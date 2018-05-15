Путин открыл Крымский мост, сев за руль «КАМАЗа»

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Крымский автомобильный мост протяженностью 19 километров, соединивший полуостров с Краснодарским краем, построили в рекордные 2 года (еще год дан на то, чтобы достроить железнодорожную ветку). Генподрядчик стройки — компания Аркадия Ротенберга.

Церемонию открытия 15 мая посетил президент Владимир Путин. Поблагодарив строителей «за отличную работу» и вспомнив, что мост в Крым Россия планировала «еще при царе-батюшке», Путин сел за руль «Камаза» и проехал по мосту во главе колонны грузовиков.

Евросоюз отреагирогвал на открытие Крымского моста. Ведомство ЕС по международным делам выпустило соответствующее заявление. «Строительство моста направлено на дальнейшую принудительную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой он является», — говорится в документе (EN). «Пренебрежением международным правом» в свою очередь назвал открытие моста в Крым президент Украины Петр Порошенко.