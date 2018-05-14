60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева
Письмо передано в администрацию президента
«Новая газета»редакция
Сегодня президенту России В.В. Путину было направлено письмо относительно дела руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, подписанное известными в России и в мире людьми: деятелями искусства и науки, журналистами, представителями духовенства. Всего под текстом 60 подписей.
Они обращают внимание гаранта Конституции на фальсификацию уголовного дела в отношении Оюба Титиева: «Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».
- Президенту Российской Федерации
- В.В. Путину
Уважаемый Владимир Владимирович!
В январе этого года в Чеченской Республике был арестован Оюб Титиев — руководитель грозненского представительства «Мемориала», одной из ведущих правозащитных организаций нашей страны. Его обвиняют в хранении наркотиков. Мы не сомневаемся, что дело против Титиева сфабриковано местными властями, чтобы заставить уйти из Чечни «Мемориал» — единственную организацию, продолжавшую в последние годы на территории этой республики документировать и предавать гласности нарушения прав человека и оказывать правовую помощь пострадавшим.
За две недели до ареста Титиева, после блокировки аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальной сети Инстаграм, его ближайший соратник, спикер республиканского парламента Магомед Даудов в официальном заявлении связал эту блокировку с деятельностью правозащитников и назвал их «врагами», которых следует «отделить от здорового общества». После ареста Титиева уже сам Кадыров заявил, что «они <правозащитники> должны знать: в нашем крае у них работа не пойдет», и пообещал «сломать хребет нашим врагам». В таком контексте политический характер дела Титиева совершенно очевиден — тем более что Титиев уже не первый критик республиканских властей, у которого местные правоохранительные органы якобы обнаружили наркотики. Очевидно: власти Чечни таким образом избавляются от неудобной организации и мстят Титиеву за его правозащитную деятельность.
Республиканские следственные органы демонстративно саботируют проверку заявления Титиева о совершении против него сотрудниками полиции преступления в виде подброса наркотиков.
Ранее некоторые из нас обращались к генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю Следственного комитета РФ с просьбой о передаче уголовного дела Оюба Титиева и материала проверки по его заявлению о преступлении федеральным следственным органам.
Однако из ведомств, возглавляемых этими должностными лицами, в ответ приходят формальные отписки о том, что «в целях объективного и всестороннего расследования и исключения фактов возможного нарушения закона» уголовное дело в отношении Оюба Титиева изъято из МВД и передано в Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Таким образом, и расследование, и проверка продолжают осуществляться в Чечне. При этом появляются сообщения о том, что следователи по-прежнему не проводят следственных действий, необходимых для установления истины.
Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».
Мы надеемся на Вашу конструктивную реакцию на это обращение.
- Людмила Михайловна Алексеева (правозащитник),
- Ильдар Аляутдинов (муфтий Москвы),
- Александр Николаевич Архангельский (литературовед, писатель, публицист),
- Юлия Артуровна Ауг (актриса),
- Лия Меджидовна Ахеджакова (актриса),
- Гарри Яковлевич Бардин (режиссер),
- Николай Владимирович Беляк (актер, режиссер, театральный деятель),
- Марина Яковлевна Бородицкая (поэт и переводчик),
- Нина Владимировна Брагинская (доктор исторических наук),
- Дмитрий Львович Быков (писатель),
- Борис Лазаревич Вишневский (публицист),
- Татьяна Анатольевна Вольтская (поэт),
- Сергей Маркович Гандлевский (поэт, прозаик),
- Михаил Сергеевич Гельфанд (доктор биологических наук, профессор),
- Николай Павлович Гринцер (филолог, член-корреспондент РАН),
- Лев Дмитриевич Гудков (социолог, доктор философских наук),
- Гасан Чигизович Гусейнов (доктор филологических наук),
- Вадим Валерьевич Дамье (доктор исторических наук),
- Игорь Николаевич Данилевский (доктор исторических наук),
- Михаил Владимирович Данилов (физик, академик РАН),
- Галина Ивановна Зверева (доктор исторических наук),
- Андрей Леонидович Зорин (доктор филологических наук),
- Аскольд Игоревич Иванчик (историк, член-корреспондент РАН),
- Александр Борисович Каменский (доктор исторических наук),
- Тимур Юрьевич Кибиров (поэт),
- Юлий Черсанович Ким (поэт, драматург, композитор, бард),
- Борис Иванович Колоницкий (доктор исторических наук),
- Сергей Александрович Красильников (доктор исторических наук),
- Иван Иванович Курилла (доктор исторических наук),
- Майя Александровна Кучерская (писатель),
- Алексей Георгиевич Левинсон (социолог, доктор исторических наук),
- Павел Семенович Лунгин (режиссер),
- Елена Нигметовна Марасинова (доктор исторических наук),
- Алексей Ильич Миллер (доктор исторических наук),
- Владимир Владимирович Мирзоев (режиссер),
- Алексей Михайлович Молдован (лингвист, историк, академик РАН),
- Константин Николаевич Морозов (доктор исторических наук),
- Дмитрий Андреевич Муратов (журналист),
- Анатолий Генрихович Найман (поэт, переводчик),
- Альберт Павлович Ненароков (доктор исторических наук),
- Сергей Иванович Нефедов (испытатель космических систем, Герой России),
- Елена Владимировна Новикова (психолог),
- Леонид Геннадьевич Парфенов (журналист, телеведущий, режиссер),
- Лев Георгиевич Прыгунов (актер),
- Андрей Африканович Ростовцев (доктор физико-математических наук, профессор, один из основателей «Диссернета»),
- Лев Семенович Рубинштейн (поэт),
- Ольга Александровна Седакова (поэт),
- Алексей Кириллович Симонов (писатель, режиссер),
- Андрей Сергеевич Смирнов (актер, режиссер, сценарист),
- Никита Павлович Соколов (историк, председатель совета Вольного исторического общества),
- Наталья Юрьевна Тумашкова (психолог),
- Павел Юрьевич Уваров (историк, член-корреспондент РАН),
- Людмила Евгеньевна Улицкая (писатель),
- Александр Георгиевич Филиппенко (актер),
- Чулпан Наилевна Хаматова (актриса),
- Татьяна Валентиновна Чистова (режиссер),
- Виктор Александрович Шнирельман (доктор исторических наук),
- Александр Маркович Эткинд (историк культуры и литературовед),
- Андрей Львович Юрганов (доктор исторических наук),
- Алексей Игоревич Янковский (режиссер).
Обращение с сопроводительным письмом Людмилы Михайловны Алексеевой передано в приемную администрации президента.