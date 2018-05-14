Новая газета
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60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева

Письмо передано в администрацию президента

Политика

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Сегодня президенту России В.В. Путину было направлено письмо относительно дела руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, подписанное известными в России и в мире людьми: деятелями искусства и науки, журналистами, представителями духовенства. Всего под текстом 60 подписей.

Оюб Титиев в суде. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Они обращают внимание гаранта Конституции на фальсификацию уголовного дела в отношении Оюба Титиева: «Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В январе этого года в Чеченской Республике был арестован Оюб Титиев — руководитель грозненского представительства «Мемориала», одной из ведущих правозащитных организаций нашей страны. Его обвиняют в хранении наркотиков. Мы не сомневаемся, что дело против Титиева сфабриковано местными властями, чтобы заставить уйти из Чечни «Мемориал» — единственную организацию, продолжавшую в последние годы на территории этой республики документировать и предавать гласности нарушения прав человека и оказывать правовую помощь пострадавшим.

За две недели до ареста Титиева, после блокировки аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальной сети Инстаграм, его ближайший соратник, спикер республиканского парламента Магомед Даудов в официальном заявлении связал эту блокировку с деятельностью правозащитников и назвал их «врагами», которых следует «отделить от здорового общества». После ареста Титиева уже сам Кадыров заявил, что «они <правозащитники> должны знать: в нашем крае у них работа не пойдет», и пообещал «сломать хребет нашим врагам». В таком контексте политический характер дела Титиева совершенно очевиден — тем более что Титиев уже не первый критик республиканских властей, у которого местные правоохранительные органы якобы обнаружили наркотики. Очевидно: власти Чечни таким образом избавляются от неудобной организации и мстят Титиеву за его правозащитную деятельность.

Республиканские следственные органы демонстративно саботируют проверку заявления Титиева о совершении против него сотрудниками полиции преступления в виде подброса наркотиков.

Ранее некоторые из нас обращались к генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю Следственного комитета РФ с просьбой о передаче уголовного дела Оюба Титиева и материала проверки по его заявлению о преступлении федеральным следственным органам.

Однако из ведомств, возглавляемых этими должностными лицами, в ответ приходят формальные отписки о том, что «в целях объективного и всестороннего расследования и исключения фактов возможного нарушения закона» уголовное дело в отношении Оюба Титиева изъято из МВД и передано в Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Таким образом, и расследование, и проверка продолжают осуществляться в Чечне. При этом появляются сообщения о том, что следователи по-прежнему не проводят следственных действий, необходимых для установления истины.

Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».

Мы надеемся на Вашу конструктивную реакцию на это обращение.

  • Людмила Михайловна Алексеева (правозащитник),
  • Ильдар Аляутдинов (муфтий Москвы),
  • Александр Николаевич Архангельский (литературовед, писатель, публицист),
  • Юлия Артуровна Ауг (актриса),
  • Лия Меджидовна Ахеджакова (актриса),
  • Гарри Яковлевич Бардин (режиссер),
  • Николай Владимирович Беляк (актер, режиссер, театральный деятель),
  • Марина Яковлевна Бородицкая (поэт и переводчик),
  • Нина Владимировна Брагинская (доктор исторических наук),
  • Дмитрий Львович Быков (писатель),
  • Борис Лазаревич Вишневский (публицист),
  • Татьяна Анатольевна Вольтская (поэт),
  • Сергей Маркович Гандлевский (поэт, прозаик),
  • Михаил Сергеевич Гельфанд (доктор биологических наук, профессор),
  • Николай Павлович Гринцер (филолог, член-корреспондент РАН),
  • Лев Дмитриевич Гудков (социолог, доктор философских наук),
  • Гасан Чигизович Гусейнов (доктор филологических наук),
  • Вадим Валерьевич Дамье (доктор исторических наук),
  • Игорь Николаевич Данилевский (доктор исторических наук),
  • Михаил Владимирович Данилов (физик, академик РАН),
  • Галина Ивановна Зверева (доктор исторических наук),
  • Андрей Леонидович Зорин (доктор филологических наук),
  • Аскольд Игоревич Иванчик (историк, член-корреспондент РАН),
  • Александр Борисович Каменский (доктор исторических наук),
  • Тимур Юрьевич Кибиров (поэт),
  • Юлий Черсанович Ким (поэт, драматург, композитор, бард),
  • Борис Иванович Колоницкий (доктор исторических наук),
  • Сергей Александрович Красильников (доктор исторических наук),
  • Иван Иванович Курилла (доктор исторических наук),
  • Майя Александровна Кучерская (писатель),
  • Алексей Георгиевич Левинсон (социолог, доктор исторических наук),
  • Павел Семенович Лунгин (режиссер),
  • Елена Нигметовна Марасинова (доктор исторических наук),
  • Алексей Ильич Миллер (доктор исторических наук),
  • Владимир Владимирович Мирзоев (режиссер),
  • Алексей Михайлович Молдован (лингвист, историк, академик РАН),
  • Константин Николаевич Морозов (доктор исторических наук),
  • Дмитрий Андреевич Муратов (журналист),
  • Анатолий Генрихович Найман (поэт, переводчик),
  • Альберт Павлович Ненароков (доктор исторических наук),
  • Сергей Иванович Нефедов (испытатель космических систем, Герой России),
  • Елена Владимировна Новикова (психолог),
  • Леонид Геннадьевич Парфенов (журналист, телеведущий, режиссер),
  • Лев Георгиевич Прыгунов (актер),
  • Андрей Африканович Ростовцев (доктор физико-математических наук, профессор, один из основателей «Диссернета»),
  • Лев Семенович Рубинштейн (поэт),
  • Ольга Александровна Седакова (поэт),
  • Алексей Кириллович Симонов (писатель, режиссер),
  • Андрей Сергеевич Смирнов (актер, режиссер, сценарист),
  • Никита Павлович Соколов (историк, председатель совета Вольного исторического общества),
  • Наталья Юрьевна Тумашкова (психолог),
  • Павел Юрьевич Уваров (историк, член-корреспондент РАН),
  • Людмила Евгеньевна Улицкая (писатель),
  • Александр Георгиевич Филиппенко (актер),
  • Чулпан Наилевна Хаматова (актриса),
  • Татьяна Валентиновна Чистова (режиссер),
  • Виктор Александрович Шнирельман (доктор исторических наук),
  • Александр Маркович Эткинд (историк культуры и литературовед),
  • Андрей Львович Юрганов (доктор исторических наук),
  • Алексей Игоревич Янковский (режиссер).

Обращение с сопроводительным письмом Людмилы Михайловны Алексеевой передано в приемную администрации президента.

Теги:
мемориал, права человека, оюб титиев, титиев

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