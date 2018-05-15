«Если он умрет, как он сможет возместить вред?»

Замоскворецкий суд Москвы в лице судьи Ларисы Семеновой (известна приговором экс-министру Улюкаеву) 15 мая в очередной раз отказался изменить меру пресечения тяжело больному 55-летнему предпринимателю Магомеду Мухиеву, обвиняемому в мошенничестве и растрате («дело «Анталбанка», в рамках которого изучаются обстоятельства вывода за границу средств из девяти кредитных учреждений). У мужчины грыжа пищевода и в тюрьме он похудел на более чем 40 килограммов.

Магомед Мухиев в суде. Фото: Влад Докшин/ «Новая газета»

Если раньше судья не видела оснований отпускать Мухиева под залог, либо домашний арест (стандартный набор: «может скрыться», «оказать давление на свидетелей» и «воспрепятствовать расследованию»), то сегодня Семенова отказалась перевести мужчину хотя бы в тюремную больницу «Матросской тишины».

В СИЗО №1 («Кремлевский централ») Мухиев сидит уже три года, с декабря 2015 года. За это время похудел на 42 килограмма, в тюрьме, согласно медицинским документам, у него обострились заболевания желудочно-кишечного тракта — хронический панкреатит, смешанный гастрит, грыжа пищевода, рефлюксная болезнь и аллергический дерматит (медицинские справки есть в распоряжении «Новой»).

По словам адвокатов Ксении Карпинской и Марии Килессо, организм Мухиева не принимает пищу (тем более не диетическую, тюремную), мужчину постоянно рвет и тошнит, он испытывает регулярные боли. При этом в СИЗО, по словам защитников, он не получает требуемого лечения выявленных заболеваний. Тяжелое состояние Мухиева подтверждают и его сокамерники, которые также обращали на это внимание сотрудников администрации СИЗО.

Однако начальник СИЗО №1 Антон Подрез на все обращения защиты отвечает отказом, не видя причин для перевода Мухиева в тюремную больницу «Матросской тишины», которая находится буквально двумя этажами ниже камеры Мухиева (переписка защиты с господином Подрезом есть в распоряжении редакции).

После одной из жалоб защиты в прокуратуру и руководству ФСИН на отказ в госпитализации Мухиева в тюремную больницу, администрация СИЗО перестала выдавать ему некоторые лекарства и продукты для аллергиков, переданные родней.

А 7 мая, по словам Марии Килессо, мужчину поместили в карцер на 5 суток (якобы за то, что он на прогулке пытался установить с кем-то контакт), где ему опять же не давали переданные родней продукты для аллергиков и он находился на одной воде. А на вторые сутки, как рассказал сам Мухиев защитникам, у него зачем-то забрали воду и теплую куртку. Врач к Мухиеву в карцер не приходил.

Магомед Мухиев до ареста. Фото из личного архива

И вот 15 мая после 5-дневного карцера Магомеда Мухиева доставили в Замоскворецкий суд, где с апреля слушается по существу уголовное дело в отношении него и еще 9 лиц (все они на свободе: кто под домашним арестом, кто на подписке).

«Мы его даже не узнали, — рассказала «Новой» адвокат Ксения Карпинская, — Лицо желтое. Взгляд какой-то замутненный. Он словно в прострации. Не понимал, что происходит. Мы заявляем ходатайство, чтобы его отпустили.

На вопрос суда как он относится к заявленному ходатайству, он странно отвечает, совершенно не понимая, что происходит: «А я не знаю…» Потом, когда я подошла ближе к клетке, сказал мне только одну фразу: «Мне плохо. Я больше не могу»».

В распоряжении «Новой» есть переданные родными фотографии, на которых Мухиев изображен до ареста. На них крепкий мужчина. 15 мая Мухиев действительно производил иное впечатление: желто-синее лицо, синяки под глазами и нездоровая худоба: впалые скулы, сильно выступающие челюстные кости.

По просьбе адвокатов 15 мая в суд вызвали «скорую». Мухиева провели в конвойное отделение, чтобы врачи обследовали его там. Судья Семенова сказала уводящему подсудимого конвою, чтобы они взяли у врачей справку, сможет ли Мухиев продолжать участсовать в заседании.

До приезда «скорой» судья Семенова отказала защите в ходатайстве о переводе Мухиева в тюремную больницу.

«Мы заявили ходатайство, исходя из чисто-гуманитарных соображений, — отмечает Ксения Карпинская, — Просили изменить меру пресечения, отпустить под залог либо под домашний арест. Или перевести хотя бы в больницу под стражей, то есть в тюремную больницу, она двумя этажами ниже находится. Нам опять отказали. И это просто необъяснимо… Ну, вы сначала вылечите его, а потом судите. Человек еще не осужден, но его уже приговорили к пыткам. У человека грыжа пищевода. Он за последние 20 дней похудел еще на 6 килограммов к тем, которые потерял за три года. Это просто какая-то необъяснимая месть...».

После осмотра Мухиева скорой судья Семенова постановила закончить заседание и перенесла процесс на 22 мая.

Адвокат Ксения Карпинская говорит «Новой»: «Я не понимаю логику. Если он умрет, как он сможет возместить вред? Кому будет плохо от того, что его сначала вылечат, хотя бы неделю обследуют в больнице?»