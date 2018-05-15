Победа общественного мнения

Решение следователя об освобождении Алексея Малобродского из-под стражи под подписку о невыезде без решения суда — победа, в том числе, общественного мнения. Тем более что ради этого Следственному комитету пришлось пойти на изменение того толкования соответствующих норм УПК, которого он придерживался прежде. Это может стать важным прецедентом и при применении мер пресечения по другим делам, но для этого необходимо последовательное истолкование закона правоприменителями. Между тем, мы пока не знаем, как юридически обосновано постановление следователя об изменении меры пресечения Малобродскому и есть ли там такое обоснование вообще.

В соответствии со ст. 97 УПК РФ меру пресечения обвиняемому избирают «…следователь, а также суд в пределах предоставленных им полномочий». Если эта мера связана с лишением свободы, будь это заключение под стражу или даже домашний арест, она может применяться только по решению суда, менее жесткие меры — такие как отобрание подписки о невыезде — и по самостоятельному решению следователя.

До сегодняшнего дня следствие по делу «Седьмой студии» обращалось в суд за изменением меры пресечения на домашний арест, что также возможно только по решению суда. Сегодня следователь принял решение, что достаточно будет подписки о невыезде.

До сих пор Следственный комитет в своей практике придерживался правила, которое не позволяло следователю принять такое решение: раз мера пресечения назначена судом, то и отменить ее может только суд.

Вот, как объяснила по нашей просьбе возможное основание сегодняшнего решения профессор в области уголовно-процессуального права, член СПЧ, экс зам председателя Конституционного суда РФ Тамара Морщакова.

В соответствии со ст. 55 Конституции РФ (часть 3) права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. УПК РФ не содержит прямого указания на то, что не только назначение, но и смягчение меры пресечения нуждается в одобрении суда. Из этого вытекает, что прежняя практика Следственного комитета изначально была неправильной, а ее изменение, напротив, соответствует Конституции.

Что касается решений суда 27 апреля и 10 мая об отказе в смягчения меры пресечения Малобродскому, когда об этом просил сам следователь, то они были очевидно незаконными и останутся на совести судей. Из принципа состязательности судопроизводства вытекает, что суд не может по своей инициативе избирать более жесткие меры пресечения, нежели та, на которой настаивает следствие.