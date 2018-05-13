Вексельберг подвел под допрос

Неожиданный для публики поворот приняло расследование в отношении предвыборного штаба Трампа и его возможного сговора с Москвой. Выяснилось, что Майкл Коэн, личный юрист Трампа, получал крупные суммы от различных корпораций, включая фирму, связанную с Виктором Вексельбергом, оказывая им различные консультационные услуги. Проблема для Трампа заключается в том, что эти фирмы заинтересованы в решении конкретных вопросов с его администрацией и, соответственно, речь может идти о коррупции. Кроме того, фирма Коэна также использовалась для перевода средств бывшей любовнице Трампа Стефани Клиффорд (порноактрисе Сторми Дэниэлс) с тем, чтобы оплатить ее молчание накануне выборов. Согласно довольно странному американскому законодательству, этот платеж может трактоваться как незаконное предвыборное пожертвование, поскольку служил средством предотвращения публичного скандала, который мог бы повредить кандидату в президенты.

За несколько недель до президентских выборов в США в 2016 году Майкл Коэн создал компанию Essential Consultants, со счетов которой заплатил 130 тыс. долларов Стефани Клиффорд за то, чтобы она не разглашала связь с Трампом. При этом компания Columbus Nova перевела в фирму Коэна 500 тыс. долларов за консалтинговые услуги. Глава этой компании Эндрю Интратер является двоюродным братом Виктора Вексельберга, причем последний является самым крупным клиентом Columbus Nova. Установлено, что Коэн общался с Интратером и Вексельбергом на инаугурации Трампа. Сотрудники спецпрокурора Мюллера допросили Вексельберга и ознакомились с содержанием его мобильного телефона два месяца назад в аэропорту Нью-Йорка.

Платежи, имеющие целью поддержание позитивного имиджа кандидата, могут рассматриваться как предвыборные взносы и подлежать декларированию на сайте Федеральной избирательной комиссии. Естественно, этого не было сделано в отношении 130 тыс. долларов, которые получила Клиффорд.

Кроме того, в прошлом году телекоммуникационная компания AT&T перевела на счета Essential Consultants 600 тыс. долларов за консультационные услуги Коэну по поводу сделки по покупке Time Warner, что, впрочем, не имело эффекта, и минюст США в рамках антитрастового законодательства в судебном порядке пытается противодействовать сделке.

Среди тех, кто переводил деньги фирме Коэна, также значатся фармацевтическая компания Novartis и Korea Aerospace Industries. Требования к следствию по взяточничеству достаточно высоки: нужно показать отношения «ты мне, я тебе». AT&T сразу выпадает из уголовного поля, поскольку минюст в администрации Трампа действует в пику интересам этой компании. Добился ли Коэн каких-то преференций для двух других компаний, пока неизвестно.

Сейчас спецпрокурор Мюллер ведет переговоры по поводу допроса Трампа. В прессу уже утекла информация о том, что он угрожает вызвать президента повесткой. В отношении возможного обвинения в нарушении избирательного законодательства Мюллеру будет важно зафиксировать, что и когда Трамп узнал о выплате 130 тыс. Стефани Клиффорд. В связи с возможным обвинением в коррупции в ходе допроса Мюллер запротоколирует слова Трампа о клиентах Коэна. При этом важно понимать, что хороший следователь, коим, несомненно, является Мюллер, в такого рода делах задает вопросы, на которые он уже знает ответы, чтобы иметь возможность обвинить подследственного в препятствовании правосудию и лжи под присягой. Если список обвинений в итоге окажется достаточно длинным, то даже часть республиканцев может отвернуться от Трампа.

Сергей Костяев,

преподаватель университета Ратгерса (США)