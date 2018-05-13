По ту сторону спального пояса

В сентябре синхронно с выборами мэра Москвы состоится голосование за кандидатов в губернаторы Московской области. В регионе живут более 5 млн избирателей — это больше, чем население некоторых независимых европейских стран. С какими проблемами столкнется будущий глава региона, и с какими не справился действующий? Мы поговорили об этом с экспертами и местными лидерами. Кроме свалок, спровоцировавших массовые протесты, это разгром местного самоуправления и коррупция, связанная со строительным лобби, убеждены практически все.

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Действующий губернатор Андрей Воробьев видит регион как одну из 15 агломераций, причем не Нью-Йорк, с его малоэтажными зелеными пригородами, а Шанхай. Об этом рассуждает сооснователь Школы местного самоуправления и солнечногорский активист Наталья Шавшукова. «У власти есть своя концепция развития региона. Главное, о чем они говорят — это прирост темпов введения нового жилья, развитие промзон. Но не улучшение качества жизни людей. Идет освоение единственного ресурса: дорогой подмосковной земли. Область не интересуется долгосрочными стратегиями. Она застраивает чистое поле многоэтажками и лишь потом, столкнувшись с транспортным коллапсом, начинает думать о дорогах, инфраструктуре, детских садах», — подчеркивает активистка.

О проблемах стихийной застройки подмосковных городов, с бесконечными пробками на въезде в столицу и бетонными гетто по периметру МКАД, независимые наблюдатели говорят не первый год. Но за годы управления областью Воробьевым ситуация только ухудшилась, убеждены они. «Губернатор забрал у поселений все полномочия по распоряжению землей, создав так называемый «Градсовет Московской области», который раздает земли под застройку, уничтожая ближнее Подмосковье», — говорит зампред подмосковного Яблока и глава «Народной палаты Подмосковья» Дмитрий Трунин.

«У Воробьева есть идея фикс: централизовать все управление в одних руках. За последнее время были упразднены более 20 районов, вошедших в городские округа — особые укрупненные муниципальные образования — что вызвало волну протестов на местах», — напоминает политик.

Влияние крупных девелоперских компаний на принятие решений властями области, действительно, очень велико. Сейчас это главные лоббисты и во многом уже политические игроки в регионе, согласна с ним экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич: «В результате оказывается нарушен баланс интересов этих компаний и людей, проживающих в области».

Впрочем, по ее мнению, создание областного «градсовета», изъявшего из ведения муниципальных властей вопросы строительства, преследовало несколько иные цели. «С первых дней Воробьев, как и любой другой глава региона столкнулся с проблемой исторически сложившейся децентрализованностью управления в Московской области», — подчеркивает она. «Тут всегда были сильные муниципальные руководители, и создание совета это всего лишь частный случай более масштабной кампании по выстраиванию силовой вертикали в Подмосковье».

Сцепка с центром

За муниципальными руководителями в Подмосковье оказалось два важных ресурса, замечает Зубаревич. Первый — это «золотая подмосковная земля». «Этот ресурс муниципальные власти всегда предъявляли в ходе торга в качестве козыря». Второй — сцепка с интересами представителей федеральной элиты, проживающей физически на подмосковной земле.

«Муниципалитеты, благодаря такому обстоятельству, всегда имели возможность так или иначе выходить на федеральный уровень для решения своих проблем, через голову губернатора. Выбить ресурсную базу из-под ног муниципалов и попытался Воробьев. Но удалось ему это лишь отчасти», — констатирует Зубаревич.

Собственно перевод земельных отношений на региональный уровень, по ее мнению, и стал первым ударом по непокорным главам образований. Чуть позже началась кампания по укрупнению муниципалитетов, упразднению старой двухуровневой системы местного самоуправления (поселение — район), позволившая губернатору в случае слияния назначать в создаваемые администрации лояльных управленцев.

«Все это обернулось ростом напряженности», — замечает экономист. Кроме того, существенно ухудшило качество управления на местах.

Бывший мэр подмосковного Троицка и независимый эксперт Виктор Сиднев соглашается с Зубаревич: «Как только вы отрываете муниципального чиновника от земли, отправляете его в центр, жизнь на местах страдает, потому что и степень его вовлеченности в проблемы поселения, и степень доверия к нему жителей существенно падает», — говорит он. По мнению Сиднева, именно предпринятая губернатором муниципальная реформа, равно как и практика ротации городских и поселковых глав, прямые выборы которых также были отменены при Воробьеве, стали катализатором «мусорных» протестов, и залогом того, что назревшие проблемы руководство региона заметило только тогда, когда о перекрытии автомобильных магистралей и митингах заговорили федеральные СМИ.

«Любой следующий губернатор должен будет как-то выстраивать взаимоотношения с муниципалитетами. Но ломать через колено — действительно был не лучший способ, нужно учиться договариваться», — подтверждает Зубаревич.

И добавляет. Кроме муниципальной проблемы, любой следующий губернатор, кто бы им не стал, столкнется и с другими проблемами. В первую очередь, с экономическими.

Федеральный фильтр

«Достойных людей немало. Павел Грудинин от коммунистов, все-таки он глава подмосковного «Совхоза им. Ленина» и неплохо выступил на президентских выборах, Хромов, от ЛДПР, Борис Надеждин. Но ни один из альтернативных кандидатов без воли «Единой России» не сможет преодолеть муниципальный фильтр», — делится своим пессимизмом Дмитрий Трунин. «Ситуацию можно сравнить с той, что сложилась в Москве, где кандидат от оппозиции не в состоянии пройти фильтр, несмотря на победу независимых депутатов на последних выборах, с той лишь разницей, что в Подмосковье никакой победы не было», — подчеркивает он.

Исторической проблемой Московской области является тот факт, что у нее нет центра, нет той площадки, которая бы стягивала на себя элиты, и на которой мог бы вырасти альтернативный кандидат, соглашается с обоими экспертами Александр Кынев, руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики.

«За пост губернатора Московской области могут конкурировать либо действующий глава региона, либо федеральный политик. Любому локальному лидеру просто не хватит ресурса и узнаваемости, поскольку даже очень популярного муниципального депутата из Химок вряд ли знают в Коломне, Серпуховского в Наро-Фоминске, а Волоколамского в Королеве», — рассуждает Кынев.

Об этом говорят и сами активисты. «У нас нет центральной площади, куда мы можем выйти. На митингах против реновации было около 16 тысяч человек, наши протесты против мусорных свалок собрали граждан суммарно не меньше, просто проходили они локально, каждый в своем городе. За счет такой рассредоточенности сопоставимого с московским резонанса они все-таки не вызвали», — констатирует Шавшукова. Мобилизовать своих сторонников тут намного сложнее, чем в столице, подчеркивает она.

Интересно, что, по мнению Кынева, строительный вопрос и плотность подмосковной застройки, на которую жалуются многие активисты, действующему главе в рамках губернаторской кампании играет только на руку. «Значительная часть активных избирателей живет в новостройках при МКАДе, в городах вроде Реутова, Красногорска, Балашихи. По факту эти кварталы давно стали спальными районами столицы, люди там только ночуют и практически не интересуются местной повесткой», — говорит исследователь. «Спальный» пояс столицы, по его словам, из года в год на местных выборах голосует подчеркнуто лояльно и поддерживает власть «с почти чеченскими процентами» именно поэтому.

Среди достойных противников Воробьеву, гипотетически готовых выдвинуть свои кандидатуры на пост губернатора, Кынев отмечает только экс-кандидата в президенты Грудинина. Оговариваясь, впрочем, что действующий губернатор в отличие от столичного градоначальника не заинтересован в повышении явки и «московском» сценарии 2013-го года. Так что, если на то будет его воля, сильного федерального конкурента на выборы он просто не пропустит.