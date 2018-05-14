60 известных россиян обратились к Путину в связи с делом Оюба Титиева

Сегодня президенту России В.В. Путину было направлено письмо относительно дела руководителя грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, подписанное известными в России и в мире людьми: деятелями искусства и науки, журналистами, представителями духовенства. Всего под текстом 60 подписей.

Оюб Титиев в суде. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

Они обращают внимание гаранта Конституции на фальсификацию уголовного дела в отношении Оюба Титиева: «Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».

Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В январе этого года в Чеченской Республике был арестован Оюб Титиев — руководитель грозненского представительства «Мемориала», одной из ведущих правозащитных организаций нашей страны. Его обвиняют в хранении наркотиков. Мы не сомневаемся, что дело против Титиева сфабриковано местными властями, чтобы заставить уйти из Чечни «Мемориал» — единственную организацию, продолжавшую в последние годы на территории этой республики документировать и предавать гласности нарушения прав человека и оказывать правовую помощь пострадавшим.

За две недели до ареста Титиева, после блокировки аккаунта главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в социальной сети Инстаграм, его ближайший соратник, спикер республиканского парламента Магомед Даудов в официальном заявлении связал эту блокировку с деятельностью правозащитников и назвал их «врагами», которых следует «отделить от здорового общества». После ареста Титиева уже сам Кадыров заявил, что «они <правозащитники> должны знать: в нашем крае у них работа не пойдет», и пообещал «сломать хребет нашим врагам». В таком контексте политический характер дела Титиева совершенно очевиден — тем более что Титиев уже не первый критик республиканских властей, у которого местные правоохранительные органы якобы обнаружили наркотики. Очевидно: власти Чечни таким образом избавляются от неудобной организации и мстят Титиеву за его правозащитную деятельность.

Республиканские следственные органы демонстративно саботируют проверку заявления Титиева о совершении против него сотрудниками полиции преступления в виде подброса наркотиков.

Ранее некоторые из нас обращались к генеральному прокурору, министру внутренних дел и председателю Следственного комитета РФ с просьбой о передаче уголовного дела Оюба Титиева и материала проверки по его заявлению о преступлении федеральным следственным органам.

Однако из ведомств, возглавляемых этими должностными лицами, в ответ приходят формальные отписки о том, что «в целях объективного и всестороннего расследования и исключения фактов возможного нарушения закона» уголовное дело в отношении Оюба Титиева изъято из МВД и передано в Следственное управление СК РФ по Чеченской Республике. Таким образом, и расследование, и проверка продолжают осуществляться в Чечне. При этом появляются сообщения о том, что следователи по-прежнему не проводят следственных действий, необходимых для установления истины.

Вызывает крайнее возмущение циничное использование правовой системы для осуществления этой акции устрашения всех правозащитников и людей доброй воли, добивающихся законности и соблюдения прав человека в Чеченской Республике Российской Федерации. Мы обращаемся к Вам, как к гаранту российской Конституции, с просьбой обеспечить немедленную передачу дела Титиева на федеральный уровень, взять это дело под контроль и положить конец травле «Мемориала».

Мы надеемся на Вашу конструктивную реакцию на это обращение.

Людмила Михайловна Алексеева (правозащитник),

Ильдар Аляутдинов (муфтий Москвы),

Александр Николаевич Архангельский (литературовед, писатель, публицист),

Юлия Артуровна Ауг (актриса),

Лия Меджидовна Ахеджакова (актриса),

Гарри Яковлевич Бардин (режиссер),

Николай Владимирович Беляк (актер, режиссер, театральный деятель),

Марина Яковлевна Бородицкая (поэт и переводчик),

Нина Владимировна Брагинская (доктор исторических наук),

Дмитрий Львович Быков (писатель),

Борис Лазаревич Вишневский (публицист),

Татьяна Анатольевна Вольтская (поэт),

Сергей Маркович Гандлевский (поэт, прозаик),

Михаил Сергеевич Гельфанд (доктор биологических наук, профессор),

Николай Павлович Гринцер (филолог, член-корреспондент РАН),

Лев Дмитриевич Гудков (социолог, доктор философских наук),

Гасан Чигизович Гусейнов (доктор филологических наук),

Вадим Валерьевич Дамье (доктор исторических наук),

Игорь Николаевич Данилевский (доктор исторических наук),

Михаил Владимирович Данилов (физик, академик РАН),

Галина Ивановна Зверева (доктор исторических наук),

Андрей Леонидович Зорин (доктор филологических наук),

Аскольд Игоревич Иванчик (историк, член-корреспондент РАН),

Александр Борисович Каменский (доктор исторических наук),

Тимур Юрьевич Кибиров (поэт),

Юлий Черсанович Ким (поэт, драматург, композитор, бард),

Борис Иванович Колоницкий (доктор исторических наук),

Сергей Александрович Красильников (доктор исторических наук),

Иван Иванович Курилла (доктор исторических наук),

Майя Александровна Кучерская (писатель),

Алексей Георгиевич Левинсон (социолог, доктор исторических наук),

Павел Семенович Лунгин (режиссер),

Елена Нигметовна Марасинова (доктор исторических наук),

Алексей Ильич Миллер (доктор исторических наук),

Владимир Владимирович Мирзоев (режиссер),

Алексей Михайлович Молдован (лингвист, историк, академик РАН),

Константин Николаевич Морозов (доктор исторических наук),

Дмитрий Андреевич Муратов (журналист),

Анатолий Генрихович Найман (поэт, переводчик),

Альберт Павлович Ненароков (доктор исторических наук),

Сергей Иванович Нефедов (испытатель космических систем, Герой России),

Елена Владимировна Новикова (психолог),

Леонид Геннадьевич Парфенов (журналист, телеведущий, режиссер),

Лев Георгиевич Прыгунов (актер),

Андрей Африканович Ростовцев (доктор физико-математических наук, профессор, один из основателей «Диссернета»),

Лев Семенович Рубинштейн (поэт),

Ольга Александровна Седакова (поэт),

Алексей Кириллович Симонов (писатель, режиссер),

Андрей Сергеевич Смирнов (актер, режиссер, сценарист),

Никита Павлович Соколов (историк, председатель совета Вольного исторического общества),

Наталья Юрьевна Тумашкова (психолог),

Павел Юрьевич Уваров (историк, член-корреспондент РАН),

Людмила Евгеньевна Улицкая (писатель),

Александр Георгиевич Филиппенко (актер),

Чулпан Наилевна Хаматова (актриса),

Татьяна Валентиновна Чистова (режиссер),

Виктор Александрович Шнирельман (доктор исторических наук),

Александр Маркович Эткинд (историк культуры и литературовед),

Андрей Львович Юрганов (доктор исторических наук),

Алексей Игоревич Янковский (режиссер).

Обращение с сопроводительным письмом Людмилы Михайловны Алексеевой передано в приемную администрации президента.