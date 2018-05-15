А судьи кто?

По сообщению РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник, Валерия Зорькина на посту председателя Конституционного суда РФ может сменить Лариса Брычева — начальник Государственно-правового управления президента РФ, а на должность одного из судей президент может предложить кандидатуру председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина.

Даже в таком сослагательном наклонении это сообщение характеризует отношение к КС со стороны президентской администрации: все-таки это не где-нибудь на заборе написано, это РИА «Новости», а источники у него соответствующие.

Брычева — выходец из академической среды (Институт государства и права АН СССР) и связи с ней на личном уровне никогда не рвала. Вместе с тем она не просто непубличная, а, пожалуй, закрытая фигура, занимавшая должности в госаппарате при довольно разных главах государства и режимах: от главного специалиста Комитета по законодательству Верховного совета РФ в 1992–1993 годах до сегодняшней своей должности, которую она занимает с 1999 года. Именно стратегия непубличности обеспечила Брычевой еще и статус помощника президента с 2004 года. Она, что называется, «хороший юрист», но именно под ее контролем (а мимо ГПУ не прошел ни один из сколько-нибудь серьезных проектов) само законодательство приобрело такой вид, который сделал его довольно-таки далеким от права.

Пост председателя КС — еще и политический, а назначение на него Брычевой показало бы, что в Кремле этот суд рассматривают уже как технически орган и… место почетной ссылки, синекуру: свидетельством тому стало бы назначение судьей КС (через одобрение Советом Федерации) Александра Бастрыкина.

В отличие от Брычевой эта кандидатура не столь однозначна и с точки зрения требований к кандидатам в судьи КС, которые должны обладать «безупречной репутацией» и «признанной высокой квалификацией в области права» (ст. 8 Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. О КС РФ).

Ученые публикации Бастрыкина — в том числе об «объективной истине в уголовном процессе» — рассматриваются научным сообществом как спорные, а в остальном вся его биография (кроме партийной работы в середине 80-х) связана с опытом взаимодействия только с правоохранительными органами.

Да и к деятельности Следственного комитета, который Бастрыкин возглавляет с момента его выделения из органов прокуратуры в 2010 году, появилось немало претензий, в том числе со стороны международного правового сообщества.

Впрочем, если продолжать фантазировать, появление такого судьи в КС, который все равно уже не сделал бы там погоды, стало бы приемлемой платой за возвращение следствия де-юре или только де-факто под контроль прокуратуры — поскольку кандидатуры председателя СКР, равной Бастрыкину по весу (он был старостой группы, в которой учился президент), да и по решимости на кремлевской скамейке запасных нет.