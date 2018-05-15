Женщины на каннском экране — сильный пол

Числовое преимущество женщин в жюри основного конкурса под президентством Кейт Бланшетт; во всех программах доминируют фильмы, в которых барабанным боем звучат разнообразные проблемы фемины в современном мире. Была и символическая демонстрация мягкой силы под названием «Женский марш».

На красной лестнице выстроились 82 активистки: режиссеры, актрисы, сценаристы, продюсеры — в знак того, что всего 82 раза в основном конкурсе участвовали женщины-режиссеры. А мужчины — более полутора тысяч. Конечно, несправедливость, но

не дай бог, в будущем отборщики будут высчитывать, достаточно ли в программе женщин, меньшинств, афроамериканцев. Однако все к этому идет.

Судя по всему, и некоторые картины в программе оказались благодаря этому вектору. Например, фильм о любви кенийских девочек-подростков («Рафики») или двух цыганских девушек («Кармен и Лола»).

Батальон

Кадр из фильма «Дочери солнца»

«Дочери солнца» француженки Эвы Юссон — основанная на реальной истории картина про женский батальон, освобождающий от экстремистов ИГИЛ (организации, запрещенной в РФ) курдистанский город на севере Ирака. Дома их захвачены, мужчин расстреляли у них на глазах, мальчиков отправили в школу джихадистов, молодых женщин и девочек держат в плену и насилуют.

В центре — страдающая красавица Бахар (Гольшифте Фарахани, похожая на мадонну). Она командир батальона. С автоматом в руках спасает родину. Батальон пройдет туннелем под землей, освободит город, замученный террористами, а заодно мужа и сына Бахар. И расправится с игиловцами, для которых пасть от руки женщины — значит не попасть в рай.

Это вам не «А зори здесь тихие». Кино, проштампованное банальностью, предсказуемое в каждом повороте событий.

Белый, белый свет

Кадр из фильма «Пепельный — самый чистый белый»

Женщина несказанной внутренней силы — героиня фильма «Пепельный — самый чистый белый» лидера китайского «шестого поколения» Цзя Чжанкэ. Отменная актриса Чжао Тао играет подругу криминального босса Бина. В драматический момент пытается с оружием в руках защитить любимого, который никак не делает предложения. И оказывается в тюрьме. Потом разыскивает его. И снова спасает. Ее неостановимое чувство и есть клубок жизни. Жертвенная любовь в духе русских романов (Чжанкэ — большой любитель литературы, русской в особенности).

Еще «один роман на фоне времени» (как «Лето» Серебренникова или «Холодная война» Павликовского). Воистину эпический замах: действие начинается в начале ХХI века и заканчивается в 2018-м. И Чжао Тао играет характер космического масштаба, в котором и бесстрашие, и сочувствие, и женственность, и внутренняя сила. О подобной силе духа Фолкнер писал: «Женщину победить невозможно, и если вы не любите неприятностей — не стоит и пытаться». И развивается этот характер, символизирующий страну, — на фоне меняющегося на глазах Китая: пустеющие провинциальные города и возносящиеся на их местах новые, строительство ГЭС «Три ущелья» (многие кадры напомнят о предыдущих картинах Чжанкэ, больше всего — «Натюрморт»).

Удивительно, что в этой несколько затянутой откровенно мелодраматической истории нет фальши — сантименты сняты с острой иронией, а однозначность размыта рассеянным светом, который ловит камера Эрика Готье, временами упивающаяся чистым белым цветом. Как известно, в белом спрятаны все цветовые волны.

Одна счастливая деревня

У итальянки Аличе Рорвахер есть шанс на награду. «Счастливый Лазарь» поначалу кажется продолжением ее же «Чудес», получивших в Каннах Большой приз жюри. Патриархальная итальянская деревня, большая семья, тяжелый крестьянский труд, ангелоподобные подростки и малыши, непреодолимая бедность и божественная красота вокруг… Тут действие делает кульбит. Выясняется, что все происходит сегодня. Просто большая община полностью отрезана от цивилизации, живет в подчинении у некоей «маркизы», табачной королевы. По сути, все они — рабы. Среди крестьян юный ангелоподобный Лазарь — собирательный образ святого Лазаря, персонажей шекспировского «Сна в летнюю ночь», Франциска Ассизского.

Чист и открыт, как князь Мышкин. Божий человек. Умирает и воскресает. Понятное дело, что, оказавшись в современном городе, крестьяне превращаются в бомжей.

Нет им места ни в банке, ни в доме бывших хозяев, ни в церкви. Продвинутая цивилизация исторгает нищих, богатых духом. И только музыка и дикий волк останутся с ними. Фильм сложен из апокрифов, пронизан аллюзиями. Рорвахер движется жанровыми зигзагами, но надо сказать, что волшебная часть повествования удается ей больше социального гротеска.

Семья липовая

Мелодрамы и семейные драмы — сквозная тема конкурса. А в карьере известного режиссера Хирокадзу Корээды это главная тема. Драматургия «Магазинных воришек» тоже построена на «перевертыше», внезапном преображении происходящего. Бедное семейство живет в утлой хибаре. Вроде бы родители и работать пытаются, но выживают на пенсию бабушки. А когда зимним вечером встречают у дома продрогшую малышку Юри, пригревают и ее. Правда, не разобрать их родственные связи: бабушки, отца, матери, сына, старшей дочери.

Фильм Корээды вообще лишен однозначности. Вроде бы люди ведут себя неблаговидно: подворовывают продукты в магазинах, обманывают пенсионный фонд, вымогают деньги у родственников. И при этом вызывают сочувствие. Да и в каждом из них альтруизм смешан с эгоизмом, лукавство с простосердечием, распущенность с целомудрием. Постепенно и их непростые внутрисемейные отношения обретают подлинное тепло. В этот-то момент и выясняется, что никакие они друг другу не родственники, а люди, вынужденно связанные обстоятельствами и мошенничеством… Зрителю и самому приходится балансировать между порицанием и сочувствием, выбирая: закон или милосердие. Отчего-то в этой обманной семье маленькой Юри было по-настоящему хорошо. И шрамы, полученные от законных родителей, почти зажили. Автор задается вопросом, что есть истинное материнство и отцовство, неформальная, непоказная близость в семье.

Бедная церковь

Фото: Каннский фестиваль

Вим Вендерс представил документальный фильм «Папа Франциск, человек слова». Картину заказал Ватикан, открыв свои архивы.

Записи этих встреч, проповеди, хроника пастырских поездок по всему земному шару. Папа Франциск смотрит в камеру, напрямую обращаясь к нам. Говорит о том, что богатые должны стать беднее. И церковь должна быть бедной — призывает иерархов отказаться от соблазна богатства. О том, что самая бедная среди нас — наша сестра земля. Говорит о недопустимости гомофобии и отвратности педофилии, требуя строгого наказания преступивших законы — божьи и человеческие. Просит конгрессменов, когда они принимают законы об эмигрантах, представить лица конкретных людей с их бедами. Он рассказывает о восьмилетнем мальчике, умирающем от рака, который хотел поговорить с Папой, и как все-таки удалось ему связаться с ним по громкой связи.

Папа Франциск считает, что крайне неразумно, чтобы планетой управляли исключительно мужчины, возможно, поэтому ее заливают войны.

Женщина иначе устроена. Она думает сердцем. Ей важно сохранить семью, детей. Женщина смотрит вперед. Когда к нему приходят на исповедь, он спрашивает: «Играли ли вы со своими детьми? Сколько времени вы провели с ними?» И этот вопрос ему кажется самым важным.