структурам Олега Дерипаски (в ущерб обороне, но это уже другая история), а решение в Динском суде вынесла подросшая потом до должности зампреда краевого Елена Хахалева (та самая — ​ее имя есть едва ли не в каждой жалобе в СПЧ).

Все эти решения давно «вступили в законную силу» и могут быть отменены только вышестоящей инстанцией. Судебная система контролирует сама себя — ​по сути, на ее решения можно только жаловаться, но эти жалобы циркулируют по замкнутому кругу. Все должностные лица ссылаются на суды и умывают руки, а законно спорить с ними может только журналист, если он исследует те же факты, на которых суды основали свои решения или которые, наоборот, были ими проигнорированы.

На этом основании мы вернемся к землям бывшего «Кавказа», по которым прошла ЛЭП «Тихорецк–Крымская». История длинная и непростая, но в этом и будет ее для нас познавательная ценность.

«Левиафан»

серия 1

Андрей Калинин

За несколько месяцев до заседания в Краснодаре в СПЧ обратился Андрей Калинин. Его заявление о невозможности получить в судах компенсацию после реабилитации по уголовному делу показалось мне интересным, и я начал копаться в его истории под этим углом зрения, но ее след привел на поля Кубани.

История Калинина разворачивается, словно очередная серия фильма «Левиафан». Собственно, режиссер Андрей Звягинцев и передал в нем нависшую над каждым из нас главную тревогу эпохи — ​беззащитность.

Калинин родом из Оренбурга, в 90-е начал заниматься сахаром. В Оренбурге у него осталась сестра Елена, вместе они погнали сахар на Урал с Кубани. Позже прибавился рис, а сестра вышла замуж за Алексея Выщепана, вошедшего в бизнес. В Краснодарском крае партнеры обзавелись связями, а в Абинском районе — ​крупорушкой.

В 2004 году очередной глава бывшего колхоза «Кавказ» погубил урожай, который они купили на корню. Калинину было предложено взять в аренду до 2050 года 2300 гектаров земли и продолжить производство риса. Таков был общий итог сделки, а юридически она была оформлена как договор между 512 пайщиками бывшего «Кавказа» и специально для этого созданным ООО «Абрис-Агро». Рис — ​дело хлопотное, и в начале 2000-х морочиться с ним охотников было мало.

Были куплены новые комбайны, позже построен современный элеватор, но летом 2007 года в автокатастрофе погибла Елена. Зятья начали делить имущество, оформленное «по понятиям», и разругались. Выщепан написал донос, и против Калинина возбудили дело о мошенничестве, а как вещдок на складе было описано 1235 тонн риса (по объему это примерно железнодорожный состав). В 2009 году дело сдохло, но еще в 2007-м рис со склада куда-то пропал.

Гибель Елены и ссора зятьев в контексте судебной эпопеи выглядят литературщиной, но тут важный момент: это человеческое. Человек может ошибиться, устать, заболеть, с ним случается всякое (так, в фильме у Звягинцева герою изменяет жена). А Левиафан — ​это что-то вроде комбайна.

Серия 2

Только Калинин вздохнул после прекращения дела, как в поселках бывшего «Кавказа» появилась некто Логинова А.В. — ​местная жительница, выучившаяся на юриста. В 2009 году она попыталась скупить 60 долей у пайщиков, передавших их в аренду ООО «Абрис-Агро», но суд нашел, что не было учтено его право преимущественной покупки.

Юрист принялась обходить односельчан, предлагая заключить «предварительный договор купли-продажи пая» в обмен на 120 тыс. рублей. Договор предполагал выдачу генеральной доверенности, запрет на ее отзыв под угрозой неустойки и завещание пая Логиновой же. Таких сделок было заключено около двухсот. Между тем эта конструкция — ​уже отнюдь не «предварительный договор», а на языке ГК должна называться скорее притворной и кабальной сделкой.

Калинин потребовал переговоров с заказчиком, переводившим Логиновой средства на скупку долей. Встреча с представителем группы «Разгуляй» была организована в Москве. «Разгуляй» (сам попавший в 2014 году под уголовное дело о мошенничестве, а с 2017 года — ​банкрот) предложил смехотворные отступные, и Калинин уступить отказался.

Он все еще надеялся на право преимущественной покупки, которое в ФЗ от 24.07.2007 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (ст. 12 УК РФ) описано следующим образом (тут важна точность текста): «Без выделения земельного участка в счет земельной доли… участник долевой собственности… вправе завещать свою долю, отказаться от права собственности… либо продать или подарить ее другому участнику долевой собственности». И далее: (пайщик)«вправе распорядиться земельной долей по своему усмотрению иным образом только после выделения земельного участка» — ​но в бывшем «Кавказе» межевание не производилось.

В 2012 году нотариус в Абинске все же оформил за Логиновой право собственности на одну из долей на основании завещания пайщика. Правомерность нотариального действия подтвердила и председатель Нотариальной палаты Краснодарского края, дав заключение, что «участник долевой собственности вправе завещать свою долю» — ​и точка. Фрагментом фразы, вырванным из контекста, смысл закона исказили нотариусы, а затем и следствие (проверка проводилась по заявлению «Арбис-Агро»), и суд.

В суд Логинова обратилась уже как собственник во главе списка из 200 пайщиков с иском о расторжении договора с «Абрис-Агро». В иске указывалось, что ООО не платит за аренду, а земли им не используются — ​прилагался «акт» главы администрации (он тоже один из пайщиков) и 5 фото заросших камышом участков. Судья Абинского райсуда Осташевский (он станет затем его председателем) в феврале 2013 года расторг аренду, не выслушав остальных участников долевой собственности (300 долей). С Осташевским я встречался, как и с председателем краевого суда, но по поводу конкретного дела судья всегда вправе ответить: «Читайте судебное решение». Читаем и сравниваем.

С якобы не используемой земли потом еще был собран урожай. На фото были запечатлены земляные «валки», задерживающие воду между рисовыми «чеками»: за лето на них, в самом деле, вырастает камыш. Арендная плата, конечно, была несопоставима со 120 тыс. рублей, но выдавалась регулярно, и доли оставались в собственности пайщиков. Об этом говорят те, кого суд не выслушал, и свидетельствуют документы. После того как история с ЛЭП стала понятна и крестьянам, продавшие доли «Логиновой» тоже, наверное, встали бы на сторону «Абрис-Агро», но поезд ушел.

Серии 3 и 4

В 2013 году президиум крайсуда при поддержке прокурора края отменил решение одного из районных судов, касавшееся уголовного дела Калинина, принятое в 2009-м. На заседание он был приглашен письмом по адресу в Краснодаре, где находится посторонняя организация, не мог он участвовать и в последующем заседании районного суда, хотя якобы даже произносил там какие-то реплики.

В очередной раз дело Калинина было прекращено летом 2014 года, после чего он обратился по месту жительства в Никулинский суд Москвы за возмещением ущерба по реабилитации. Два с половиной года этот суд вел переписку с ГУВД Краснодарского края, четверо судей направили в общей сложности 10 запросов: не возобновлено ли часом дело? Весной 2016 года точку поставил начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Краснодарскому краю: «Состава преступления в действиях Калинина нет».

Материалы из Абинского РОВД наконец доехали до Никулинского суда, где дело попало к шестому судье, а всего у Калинина на руках 7 решений, вынесенных в первой инстанции, и 6 — ​в Мосгорсуде. Окончательный их смысл состоит в том, что из казны в пользу Калинина следует взыскать 4,5 млн рублей расходов, потраченных за эти годы на оплату работы адвокатов, да еще 5 тыс. рублей почтовых, но в части возмещения убытков за пропавший рис ему следует отказать.

Это и есть логика «Левиафана»: всегда в интересах не человека и не государства даже, а кого-то, кто в современном прочтении Гоббса оказывается круче и страшнее государства с его формальными, но все же законами.

Земельные доли от юриста Логиновой ушли сначала к группе «Разгуляй», а от нее к ООО «Управление агропромышленными проектами», чьими учредителями являются члены семьи Александра Ткачева — ​бывшего губернатора Краснодарского края, а ныне министра сельского хозяйства РФ.

Длинная получилась история, но в этом и ее доказательственное значение. Очевидно, что цель отъема участка у Калинина была поставлена с началом строительства ЛЭП в 2009 году. Чтобы выстроить рейдерскую схему «под ключ», кому-то пришлось 9 лет координировать действия судей районных и вышестоящих судов, Арбитражного суда, нотариусов и каких-то мелких сошек, десятков полицейских и следователей на районном и краевом, но, наверное, и на федеральном уровне тоже.

Участники как этой (подробно разобранной), так и других тяжб, которые тоже бывают вынуждены прибегать к взяткам (а иначе не добиться и того, что положено по закону), поясняют, что мало договориться с одним судьей. Надо «купить абонемент», заключив тоже как бы договор аренды — ​судебной системы. Впрочем, это тоже не гарантия, так как всякое решение может быть изменено на противоположное.

«Не надо политизировать»

Решение Абинского суда о расторжении договора аренды «засилила» в краевом тройка судей во главе с Г.А. Малахай. Между тем она входит не в гражданскую, а в административную коллегию крайсуда, которую возглавляет его зампред Елена Хахалева. Такая смена специализации судей не является нарушением, влекущим безусловную отмену решения, но практика рассмотрения судьями именно административной коллегии именно земельных споров тут весьма распространена.

Имя судьи Хахалевой стало широко известно после появления в СМИ летом 2017 года информации о роскошной свадьбе ее дочери, а затем о возможной подделке ее диплома. Знаем мы и невежд с дипломами, и прекрасных специалистов без дипломов, но, кто бы ни оплатил свадьбу дочери судьи, она выглядит вызовом ограбленным дольщикам и прессуемым «фермерам», для которых имя Хахалевой с тех пор персонализирует лозунг «Разогнать суды». Об этом много написано, но где же результаты хотя бы доследственной проверки? Органы судейского сообщества доказали лишь, что Кодекс судейской этики применяется так же выборочно, как и все остальные кодексы в России.

Краснодарский край держится в группе регионов, лидирующих по числу политических приговоров и «суток». Уместно вспомнить: дело профессора Михаила Саввы, проведшего 11 месяцев под стражей по абсурдному обвинению в мошенничестве — ​на самом деле он подвергся травле за работу по иностранным грантам; дело Оксаны Севастиди, в 2016 году приговоренной к 7 годам лишения свободы за эсэмэску, отправленную грузинскому приятелю в 2008-м — ​в 2017 году она помилована президентом; дело Евгения Витишко, осужденного в 2012 году «за порчу забора» вокруг резиденции губернатора в районе Туапсе; репрессии против экологов из «Эковахты по Северному Кавказу» и особенно Андрея Рухомахи, с которым госорганы так и не справились, и 28 декабря 2017 года бандиты проломили ему голову; дело координатора «Голоса» Давида Канкии — ​тот дважды отсидел по 5 суток перед выборами 18 марта и после, когда попытался публично рассказать о результатах наблюдения.

Суды здесь не просто не работают, а работают ровно обратно тому, в чем нуждается нарождающееся гражданское общество: вместо того чтобы разрешать конфликты и «производить мир», они провоцируют войну, обостряя конфликты и загоняя их пока под кожу, как нарыв. В Краснодарском крае происходит то же, что и везде, но здесь всегда на десяток градусов жарче, и все созревает раньше. Масса обманутых и лишенных средств производства «фермеров» (по Марксу: «класс в себе») уже успели оформиться как «класс для себя». Понимание и защита ими общих интересов — ​это и есть политика, а если ее инструменты сломаны, то это проблема не «тракторного марша», а власти, которая этих людей пока слышать не хочет.