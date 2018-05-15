Танцы во имя свободы

Министр внутренних дел Грузии извинился за то, что полиция вела себя грубо при облаве в ночных клубах Тбилиси, и обещал пересмотреть наркополитику страны.

Фото: Леван Микадзе, JAMnews

В минувшие выходные в Тбилиси прошли масштабные протестные акции молодежи против полицейского произвола. По оценкам грузинских медиа, в них приняли участие как минимум 10 тысяч человек. Поводом стал рейд, который полиция провела вечером 11 мая в нескольких ночных клубах Тбилиси. Власти заявили о задержании восьми человек, подозреваемых в наркоторговле. Попутно были задержаны до 70 посетителей клубов, большинство из которых полиция отпустила утром. Свидетели и жертвы этой спецоперации утверждают, что стражи порядка превысили свои полномочия, немотивированно применяя силу — проводили жесткие задержания, заламывали руки, хотя посетители клубов не оказывали им сопротивления.

Действия полиции посетители клубов расценили не столько как операцию по поимке наркодилеров, сколько как карательную акцию устрашения. Вопросы к силовикам возникли также у омбудсмена Грузии и ряда влиятельных неправительственных организаций — по их данным,

обвиняемых в торговле наркотиками полиция арестовала за несколько часов до того, как в клубах была проведена спецоперация. Поэтому арест наркодилеров уже не мог быть ее целью.

Стихийная акция протеста началась сразу после задержаний: субботним утром в центре Тбилиси, у здания парламента Грузии на проспекте Руставели собрались тысячи протестующих. У акции появились организаторы и лидеры — в частности, движение «Белый шум», выступающее за либерализацию политики в отношении наркотиков (лидер — Бека Цикаришвили), и НПО «Сапари», выступающее за права женщин и против домашнего насилия.

Фото: Леван Микадзе, JAMnews

Число протестующих быстро росло, и вскоре они перекрыли движение на проспекте. К акции присоединились представители неправительственного сектора и некоторые оппозиционные политики. Прозвучали призывы бороться за права женщин. Но появились и политические требования — отставка министра внутренних дел Георгия Гахарии и премьер-министра Георгия Квирикашвили. Протестующие включали музыку и танцевали, потому акцию окрестили»Танцами ради свободы» и «Рейв-волюцией».

Точки кипения протест достиг во второй половине дня воскресенья, когда к протестующим стала прорываться контракция под предводительством ультраправых

— среди них были активисты объединения «Грузинский марш» и других похожих организаций, обычно выступающих против мигрантов, представителей ЛГБТ-сообщества и всего, что можно причислить к либеральным ценностям. Прорываясь на акцию, националисты скандировали: «Смерть врагу!» и «Да здравствует Грузия!» Сообщалось о стычках с полицией, о прорыве полицейского кордона и драках.

Ситуацию удалось разрядить министру внутренних дел, который пришел на акцию и извинился перед собравшимися. «Я приношу извинения не только от себя лично, — сказал Георгий Гахария, — извините, если безопасности кого-либо из вас создал угрозу какой-либо сотрудник министерства внутренних дел. Также хочу попросить и тех, кто нанес оскорбления людям в форме, которые обеспечивали вашу безопасность, также принести им извинения».

Вскоре после этого участники акции согласились на предложение полиции разъехаться на предоставленных для этого случая автобусах. Постепенно рассосалась и контракция.

А в понедельник Тбилиси почти вернулся к обычной жизни после насыщенных выходных — проспект Руставели открыт, движение восстановлено. Хотя уже анонсируются новые манифестации — «Грузинский марш» собирается отстаивать честь традиционной семьи в преддверии Международного дня борьбы с гомофобией 17 мая.

Фото: Леван Микадзе, JAMnews

Неделя началась с нового раунда переговоров между протестующими и МВД. По итогам встречи министр Георгий Гахария заявил, что МВД создаст две группы: одна будет думать о том, как реформировать наркополитику, а вторая проанализирует и оценит действия полиции на рейдах в ночных клубах.

Между тем резонансная спецоперация в клубах по-прежнему активно обсуждается. Многие в Грузии связывают ее с формальным возвращением в политику бывшего премьер-министра и миллиардера Бидзины Иванишвили, которое состоялось буквально накануне описываемых событий: Иванишвили 11 мая снова избрали председателем правящей партии «Грузинская мечта».

Впервые он вышел на политическую арену в 2011 году, основав тогда одноименную оппозиционную коалицию и победив с ней на парламентских выборах 2012 года, после чего возглавил правительство. В 2013 году ушел в отставку, отказавшись и от председательства в партии. При этом оппоненты власти небезосновательно обвиняли миллиардера в том, что он продолжает контролировать политическую жизнь Грузии.

«Этой акцией устрашения Иванишвили просто показал, кто в стране хозяин», — так оценил произошедшее генеральный директор независимой телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия.

Фото: Леван Микадзе, JAMnews

Предполагалось также, что возможной причиной шумного рейда могло быть противостояние популярного мэра Тбилиси Кахи Каладзе с премьер-министром Георгием Квирикашвили. В свою очередь, политический обозреватель Гела Васадзе считает, что понять мотивы происходящего пока непросто: «Это напоминает сложную шахматную партию со скрытыми посланиями, которые рассылали политики друг другу и своим сторонникам, — сказал он в комментарии «Русскоязычной медиасети». — В правящей партии много разных команд и интересов, именно поэтому Иванишвили и «вернулся». Ему пришлось перейти на ручное управление”».

Диана Петриашвили, «Русскоязычная Медиасеть», — для «Новой»